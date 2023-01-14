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В Крыму объявили войну черному рынку лекарств - РИА Новости Крым, 14.01.2023
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В Крыму объявили войну черному рынку лекарств
В Крыму объявили войну черному рынку лекарств - РИА Новости Крым, 14.01.2023
В Крыму объявили войну черному рынку лекарств
Руководитель Росздравнадзора по Крыму и Севастополю Василий Климов призвал крымчан жаловаться на нелегальных торговцев лекарствами, бесконтрольно реализующих... РИА Новости Крым, 14.01.2023
2023-01-14T09:10
2023-01-14T09:10
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ситуация с дефицитом лекарств в крыму
здравоохранение в крыму и севастополе
росздравнадзор
василий климов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Руководитель Росздравнадзора по Крыму и Севастополю Василий Климов призвал крымчан жаловаться на нелегальных торговцев лекарствами, бесконтрольно реализующих медпрепараты по завышенным ценам.Климов предостерег граждан от приобретения в интернете лекарств и дальнейшего их употребления, поскольку нет гарантии их качества."Покупатели не знают, как хранились эти препараты и соблюдались ли условия хранения. Нет смысла переплачивать, пожалейте свои деньги и здоровье. Если где-то нет именно такого торгового названия, как вы ищете, то есть аналоги – российские, белорусские и другие. Они работают, качественные и отпускаются в аптеках, за них не надо переплачивать", - добавил он.Ранее в крымском управлении Росздравнадзоре сообщили, что дефицита жаропонижающих и лекарств, необходимых для лечения сезонных заболеваний, в аптеках полуострова нет, медикаменты представлены в разных торговых наименованиях.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасное лекарство: когда антибиотики только навредят – врачЛекарства могут пропасть из российских аптекСитуация с поставками лекарств в аптеки Крыма – данные Минздрава
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новости крыма, крым, ситуация с дефицитом лекарств в крыму, здравоохранение в крыму и севастополе, росздравнадзор , василий климов
В Крыму объявили войну черному рынку лекарств

Росздравнадзор призвал крымчан жаловаться на нелегальных торговцев лекарствами

09:10 14.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Руководитель Росздравнадзора по Крыму и Севастополю Василий Климов призвал крымчан жаловаться на нелегальных торговцев лекарствами, бесконтрольно реализующих медпрепараты по завышенным ценам.

"Мы ведем постоянный контроль, однако при выявлении таких ситуаций призываем сообщать об этом на наш сайт. Мы сами также отслеживаем и блокируем такие ресурсы в социальных сетях, вычисляем площадки, которые торгуют с рук, и совместно с Роскомнадзором блокируем мошенников. И если кто из крымчан знает о таких прецедентах, то просим скинуть ссылку нам, мы проверим все и при наличии подтверждения отреагируем в кратчайшие сроки", - заверил он в комментарии РИА Новости Крым.

Климов предостерег граждан от приобретения в интернете лекарств и дальнейшего их употребления, поскольку нет гарантии их качества.
"Покупатели не знают, как хранились эти препараты и соблюдались ли условия хранения. Нет смысла переплачивать, пожалейте свои деньги и здоровье. Если где-то нет именно такого торгового названия, как вы ищете, то есть аналоги – российские, белорусские и другие. Они работают, качественные и отпускаются в аптеках, за них не надо переплачивать", - добавил он.
Ранее в крымском управлении Росздравнадзоре сообщили, что дефицита жаропонижающих и лекарств, необходимых для лечения сезонных заболеваний, в аптеках полуострова нет, медикаменты представлены в разных торговых наименованиях.
Аптека - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 17:41
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