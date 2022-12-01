https://crimea.ria.ru/20221201/kak-vlasti-kryma-reshayut-problemu-nekhvatki-vrachey-v-regione-1125628801.html
Как власти Крыма решают проблему нехватки врачей в регионе
Как власти Крыма решают проблему нехватки врачей в регионе - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Как власти Крыма решают проблему нехватки врачей в регионе
Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" должны помочь в решении главной проблемы крымского здравоохранения – дефицита кадров, считает глава Крыма Сергей РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T10:26
2022-12-01T10:26
2022-12-01T10:26
сергей аксенов
здравоохранение в крыму и севастополе
безопасность республики крым и севастополя
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/14/1121193152_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4f8caf0d4a301f608a9021829aec0a23.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" должны помочь в решении главной проблемы крымского здравоохранения – дефицита кадров, считает глава Крыма Сергей Аксенов.По его словам, на сегодняшний день в разных районах Крыма по программе "Земский доктор" приняты на работу 55 специалистов. В основном это терапевты, педиатры, хирурги, неврологи, травматологи-ортопеды, анестезиологи-реаниматологи и другие узкие специалисты."По программе "Земский фельдшер" начали работать 11 специалистов в Симферопольском районе, три – в Джанкойском, два – в Бахчисарайском районе; по одному – в Ленинском, Белогорском, Красногвардейском и Сакском районах, а также в Феодосии и Большой Ялте. Это фельдшеры скорой медицинской помощи, ФАПов и врачебных амбулаторий и медицинские сестры", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Чтобы обеспечить полноценное медобслуживание населения, в Крыму также работают выездные бригады узких специалистов, кроме того продолжается строительство и ремонт медицинских учреждений, добавил глава региона.
https://crimea.ria.ru/20221128/defitsit-vrachey-i-lekarstv-aksenov-nazval-problemy-zdravookhraneniya-kryma-1125584751.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/14/1121193152_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_7ea296de9d791c4ebddf6953c84ada01.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, здравоохранение в крыму и севастополе, безопасность республики крым и севастополя, общество
Как власти Крыма решают проблему нехватки врачей в регионе
Аксенов: программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" должны сократить дефицит врачей
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" должны помочь в решении главной проблемы крымского здравоохранения – дефицита кадров, считает глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, на сегодняшний день в разных районах Крыма по программе "Земский доктор" приняты на работу 55 специалистов. В основном это терапевты, педиатры, хирурги, неврологи, травматологи-ортопеды, анестезиологи-реаниматологи и другие узкие специалисты.
"По программе "Земский фельдшер" начали работать 11 специалистов в Симферопольском районе, три – в Джанкойском, два – в Бахчисарайском районе; по одному – в Ленинском, Белогорском, Красногвардейском и Сакском районах, а также в Феодосии и Большой Ялте. Это фельдшеры скорой медицинской помощи, ФАПов и врачебных амбулаторий и медицинские сестры", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Чтобы обеспечить полноценное медобслуживание населения, в Крыму также работают выездные бригады узких специалистов, кроме того продолжается строительство и ремонт медицинских учреждений, добавил глава региона.