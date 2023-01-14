В Крыму объявили войну черному рынку лекарств
Росздравнадзор призвал крымчан жаловаться на нелегальных торговцев лекарствами
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоСкорая помощь
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Руководитель Росздравнадзора по Крыму и Севастополю Василий Климов призвал крымчан жаловаться на нелегальных торговцев лекарствами, бесконтрольно реализующих медпрепараты по завышенным ценам.
"Мы ведем постоянный контроль, однако при выявлении таких ситуаций призываем сообщать об этом на наш сайт. Мы сами также отслеживаем и блокируем такие ресурсы в социальных сетях, вычисляем площадки, которые торгуют с рук, и совместно с Роскомнадзором блокируем мошенников. И если кто из крымчан знает о таких прецедентах, то просим скинуть ссылку нам, мы проверим все и при наличии подтверждения отреагируем в кратчайшие сроки", - заверил он в комментарии РИА Новости Крым.
Климов предостерег граждан от приобретения в интернете лекарств и дальнейшего их употребления, поскольку нет гарантии их качества.
"Покупатели не знают, как хранились эти препараты и соблюдались ли условия хранения. Нет смысла переплачивать, пожалейте свои деньги и здоровье. Если где-то нет именно такого торгового названия, как вы ищете, то есть аналоги – российские, белорусские и другие. Они работают, качественные и отпускаются в аптеках, за них не надо переплачивать", - добавил он.
Ранее в крымском управлении Росздравнадзоре сообщили, что дефицита жаропонижающих и лекарств, необходимых для лечения сезонных заболеваний, в аптеках полуострова нет, медикаменты представлены в разных торговых наименованиях.
9 января, 17:41Власти Крыма назвали причины дефицита лекарств в аптеках
Читайте также на РИА Новости Крым: