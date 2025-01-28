https://crimea.ria.ru/20250128/sredizemnomorskiy-vozdukh-nad-krymom-chego-zhdat-ot-pogody-vo-vtornik-1143662755.html

Средиземноморский воздух над Крымом: чего ждать от погоды во вторник

Средиземноморский воздух над Крымом: чего ждать от погоды во вторник - РИА Новости Крым, 28.01.2025

Средиземноморский воздух над Крымом: чего ждать от погоды во вторник

Во вторник в Крыму область повышенного атмосферного давления и средиземноморская воздушная масса, поступающая на полуостров, обусловят теплую и без осадков... РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T00:01

2025-01-28T00:01

2025-01-28T00:01

симферополь

севастополь

погода в крыму

крымская погода

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алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму область повышенного атмосферного давления и средиземноморская воздушная масса, поступающая на полуостров, обусловят теплую и без осадков погоду. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +12...+14.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +12...+14 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +5 до +8, днем столбики термометров покажут от +10 до +14 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250125/grachi-prileteli-medvedi-gulyayut-vesna-v-rossii-nastupit-ranshe-sroka-1143623770.html

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евпатория

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феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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