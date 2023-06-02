https://crimea.ria.ru/20230602/krymskie-vrachi-vnov-otpravyatsya-v-novye-regiony-1129149692.html

Крымские врачи вновь отправятся в новые регионы

Крымские врачи вновь отправятся в новые регионы - РИА Новости Крым, 02.06.2023

Крымские врачи вновь отправятся в новые регионы

Крымские врачи будут участвовать в проведении диспансеризации граждан Запорожской и Херсонской областей, а также в Донецкой и Луганской народных республик. Об... РИА Новости Крым, 02.06.2023

2023-06-02T13:43

2023-06-02T13:43

2023-06-02T14:33

новые регионы россии

крым

антон лясковский

здравоохранение в россии

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новости

диспансеризация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Крымские врачи будут участвовать в проведении диспансеризации граждан Запорожской и Херсонской областей, а также в Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил замминистра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.Медицинские бригады работали во взаимодействии с местными властями освобожденных регионов, которые обеспечивали врачей проживанием, питанием и транспортом."Мы никого из наших врачей не заставляли, все было исключительно добровольно, люди с большим желанием выезжали туда. Они просто устраивались на работу в соответствующий МИЦ (Межрегиональный информационный центр – ред.), потому что мы не можем через наши учреждения оплачивать прохождение профосмотров в других регионах. Люди увольнялись, устраивались в МИЦ, отрабатывали, потом возвращались на свою основную работу. И было настолько много желающих, что даже небольшой конкурс у нас появлялся на ту или иную должность", - рассказал Антон Лясковский.Граждане России могут проходить диспансеризацию в любом регионе страны, независимо от проживания, озвучил замминистра. На территории Крыма количество пациентов также существенно возросло за счет граждан, прибывших из Херсонской и Запорожской областей. Однако крымские медики с возросшей нагрузкой пока справляются.31 мая на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой организовать диспансеризацию взрослого населения на новых территориях Российской Федерации. При этом глава государства положительно оценил организацию детской диспансеризации, сказав, что она прошла "достаточно организованно и дает хорошие результаты".Татьяна Голикова на этом же совещании озвучила, что в новых регионах России уже восстановлено 87 объектов здравоохранения, а до конца года планируется восстановить еще 98.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым справляется с потоком пациентов с новых территорий – минздравЛюдей не хватает, но машины новые: как работают скорые в КрымуНагрузка растет: в Крым приезжают онкобольные из новых субъектов РФ

https://crimea.ria.ru/20230112/besplatnaya-dispanserizatsiya-v-krymu-pamyatka-ot-minzdrava-1126340740.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, крым, антон лясковский, здравоохранение в россии, общество, новости, диспансеризация