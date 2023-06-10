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В России расширили перечень жизненно важных препаратов
В России расширили перечень жизненно важных препаратов - РИА Новости Крым, 10.06.2023
В России расширили перечень жизненно важных препаратов
В России расширен перечень жизненно важных препаратов, к списку добавили новые формы лекарств для детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Соответствующее РИА Новости Крым, 10.06.2023
2023-06-10T13:58
2023-06-10T13:58
2023-06-10T13:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В России расширен перечень жизненно важных препаратов, к списку добавили новые формы лекарств для детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина.Кроме того, препарат сапроптерин для лечения взрослых и детей, страдающих фенилкетонурией, теперь значится в списке в форме диспергируемых таблеток. Для обезболивающего препарата просидол добавлена форма подъязычных таблеток, для иммунодепрессанта пирфенидон – таблетки, покрытые пленочной оболочкой.В пресс-службе напомнили о государственном ценорегулировании на жизненно важные препараты, и о том, что граждане льготных категорий получают такие лекарства бесплатно по рецепту врача.Читайте также на РИА Новости Крым:Логистика и цены: что в Крыму с антибиотиками и жаропонижающимиВ Крыму объявили войну черному рынку лекарствВ России выпустят отечественный аналог препарата для щитовидной железы
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россия, правительство россии, михаил мишустин, общество, здравоохранение в россии, лекарства, новости
В России расширили перечень жизненно важных препаратов
Кабмин расширил перечень жизненно важных препаратов
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В России расширен перечень жизненно важных препаратов, к списку добавили новые формы лекарств для детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина.
"В обновленный перечень включены дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов. В частности, для препарата глекапревир+пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой. Это лекарство применяется в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С", - сказано в сообщении.
Кроме того, препарат сапроптерин для лечения взрослых и детей, страдающих фенилкетонурией, теперь значится в списке в форме диспергируемых таблеток. Для обезболивающего препарата просидол добавлена форма подъязычных таблеток, для иммунодепрессанта пирфенидон – таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
В пресс-службе напомнили о государственном ценорегулировании на жизненно важные препараты, и о том, что граждане льготных категорий получают такие лекарства бесплатно по рецепту врача.
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