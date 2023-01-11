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Ситуация с поставками лекарств в аптеки Крыма – данные Минздрава - РИА Новости Крым, 11.01.2023
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https://crimea.ria.ru/20230111/situatsiya-s-postavkami-lekarstv-v-apteki-kryma--dannye-minzdrava-1126340371.html
Ситуация с поставками лекарств в аптеки Крыма – данные Минздрава
Ситуация с поставками лекарств в аптеки Крыма – данные Минздрава - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Ситуация с поставками лекарств в аптеки Крыма – данные Минздрава
Основные дистрибьюторы увеличили объемы поставок медикаментов в аптеки Крыма и сократили их сроки. В аптечной сети госпредприятия "Крым-Фармация" на сегодняшний РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T12:56
2023-01-11T13:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Основные дистрибьюторы увеличили объемы поставок медикаментов в аптеки Крыма и сократили их сроки. В аптечной сети госпредприятия "Крым-Фармация" на сегодняшний день имеются препараты широкого спектра действий и разных форм выпуска. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Минздрава республики.Поставки продолжаютсяПо данным Минздрава РК, в настоящее время в регион продолжаются поставки медикаментов. На сегодняшний день в аптечной сети ГУП "Крым-Фармация" имеются в наличии антибиотики, противовирусные и жаропонижающие препараты широкого спектра действий и разных форм выпуска, заверили в пресс-службе.Информация о наличии препаратов в аптеках "Крым-Фармации" доступна на сайте Минздрава РК.Ситуация стабильнаяЗамминистра здравоохранения России Сергей Глаголев в среду заявил, что ситуация с производством и поставками лекарств в лечебную и аптечную сеть в настоящее время стабильная. По его словам, объемы поставок и ввода в гражданский оборот в целом соответствуют, а по отдельным позициям превосходят среднегодовые.Глаголев отметил, что поставщики и производители лекарств эффективно справляются со значительным подъемом спроса на препараты против ОРВИ и гриппа путем увеличения объемов производства и поставок.Ранее Росздравнадзор предупредил россиян о временных задержках доставки лекарств в аптеки из-за высокого спроса и логистических проблем. В ведомстве отметили, что данной ситуацией активно пользуются мошенники. Они требуют предоплату за доставку медикаментов, не предоставляя при этом никаких гарантийных обязательств покупателю.
https://crimea.ria.ru/20230111/rossiyan-predupredili-o-zaderzhkakh-v-dostavke-lekarstv-v-apteki-1126336741.html
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росздравнадзор , общество, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, крым, новости, новости крыма
Ситуация с поставками лекарств в аптеки Крыма – данные Минздрава

Минздрав Крыма: поставщики увеличили объемы поставок лекарств на полуостров

12:56 11.01.2023 (обновлено: 13:08 11.01.2023)
 
© РИА Новости КрымАптека в Мелитополе
Аптека в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости Крым
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Основные дистрибьюторы увеличили объемы поставок медикаментов в аптеки Крыма и сократили их сроки. В аптечной сети госпредприятия "Крым-Фармация" на сегодняшний день имеются препараты широкого спектра действий и разных форм выпуска. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Поставки продолжаются

"Министерством здравоохранения Республики Крым была проведена обратная связь с основными поставщиками, которые заверили о сокращении сроков и увеличении объемов поставок. Кроме того, по данным Росздравнадзора РФ, дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптечные организации", – рассказали в ведомстве.
По данным Минздрава РК, в настоящее время в регион продолжаются поставки медикаментов. На сегодняшний день в аптечной сети ГУП "Крым-Фармация" имеются в наличии антибиотики, противовирусные и жаропонижающие препараты широкого спектра действий и разных форм выпуска, заверили в пресс-службе.
Информация о наличии препаратов в аптеках "Крым-Фармации" доступна на сайте Минздрава РК.

Ситуация стабильная

Замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев в среду заявил, что ситуация с производством и поставками лекарств в лечебную и аптечную сеть в настоящее время стабильная. По его словам, объемы поставок и ввода в гражданский оборот в целом соответствуют, а по отдельным позициям превосходят среднегодовые.
"Минздрав в режиме реального времени контролирует наличие в аптеках жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов, оперативно взаимодействует с Минпромторгом и другими федеральными органами власти по профилактике задержек производства или импорта лекарственных средств", – сказал чиновник.
Глаголев отметил, что поставщики и производители лекарств эффективно справляются со значительным подъемом спроса на препараты против ОРВИ и гриппа путем увеличения объемов производства и поставок.
"Отсутствие отдельных торговых наименований в конкретных аптеках в период повышенного спроса носит кратковременный характер. При этом на рынке присутствуют аналоги, не уступающие по своей терапевтической эффективности", – добавил замминистра.
Ранее Росздравнадзор предупредил россиян о временных задержках доставки лекарств в аптеки из-за высокого спроса и логистических проблем. В ведомстве отметили, что данной ситуацией активно пользуются мошенники. Они требуют предоплату за доставку медикаментов, не предоставляя при этом никаких гарантийных обязательств покупателю.
Фармацевтический завод Биоком в Ставрополье - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
10:38
Лекарства могут пропасть из российских аптек
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