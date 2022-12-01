https://crimea.ria.ru/20221201/kak-vlasti-kryma-reshayut-problemu-nekhvatki-vrachey-v-regione-1125628801.html

Как власти Крыма решают проблему нехватки врачей в регионе

Как власти Крыма решают проблему нехватки врачей в регионе - РИА Новости Крым, 01.12.2022

Как власти Крыма решают проблему нехватки врачей в регионе

Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" должны помочь в решении главной проблемы крымского здравоохранения – дефицита кадров, считает глава Крыма Сергей РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T10:26

2022-12-01T10:26

2022-12-01T10:26

сергей аксенов

здравоохранение в крыму и севастополе

безопасность республики крым и севастополя

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" должны помочь в решении главной проблемы крымского здравоохранения – дефицита кадров, считает глава Крыма Сергей Аксенов.По его словам, на сегодняшний день в разных районах Крыма по программе "Земский доктор" приняты на работу 55 специалистов. В основном это терапевты, педиатры, хирурги, неврологи, травматологи-ортопеды, анестезиологи-реаниматологи и другие узкие специалисты."По программе "Земский фельдшер" начали работать 11 специалистов в Симферопольском районе, три – в Джанкойском, два – в Бахчисарайском районе; по одному – в Ленинском, Белогорском, Красногвардейском и Сакском районах, а также в Феодосии и Большой Ялте. Это фельдшеры скорой медицинской помощи, ФАПов и врачебных амбулаторий и медицинские сестры", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Чтобы обеспечить полноценное медобслуживание населения, в Крыму также работают выездные бригады узких специалистов, кроме того продолжается строительство и ремонт медицинских учреждений, добавил глава региона.

https://crimea.ria.ru/20221128/defitsit-vrachey-i-lekarstv-aksenov-nazval-problemy-zdravookhraneniya-kryma-1125584751.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, здравоохранение в крыму и севастополе, безопасность республики крым и севастополя, общество