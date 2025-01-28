https://crimea.ria.ru/20250128/sredizemnomorskiy-vozdukh-nad-krymom-chego-zhdat-ot-pogody-vo-vtornik-1143662755.html
Средиземноморский воздух над Крымом: чего ждать от погоды во вторник
Средиземноморский воздух над Крымом: чего ждать от погоды во вторник - РИА Новости Крым, 28.01.2025
Средиземноморский воздух над Крымом: чего ждать от погоды во вторник
Во вторник в Крыму область повышенного атмосферного давления и средиземноморская воздушная масса, поступающая на полуостров, обусловят теплую и без осадков... РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T00:01
2025-01-28T00:01
2025-01-28T00:01
симферополь
севастополь
погода в крыму
крымская погода
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/15/1135902699_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e4921239a7aa6f677c743221da60eb09.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму область повышенного атмосферного давления и средиземноморская воздушная масса, поступающая на полуостров, обусловят теплую и без осадков погоду. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +12...+14.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +12...+14 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +5 до +8, днем столбики термометров покажут от +10 до +14 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250125/grachi-prileteli-medvedi-gulyayut-vesna-v-rossii-nastupit-ranshe-sroka-1143623770.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/15/1135902699_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_7a01bf3bc48776d45630af984115a319.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, севастополь, погода в крыму, крымская погода, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Средиземноморский воздух над Крымом: чего ждать от погоды во вторник
В Крыму во вторник без осадков и до +14 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму область повышенного атмосферного давления и средиземноморская воздушная масса, поступающая на полуостров, обусловят теплую и без осадков погоду. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха 28 января ночью 0…+5 градусов, на южном побережье до +8, днем +9…+14, в горах +4…+8 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +12...+14.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +12...+14 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +5 до +8, днем столбики термометров покажут от +10 до +14 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.