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Логистика и цены: что в Крыму с антибиотиками и жаропонижающими - РИА Новости Крым, 09.02.2023
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Логистика и цены: что в Крыму с антибиотиками и жаропонижающими
Логистика и цены: что в Крыму с антибиотиками и жаропонижающими - РИА Новости Крым, 09.02.2023
Логистика и цены: что в Крыму с антибиотиками и жаропонижающими
В аптеках Симферополя имеются антибиотики, противовирусные и жаропонижающие препараты в достаточном количестве, в целом проблем с доставкой лекарств в Крым нет. РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T13:48
2023-02-09T14:27
константин скорупский
минздрав крыма
ситуация с дефицитом лекарств в крыму
лекарства
новости
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости Крым. В аптеках Симферополя имеются антибиотики, противовирусные и жаропонижающие препараты в достаточном количестве, в целом проблем с доставкой лекарств в Крым нет. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава со ссылкой на главу ведомства Константина Скорупского.Препараты в наличииПри этом цены на препараты значительно отличаются. Например, стоимость жаропонижающего "Ибупрофен суспензия д/детей" от 96 до 122 рублей, а антибиотика "Супракс 100 мг" от 987 до 2156 рублей. Такая разница, по словам Скорупского, зависит от поставщика: "медикаменты отечественного производства значительно дешевле импортных", — пояснил он. Все о дефиците лекарств в Крыму читайте по ссылке &gt;&gt;А также напомнил, что цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства регулируются государством, тогда как стоимость остальных препаратов не подлежат государственному регулированию, кроме чрезвычайных ситуаций.Лекарства в КрымуПо данным Минздрава, поставки медикаментов республиканскую аптечную сеть происходят без сбоев, в этой части профильное крымское министерство сотрудничает с Минтрансом России.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил чиновникам за перебои с лекарствами в аптеках и в больницах, и назвал недопустимой ситуацию, когда пациенты больниц вынуждены покупать лекарства за свой счет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объявили войну черному рынку лекарствГрозит ли Крыму дефицит лекарствЛекарства могут пропасть из российских аптек
https://crimea.ria.ru/20230113/grozit-li-krymu-defitsit-lekarstv-1126384211.html
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константин скорупский, минздрав крыма, ситуация с дефицитом лекарств в крыму, лекарства, новости, новости крыма, общество
Логистика и цены: что в Крыму с антибиотиками и жаропонижающими

Республиканский Минздрав проверил наличие лекарств в аптеках Симферополя

13:48 09.02.2023 (обновлено: 14:27 09.02.2023)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФармацевт выбирает лекарства в аптеке. Архивное фото
Фармацевт выбирает лекарства в аптеке. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости Крым. В аптеках Симферополя имеются антибиотики, противовирусные и жаропонижающие препараты в достаточном количестве, в целом проблем с доставкой лекарств в Крым нет. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава со ссылкой на главу ведомства Константина Скорупского.

Препараты в наличии

"Проверили наличие и цены на антибиотики, противовирусные и жаропонижающие препараты широкого спектра действий и разных форм выпуска. Данные группы во всех аптеках в наличии и в достаточном количестве", — констатировал министр по итогам мониторинга в столичных аптеках.
При этом цены на препараты значительно отличаются. Например, стоимость жаропонижающего "Ибупрофен суспензия д/детей" от 96 до 122 рублей, а антибиотика "Супракс 100 мг" от 987 до 2156 рублей. Такая разница, по словам Скорупского, зависит от поставщика: "медикаменты отечественного производства значительно дешевле импортных", — пояснил он.
Все о дефиците лекарств в Крыму читайте по ссылке >>
А также напомнил, что цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства регулируются государством, тогда как стоимость остальных препаратов не подлежат государственному регулированию, кроме чрезвычайных ситуаций.

Лекарства в Крыму

По данным Минздрава, поставки медикаментов республиканскую аптечную сеть происходят без сбоев, в этой части профильное крымское министерство сотрудничает с Минтрансом России.
"В государственную сеть аптек поставки медикаментов осуществляются непрерывно, как посредством паромной переправы, так и наземным транспортом, в том числе через новые территории России", — подчеркнул глава профильного министерства.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил чиновникам за перебои с лекарствами в аптеках и в больницах, и назвал недопустимой ситуацию, когда пациенты больниц вынуждены покупать лекарства за свой счет.
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