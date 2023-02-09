https://crimea.ria.ru/20230209/logistika-i-tseny-chto-v-krymu-s-antibiotikami-i-zharoponizhayuschimi-1126881699.html
Логистика и цены: что в Крыму с антибиотиками и жаропонижающими
Логистика и цены: что в Крыму с антибиотиками и жаропонижающими - РИА Новости Крым, 09.02.2023
Логистика и цены: что в Крыму с антибиотиками и жаропонижающими
В аптеках Симферополя имеются антибиотики, противовирусные и жаропонижающие препараты в достаточном количестве, в целом проблем с доставкой лекарств в Крым нет. РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T13:48
2023-02-09T13:48
2023-02-09T14:27
константин скорупский
минздрав крыма
ситуация с дефицитом лекарств в крыму
лекарства
новости
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111499/22/1114992235_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1680526f58434df5efbb64a71d3fdaef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости Крым. В аптеках Симферополя имеются антибиотики, противовирусные и жаропонижающие препараты в достаточном количестве, в целом проблем с доставкой лекарств в Крым нет. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава со ссылкой на главу ведомства Константина Скорупского.Препараты в наличииПри этом цены на препараты значительно отличаются. Например, стоимость жаропонижающего "Ибупрофен суспензия д/детей" от 96 до 122 рублей, а антибиотика "Супракс 100 мг" от 987 до 2156 рублей. Такая разница, по словам Скорупского, зависит от поставщика: "медикаменты отечественного производства значительно дешевле импортных", — пояснил он. Все о дефиците лекарств в Крыму читайте по ссылке >>А также напомнил, что цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства регулируются государством, тогда как стоимость остальных препаратов не подлежат государственному регулированию, кроме чрезвычайных ситуаций.Лекарства в КрымуПо данным Минздрава, поставки медикаментов республиканскую аптечную сеть происходят без сбоев, в этой части профильное крымское министерство сотрудничает с Минтрансом России.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил чиновникам за перебои с лекарствами в аптеках и в больницах, и назвал недопустимой ситуацию, когда пациенты больниц вынуждены покупать лекарства за свой счет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объявили войну черному рынку лекарствГрозит ли Крыму дефицит лекарствЛекарства могут пропасть из российских аптек
https://crimea.ria.ru/20230113/grozit-li-krymu-defitsit-lekarstv-1126384211.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111499/22/1114992235_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_356c3637aa7ea036dcb09d5a3b5ff3b1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин скорупский, минздрав крыма, ситуация с дефицитом лекарств в крыму, лекарства, новости, новости крыма, общество
Логистика и цены: что в Крыму с антибиотиками и жаропонижающими
Республиканский Минздрав проверил наличие лекарств в аптеках Симферополя
13:48 09.02.2023 (обновлено: 14:27 09.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости Крым. В аптеках Симферополя имеются антибиотики, противовирусные и жаропонижающие препараты в достаточном количестве, в целом проблем с доставкой лекарств в Крым нет. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава со ссылкой на главу ведомства Константина Скорупского.
Препараты в наличии
"Проверили наличие и цены на антибиотики, противовирусные и жаропонижающие препараты широкого спектра действий и разных форм выпуска. Данные группы во всех аптеках в наличии и в достаточном количестве", — констатировал министр по итогам мониторинга в столичных аптеках.
При этом цены на препараты значительно отличаются. Например, стоимость жаропонижающего "Ибупрофен суспензия д/детей" от 96 до 122 рублей, а антибиотика "Супракс 100 мг" от 987 до 2156 рублей. Такая разница, по словам Скорупского, зависит от поставщика: "медикаменты отечественного производства значительно дешевле импортных", — пояснил он.
А также напомнил, что цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства регулируются государством, тогда как стоимость остальных препаратов не подлежат государственному регулированию, кроме чрезвычайных ситуаций.
Лекарства в Крыму
По данным Минздрава, поставки медикаментов республиканскую аптечную сеть происходят без сбоев, в этой части профильное крымское министерство сотрудничает с Минтрансом России.
"В государственную сеть аптек поставки медикаментов осуществляются непрерывно, как посредством паромной переправы, так и наземным транспортом, в том числе через новые территории России", — подчеркнул глава профильного министерства.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил чиновникам за перебои с лекарствами
в аптеках и в больницах, и назвал недопустимой ситуацию, когда пациенты больниц вынуждены покупать лекарства за свой счет.
Читайте также на РИА Новости Крым: