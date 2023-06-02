https://crimea.ria.ru/20230602/krymskie-vrachi-vnov-otpravyatsya-v-novye-regiony-1129149692.html
Крымские врачи вновь отправятся в новые регионы
Крымские врачи вновь отправятся в новые регионы - РИА Новости Крым, 02.06.2023
Крымские врачи вновь отправятся в новые регионы
Крымские врачи будут участвовать в проведении диспансеризации граждан Запорожской и Херсонской областей, а также в Донецкой и Луганской народных республик. Об... РИА Новости Крым, 02.06.2023
2023-06-02T13:43
2023-06-02T13:43
2023-06-02T14:33
новые регионы россии
крым
антон лясковский
здравоохранение в россии
общество
новости
диспансеризация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Крымские врачи будут участвовать в проведении диспансеризации граждан Запорожской и Херсонской областей, а также в Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил замминистра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.Медицинские бригады работали во взаимодействии с местными властями освобожденных регионов, которые обеспечивали врачей проживанием, питанием и транспортом."Мы никого из наших врачей не заставляли, все было исключительно добровольно, люди с большим желанием выезжали туда. Они просто устраивались на работу в соответствующий МИЦ (Межрегиональный информационный центр – ред.), потому что мы не можем через наши учреждения оплачивать прохождение профосмотров в других регионах. Люди увольнялись, устраивались в МИЦ, отрабатывали, потом возвращались на свою основную работу. И было настолько много желающих, что даже небольшой конкурс у нас появлялся на ту или иную должность", - рассказал Антон Лясковский.Граждане России могут проходить диспансеризацию в любом регионе страны, независимо от проживания, озвучил замминистра. На территории Крыма количество пациентов также существенно возросло за счет граждан, прибывших из Херсонской и Запорожской областей. Однако крымские медики с возросшей нагрузкой пока справляются.31 мая на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой организовать диспансеризацию взрослого населения на новых территориях Российской Федерации. При этом глава государства положительно оценил организацию детской диспансеризации, сказав, что она прошла "достаточно организованно и дает хорошие результаты".Татьяна Голикова на этом же совещании озвучила, что в новых регионах России уже восстановлено 87 объектов здравоохранения, а до конца года планируется восстановить еще 98.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым справляется с потоком пациентов с новых территорий – минздравЛюдей не хватает, но машины новые: как работают скорые в КрымуНагрузка растет: в Крым приезжают онкобольные из новых субъектов РФ
https://crimea.ria.ru/20230112/besplatnaya-dispanserizatsiya-v-krymu-pamyatka-ot-minzdrava-1126340740.html
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новые регионы россии, крым, антон лясковский, здравоохранение в россии, общество, новости, диспансеризация
Крымские врачи вновь отправятся в новые регионы
Бригада крымских медиков поедет проводить диспансеризацию жителей в новых регионах России
13:43 02.06.2023 (обновлено: 14:33 02.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Крымские врачи будут участвовать в проведении диспансеризации граждан Запорожской и Херсонской областей, а также в Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил замминистра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.
"Республика Крым уже участвовала в диспансеризации детей, которая уже прошла на новых территориях. Я думаю, диспансеризация взрослых будет проводиться по аналогии. У нас была сформирована бригада с определенными навыками, за ними была закреплена определенная территория, они выезжали и работали. В организации профосмотров участвовала не только Республика Крым и город Севастополь, участвовала вся страна. Заезжали бригады из всех регионов РФ, в Херсонскую и Запорожскую область порядка 15 бригад заезжало через нас, в том числе и наша, крымская", - сказал он.
Медицинские бригады работали во взаимодействии с местными властями освобожденных регионов, которые обеспечивали врачей проживанием, питанием и транспортом.
"Мы никого из наших врачей не заставляли, все было исключительно добровольно, люди с большим желанием выезжали туда. Они просто устраивались на работу в соответствующий МИЦ (Межрегиональный информационный центр – ред.), потому что мы не можем через наши учреждения оплачивать прохождение профосмотров в других регионах. Люди увольнялись, устраивались в МИЦ, отрабатывали, потом возвращались на свою основную работу. И было настолько много желающих, что даже небольшой конкурс у нас появлялся на ту или иную должность", - рассказал Антон Лясковский.
Граждане России могут проходить диспансеризацию в любом регионе страны, независимо от проживания, озвучил замминистра. На территории Крыма количество пациентов также существенно возросло
за счет граждан, прибывших из Херсонской и Запорожской областей. Однако крымские медики с возросшей нагрузкой пока справляются.
31 мая на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой организовать диспансеризацию взрослого населения на новых территориях Российской Федерации. При этом глава государства положительно оценил организацию детской диспансеризации, сказав, что она прошла "достаточно организованно и дает хорошие результаты".
Татьяна Голикова на этом же совещании озвучила
, что в новых регионах России уже восстановлено 87 объектов здравоохранения, а до конца года планируется восстановить еще 98.
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