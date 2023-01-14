https://crimea.ria.ru/20230114/v-krymu-obyavili-voynu-chernomu-rynku-lekarstv-1126393960.html

В Крыму объявили войну черному рынку лекарств

В Крыму объявили войну черному рынку лекарств - РИА Новости Крым, 14.01.2023

В Крыму объявили войну черному рынку лекарств

Руководитель Росздравнадзора по Крыму и Севастополю Василий Климов призвал крымчан жаловаться на нелегальных торговцев лекарствами, бесконтрольно реализующих... РИА Новости Крым, 14.01.2023

2023-01-14T09:10

2023-01-14T09:10

2023-01-14T09:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Руководитель Росздравнадзора по Крыму и Севастополю Василий Климов призвал крымчан жаловаться на нелегальных торговцев лекарствами, бесконтрольно реализующих медпрепараты по завышенным ценам.Климов предостерег граждан от приобретения в интернете лекарств и дальнейшего их употребления, поскольку нет гарантии их качества."Покупатели не знают, как хранились эти препараты и соблюдались ли условия хранения. Нет смысла переплачивать, пожалейте свои деньги и здоровье. Если где-то нет именно такого торгового названия, как вы ищете, то есть аналоги – российские, белорусские и другие. Они работают, качественные и отпускаются в аптеках, за них не надо переплачивать", - добавил он.Ранее в крымском управлении Росздравнадзоре сообщили, что дефицита жаропонижающих и лекарств, необходимых для лечения сезонных заболеваний, в аптеках полуострова нет, медикаменты представлены в разных торговых наименованиях.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасное лекарство: когда антибиотики только навредят – врачЛекарства могут пропасть из российских аптекСитуация с поставками лекарств в аптеки Крыма – данные Минздрава

https://crimea.ria.ru/20230109/vlasti-kryma-nazvali-prichiny-defitsita-lekarstv-v-aptekakh-1126311326.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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