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Средиземноморский воздух над Крымом: чего ждать от погоды во вторник - РИА Новости Крым, 28.01.2025
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Средиземноморский воздух над Крымом: чего ждать от погоды во вторник
Средиземноморский воздух над Крымом: чего ждать от погоды во вторник - РИА Новости Крым, 28.01.2025
Средиземноморский воздух над Крымом: чего ждать от погоды во вторник
Во вторник в Крыму область повышенного атмосферного давления и средиземноморская воздушная масса, поступающая на полуостров, обусловят теплую и без осадков... РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T00:01
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симферополь
севастополь
погода в крыму
крымская погода
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму область повышенного атмосферного давления и средиземноморская воздушная масса, поступающая на полуостров, обусловят теплую и без осадков погоду. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +12...+14.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +12...+14 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +5 до +8, днем столбики термометров покажут от +10 до +14 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250125/grachi-prileteli-medvedi-gulyayut-vesna-v-rossii-nastupit-ranshe-sroka-1143623770.html
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симферополь, севастополь, погода в крыму, крымская погода, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Средиземноморский воздух над Крымом: чего ждать от погоды во вторник

В Крыму во вторник без осадков и до +14 градусов

00:01 28.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВесна в Крыму
Весна в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму область повышенного атмосферного давления и средиземноморская воздушная масса, поступающая на полуостров, обусловят теплую и без осадков погоду. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха 28 января ночью 0…+5 градусов, на южном побережье до +8, днем +9…+14, в горах +4…+8 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +12...+14.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +12...+14 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +5 до +8, днем столбики термометров покажут от +10 до +14 градусов.
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СимферопольСевастопольПогода в КрымуКрымская погодаЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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