https://crimea.ria.ru/20230111/situatsiya-s-postavkami-lekarstv-v-apteki-kryma--dannye-minzdrava-1126340371.html

Ситуация с поставками лекарств в аптеки Крыма – данные Минздрава

Ситуация с поставками лекарств в аптеки Крыма – данные Минздрава - РИА Новости Крым, 11.01.2023

Ситуация с поставками лекарств в аптеки Крыма – данные Минздрава

Основные дистрибьюторы увеличили объемы поставок медикаментов в аптеки Крыма и сократили их сроки. В аптечной сети госпредприятия "Крым-Фармация" на сегодняшний РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T12:56

2023-01-11T12:56

2023-01-11T13:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Основные дистрибьюторы увеличили объемы поставок медикаментов в аптеки Крыма и сократили их сроки. В аптечной сети госпредприятия "Крым-Фармация" на сегодняшний день имеются препараты широкого спектра действий и разных форм выпуска. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Минздрава республики.Поставки продолжаютсяПо данным Минздрава РК, в настоящее время в регион продолжаются поставки медикаментов. На сегодняшний день в аптечной сети ГУП "Крым-Фармация" имеются в наличии антибиотики, противовирусные и жаропонижающие препараты широкого спектра действий и разных форм выпуска, заверили в пресс-службе.Информация о наличии препаратов в аптеках "Крым-Фармации" доступна на сайте Минздрава РК.Ситуация стабильнаяЗамминистра здравоохранения России Сергей Глаголев в среду заявил, что ситуация с производством и поставками лекарств в лечебную и аптечную сеть в настоящее время стабильная. По его словам, объемы поставок и ввода в гражданский оборот в целом соответствуют, а по отдельным позициям превосходят среднегодовые.Глаголев отметил, что поставщики и производители лекарств эффективно справляются со значительным подъемом спроса на препараты против ОРВИ и гриппа путем увеличения объемов производства и поставок.Ранее Росздравнадзор предупредил россиян о временных задержках доставки лекарств в аптеки из-за высокого спроса и логистических проблем. В ведомстве отметили, что данной ситуацией активно пользуются мошенники. Они требуют предоплату за доставку медикаментов, не предоставляя при этом никаких гарантийных обязательств покупателю.

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