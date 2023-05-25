https://crimea.ria.ru/20230525/kak-krym-spravlyaetsya-s-potokom-patsientov-s-novykh-territoriy--minzdrav-1128960973.html

Как Крым справляется с потоком пациентов с новых территорий – минздрав

Как Крым справляется с потоком пациентов с новых территорий – минздрав - РИА Новости Крым, 25.05.2023

Как Крым справляется с потоком пациентов с новых территорий – минздрав

Несмотря на возросшее число пациентов, прибывающих в Крым с территории новых российских субъектов, местная инфраструктура успешно справляется с потоком больных. РИА Новости Крым, 25.05.2023

2023-05-25T20:35

2023-05-25T20:35

2023-05-25T20:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Несмотря на возросшее число пациентов, прибывающих в Крым с территории новых российских субъектов, местная инфраструктура успешно справляется с потоком больных. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, рассказал министр здравоохранения республики Константин Скорупский.Помогает Крым и вся Россия"В этом направлении мы работаем с самого начала СВО, с марта прошлого года", - сообщил министр журналистам.Так, по его словам, система здравоохранения, которая осталась от Украины в новых субъектах РФ, в частности в Херсонской и Запорожской областях, не справляется, и пациенты направляются в Крым.По его информации, в рамках национальных проектов и ряда других программ финансирования системы здравоохранения, за прошедший год в Крыму приобретено более пяти тысяч систем оборудования. Не остался без внимания и Перинатальный центр: для выхаживания недоношенных младенцев было закуплено реанимационное оборудование и кувезы.Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе регионального минздрава, в медицинских организациях Крыма уже оказали помощь 8253 жителям новых территорий, из них 2449 – это дети. Врачебная помощь также была оказана, в том числе, 182 беременным, 86 женщин с новых территорий родили своих малышей в Крыму.Врачей почти хватаетПо словам Константина Скорупского, в целом по республике укомплектованность медицинскими кадрами составляет около 80%.Кроме того, в регионе работают ряд программ, которые призваны привлечь молодых медиков, заинтересовать их работой по специальности.Ранее сообщалось, что правительство России выделило 190 млн рублей на единовременные компенсации для медработников Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.Премьер уточнил, что выплаты предоставят медицинским работникам, которые переедут в села, поселки городского типа и малые города в рамках действующих программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер".В Крыму в рамках этих программам приняты на работу 55 специалистов. В основном это терапевты, педиатры, хирурги, неврологи, травматологи-ортопеды, анестезиологи-реаниматологи и другие узкие специалисты.Читайте также на РИА Новости Крым:Проблема медицины – кадры: глава Росздравнадзора Крыма Василий КлимовВ Севастополе медики получат доплаты из бюджета городаДень профилактики меланомы: кто подвержен болезни и как себя обезопасить

https://crimea.ria.ru/20230424/perevozki-torgovlya-i-meditsina-kak-krym-sotrudnichaet-s-novymi-regionami-1128328353.html

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2023

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp

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