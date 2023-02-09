https://crimea.ria.ru/20230209/logistika-i-tseny-chto-v-krymu-s-antibiotikami-i-zharoponizhayuschimi-1126881699.html

Логистика и цены: что в Крыму с антибиотиками и жаропонижающими

Логистика и цены: что в Крыму с антибиотиками и жаропонижающими - РИА Новости Крым, 09.02.2023

Логистика и цены: что в Крыму с антибиотиками и жаропонижающими

В аптеках Симферополя имеются антибиотики, противовирусные и жаропонижающие препараты в достаточном количестве, в целом проблем с доставкой лекарств в Крым нет. РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T13:48

2023-02-09T13:48

2023-02-09T14:27

константин скорупский

минздрав крыма

ситуация с дефицитом лекарств в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости Крым. В аптеках Симферополя имеются антибиотики, противовирусные и жаропонижающие препараты в достаточном количестве, в целом проблем с доставкой лекарств в Крым нет. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава со ссылкой на главу ведомства Константина Скорупского.Препараты в наличииПри этом цены на препараты значительно отличаются. Например, стоимость жаропонижающего "Ибупрофен суспензия д/детей" от 96 до 122 рублей, а антибиотика "Супракс 100 мг" от 987 до 2156 рублей. Такая разница, по словам Скорупского, зависит от поставщика: "медикаменты отечественного производства значительно дешевле импортных", — пояснил он. Все о дефиците лекарств в Крыму читайте по ссылке >>А также напомнил, что цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства регулируются государством, тогда как стоимость остальных препаратов не подлежат государственному регулированию, кроме чрезвычайных ситуаций.Лекарства в КрымуПо данным Минздрава, поставки медикаментов республиканскую аптечную сеть происходят без сбоев, в этой части профильное крымское министерство сотрудничает с Минтрансом России.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил чиновникам за перебои с лекарствами в аптеках и в больницах, и назвал недопустимой ситуацию, когда пациенты больниц вынуждены покупать лекарства за свой счет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объявили войну черному рынку лекарствГрозит ли Крыму дефицит лекарствЛекарства могут пропасть из российских аптек

https://crimea.ria.ru/20230113/grozit-li-krymu-defitsit-lekarstv-1126384211.html

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2023

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константин скорупский, минздрав крыма, ситуация с дефицитом лекарств в крыму, лекарства, новости, новости крыма, общество