https://crimea.ria.ru/20230113/grozit-li-krymu-defitsit-lekarstv-1126384211.html

Грозит ли Крыму дефицит лекарств

Грозит ли Крыму дефицит лекарств - РИА Новости Крым, 13.01.2023

Грозит ли Крыму дефицит лекарств

Дефицита жаропонижающих и лекарств, необходимых для лечения сезонных заболеваний, в аптеках полуострова нет, медикаменты представлены в разных торговых... РИА Новости Крым, 13.01.2023

2023-01-13T13:02

2023-01-13T13:02

2023-01-13T14:46

радио "спутник в крыму"

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здравоохранение в крыму и севастополе

василий климов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Дефицита жаропонижающих и лекарств, необходимых для лечения сезонных заболеваний, в аптеках полуострова нет, медикаменты представлены в разных торговых наименованиях. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил руководитель Росздравнадзора по Крыму и Севастополю Василий Климов.По его словам, в Росздравнадзор поступил ряд обращений граждан с просьбой проверить отсутствие конкретных наименований жаропонижающего препарата и антибиотиков. Однако при мониторинге оказалось, что люди искали определенное название и не стали рассматривать их аналоги, которые просто имеют другое торговое название.Одно из обращений касалось популярного жаропонижающего средства в суспензии, которого в конкретной аптеке люди не смогли найти и подняли "шум" в соцсетях. Специалисты Росздравнадзора проверили аптеки и выяснили, что полный аналог этого препарата по действующему веществу в суспензии, но под другим торговым наименованием, есть в наличии – в количестве почти 15 тысяч упаковок. Аналогичная ситуация и по антибиотикам, поэтому говорить о каком-либо дефиците нельзя, отметил Климов.Первый случай заражения "кракеном" выявлен в России >>"Аптеки всегда готовятся к сезону, а сейчас сезон простудных заболеваний – ОРВИ, гриппа и прочих. Они подготовились и заранее забили свои полки жаропонижающими, антибиотиками, противовирусными препаратами", - заверил он.В Росздравнадзоре подчеркнули, что в случае временного отсутствия необходимых препаратов существует понятие аналоговой замены в пределах фармакологической группы. Их провизоры могут предложить в отношении безрецептурной группы, а назначение по рецепту осуществляется только врачом с оформлением бланка.Ранее Росздравнадзор предупредил россиян о временных задержках доставки лекарств в аптеки из-за высокого спроса и логистических проблем.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма назвали причины дефицита лекарств в аптекахВ Минздраве Крыма прокомментировали ситуацию с лекарствами в аптекахСитуация с поставками лекарств в аптеки Крыма – данные Минздрава

https://crimea.ria.ru/20230112/opasnoe-lekarstvo-kogda-antibiotiki-tolko-navredyat--vrach-1126349620.html

https://crimea.ria.ru/20230111/rossiyan-predupredili-o-zaderzhkakh-v-dostavke-lekarstv-v-apteki-1126336741.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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