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Важно помнить: в Крыму студентам рассказали о жертвах Холокоста - РИА Новости Крым, 27.01.2025
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Важно помнить: в Крыму студентам рассказали о жертвах Холокоста
Важно помнить: в Крыму студентам рассказали о жертвах Холокоста - РИА Новости Крым, 27.01.2025
Важно помнить: в Крыму студентам рассказали о жертвах Холокоста
Историческая правда искажается коллективным Западом, который пытается всячески принизить роль Советского народа в борьбе с фашизмом. Но о трагических событиях... РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T19:10
2025-01-27T19:10
память
история
владимир константинов
великая отечественная война
холокост
блокада ленинграда
владимир бобков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Историческая правда искажается коллективным Западом, который пытается всячески принизить роль Советского народа в борьбе с фашизмом. Но о трагических событиях Великой Отечественной войны забывать нельзя, и российская молодежь должна знать и помнить, на какие зверства способны фашисты и какой ценой советскому народу досталась Победа. Такую мысль высказал председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в ходе памятных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста и Дню полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков.Возложение цветов и круглый стол для студентов проходили на территории мемориала "Концлагерь "Красный". Именно здесь, под Симферополем, в годы Великой Отечественной немецкие оккупанты организовали самый крупный в Крыму лагерь смерти, здесь каждая пядь земли пропитана кровью.По его словам, сегодня особенно важно отдать дань памяти миллионам замученных людей, это обязанность нашего поколения."Молодежь, которая приходит на экскурсии на этот мемориальный комплекс, становится другой, молодые люди погружаются в те трагические события, становятся частью этой истории Крыма, они открывают для себя историю своей Родине, и история эта одновременно и трагичная, и героичная", – отметил политик.Константинов добавил, что молодежь с готовностью воспринимает всю информацию, которая касается Великой Отечественной войны, потому что она очень личная, потому что Великая Отечественная война коснулась каждой советской семьи.Как рассказал РИА Новости Крым председатель комитета Госсовета республики по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков, на экскурсию пришли студенты филиала Российского государственного университета правосудия и молодые волонтеры, которые сегодня участвуют в борьбе с мазутом и помогают фронту.В ходе круглого стола молодежи рассказали, как Холокост коснулся Крымского полуострова, какие трагические события происходили здесь.27 января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции немецко-фашистские захватчики под Ленинградом (ныне – Санкт-Петербург) были окончательно разгромлены, а блокада города, длившаяся долгие 872 дня, – снята.Международный день памяти жертв Холокоста – международный день ООН, который отмечается 27 января, в день освобождения нацистского концентрационного лагеря "Освенцим" советскими войсками в 1945 году. В числе жертв нацистов – тысячи крымчан, убитых и замученных в годы оккупации Крыма. Памятный день был установлен в 2005 году.Ранее в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Россия приложит все усилия, чтобы уничтожить возрожденный Западом нацизм"Сделаем все, чтобы загнать нацизм обратно в могилу, из которой его подняли политические "колдуны" Запада", – сказал Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защитники земли русской: освобождение Ленинграда от фашистской блокадыКрымский холокост: истории расстрелянных семейНельзя обелить вермахт – ФСБ расскажет о преступлениях Йенеке в Крыму
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4.7
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память, видео, история, владимир константинов, великая отечественная война, холокост, блокада ленинграда, владимир бобков
Важно помнить: в Крыму студентам рассказали о жертвах Холокоста

В Крыму молодежи рассказали о жертвах Холокоста и блокадного Ленинграда

19:10 27.01.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Историческая правда искажается коллективным Западом, который пытается всячески принизить роль Советского народа в борьбе с фашизмом. Но о трагических событиях Великой Отечественной войны забывать нельзя, и российская молодежь должна знать и помнить, на какие зверства способны фашисты и какой ценой советскому народу досталась Победа. Такую мысль высказал председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в ходе памятных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста и Дню полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков.
Возложение цветов и круглый стол для студентов проходили на территории мемориала "Концлагерь "Красный". Именно здесь, под Симферополем, в годы Великой Отечественной немецкие оккупанты организовали самый крупный в Крыму лагерь смерти, здесь каждая пядь земли пропитана кровью.

"Наше мероприятие посвящено очень важным датам истории и человечества – Холокосту, блокаде Ленинграда. Мы пытаемся донести студентам, молодежи очень важную мысль: как человечество могло к этому скатиться? Почему западная цивилизация несет полную ответственность за то, что произошло? Какие из этого сделаны выводы и почему сегодня с такой лёгкостью происходит реинкарнация нацизма", – сказал Константинов журналистам.

По его словам, сегодня особенно важно отдать дань памяти миллионам замученных людей, это обязанность нашего поколения.
"Молодежь, которая приходит на экскурсии на этот мемориальный комплекс, становится другой, молодые люди погружаются в те трагические события, становятся частью этой истории Крыма, они открывают для себя историю своей Родине, и история эта одновременно и трагичная, и героичная", – отметил политик.
Константинов добавил, что молодежь с готовностью воспринимает всю информацию, которая касается Великой Отечественной войны, потому что она очень личная, потому что Великая Отечественная война коснулась каждой советской семьи.
Как рассказал РИА Новости Крым председатель комитета Госсовета республики по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков, на экскурсию пришли студенты филиала Российского государственного университета правосудия и молодые волонтеры, которые сегодня участвуют в борьбе с мазутом и помогают фронту.
В ходе круглого стола молодежи рассказали, как Холокост коснулся Крымского полуострова, какие трагические события происходили здесь.
"Несмотря на то, что они находились за тысячу километров от нас, но все-таки это было одно Отечество – судьба нам была уготована одна", – сказал Бобков, вспоминая о жителях Ленинграда, замученных в блокаде.
27 января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции немецко-фашистские захватчики под Ленинградом (ныне – Санкт-Петербург) были окончательно разгромлены, а блокада города, длившаяся долгие 872 дня, – снята.
Международный день памяти жертв Холокоста – международный день ООН, который отмечается 27 января, в день освобождения нацистского концентрационного лагеря "Освенцим" советскими войсками в 1945 году. В числе жертв нацистов – тысячи крымчан, убитых и замученных в годы оккупации Крыма. Памятный день был установлен в 2005 году.
Ранее в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Россия приложит все усилия, чтобы уничтожить возрожденный Западом нацизм
"Сделаем все, чтобы загнать нацизм обратно в могилу, из которой его подняли политические "колдуны" Запада", – сказал Аксенов.
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ПамятьИсторияВладимир КонстантиновВеликая Отечественная войнаХолокостБлокада ЛенинградаВладимир Бобков
 
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