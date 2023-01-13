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Грозит ли Крыму дефицит лекарств - РИА Новости Крым, 13.01.2023
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https://crimea.ria.ru/20230113/grozit-li-krymu-defitsit-lekarstv-1126384211.html
Грозит ли Крыму дефицит лекарств
Грозит ли Крыму дефицит лекарств - РИА Новости Крым, 13.01.2023
Грозит ли Крыму дефицит лекарств
Дефицита жаропонижающих и лекарств, необходимых для лечения сезонных заболеваний, в аптеках полуострова нет, медикаменты представлены в разных торговых... РИА Новости Крым, 13.01.2023
2023-01-13T13:02
2023-01-13T14:46
радио "спутник в крыму"
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роспотребнадзор
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общество
новости крыма
лекарства
здравоохранение в крыму и севастополе
василий климов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Дефицита жаропонижающих и лекарств, необходимых для лечения сезонных заболеваний, в аптеках полуострова нет, медикаменты представлены в разных торговых наименованиях. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил руководитель Росздравнадзора по Крыму и Севастополю Василий Климов.По его словам, в Росздравнадзор поступил ряд обращений граждан с просьбой проверить отсутствие конкретных наименований жаропонижающего препарата и антибиотиков. Однако при мониторинге оказалось, что люди искали определенное название и не стали рассматривать их аналоги, которые просто имеют другое торговое название.Одно из обращений касалось популярного жаропонижающего средства в суспензии, которого в конкретной аптеке люди не смогли найти и подняли "шум" в соцсетях. Специалисты Росздравнадзора проверили аптеки и выяснили, что полный аналог этого препарата по действующему веществу в суспензии, но под другим торговым наименованием, есть в наличии – в количестве почти 15 тысяч упаковок. Аналогичная ситуация и по антибиотикам, поэтому говорить о каком-либо дефиците нельзя, отметил Климов.Первый случай заражения "кракеном" выявлен в России &gt;&gt;"Аптеки всегда готовятся к сезону, а сейчас сезон простудных заболеваний – ОРВИ, гриппа и прочих. Они подготовились и заранее забили свои полки жаропонижающими, антибиотиками, противовирусными препаратами", - заверил он.В Росздравнадзоре подчеркнули, что в случае временного отсутствия необходимых препаратов существует понятие аналоговой замены в пределах фармакологической группы. Их провизоры могут предложить в отношении безрецептурной группы, а назначение по рецепту осуществляется только врачом с оформлением бланка.Ранее Росздравнадзор предупредил россиян о временных задержках доставки лекарств в аптеки из-за высокого спроса и логистических проблем.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма назвали причины дефицита лекарств в аптекахВ Минздраве Крыма прокомментировали ситуацию с лекарствами в аптекахСитуация с поставками лекарств в аптеки Крыма – данные Минздрава
https://crimea.ria.ru/20230112/opasnoe-lekarstvo-kogda-antibiotiki-tolko-navredyat--vrach-1126349620.html
https://crimea.ria.ru/20230111/rossiyan-predupredili-o-zaderzhkakh-v-dostavke-lekarstv-v-apteki-1126336741.html
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крым, роспотребнадзор, росздравнадзор , общество, новости крыма, лекарства, здравоохранение в крыму и севастополе, василий климов
Грозит ли Крыму дефицит лекарств

Росздравнадзор Крыма: дефицита сезонных лекарств в аптеках полуострова нет

13:02 13.01.2023 (обновлено: 14:46 13.01.2023)
 
© РИА Новости . Александр Полегенько.Росздравнадзор Крыма: дефицита сезонных лекарств в аптеках полуострова нет. На фото: аптека в Симферополе
.Росздравнадзор Крыма: дефицита сезонных лекарств в аптеках полуострова нет. На фото: аптека в Симферополе - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Дефицита жаропонижающих и лекарств, необходимых для лечения сезонных заболеваний, в аптеках полуострова нет, медикаменты представлены в разных торговых наименованиях. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил руководитель Росздравнадзора по Крыму и Севастополю Василий Климов.
По его словам, в Росздравнадзор поступил ряд обращений граждан с просьбой проверить отсутствие конкретных наименований жаропонижающего препарата и антибиотиков. Однако при мониторинге оказалось, что люди искали определенное название и не стали рассматривать их аналоги, которые просто имеют другое торговое название.
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"Ряд граждан обратились с сообщением, что они не смогли приобрести препараты по торговому наименованию. Суть в том, что они приходят в аптеку с просьбой дать конкретный препарат, причем, без рецепта. Возможно, в какой-то аптеке под торговым наименованием нет конкретного препарата, но есть же аналоги. Под теми или иными торговыми наименованиями они присутствуют как в коммерческой, так и в государственной аптечной сети", - рассказал он.
Одно из обращений касалось популярного жаропонижающего средства в суспензии, которого в конкретной аптеке люди не смогли найти и подняли "шум" в соцсетях. Специалисты Росздравнадзора проверили аптеки и выяснили, что полный аналог этого препарата по действующему веществу в суспензии, но под другим торговым наименованием, есть в наличии – в количестве почти 15 тысяч упаковок. Аналогичная ситуация и по антибиотикам, поэтому говорить о каком-либо дефиците нельзя, отметил Климов.
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"Аптеки всегда готовятся к сезону, а сейчас сезон простудных заболеваний – ОРВИ, гриппа и прочих. Они подготовились и заранее забили свои полки жаропонижающими, антибиотиками, противовирусными препаратами", - заверил он.
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В Росздравнадзоре подчеркнули, что в случае временного отсутствия необходимых препаратов существует понятие аналоговой замены в пределах фармакологической группы. Их провизоры могут предложить в отношении безрецептурной группы, а назначение по рецепту осуществляется только врачом с оформлением бланка.
Ранее Росздравнадзор предупредил россиян о временных задержках доставки лекарств в аптеки из-за высокого спроса и логистических проблем.
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