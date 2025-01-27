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В Джанкое отключат воду и в одном из сел она будет непригодна для питья
В Джанкое отключат воду и в одном из сел она будет непригодна для питья - РИА Новости Крым, 27.01.2025
В Джанкое отключат воду и в одном из сел она будет непригодна для питья
На ряде улиц Джанкоя во вторник временно введут ограничение водоснабжения, а в селе Коммунары вода будет непригодна для употребления. Об этом предупреждает... РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T21:43
2025-01-27T21:43
2025-01-27T21:43
джанкойский район
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водоснабжение
вода в крыму
дезинфекция
отключение воды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. На ряде улиц Джанкоя во вторник временно введут ограничение водоснабжения, а в селе Коммунары вода будет непригодна для употребления. Об этом предупреждает "Вода Крыма".Абонентов, которые подключены к новым сетям, просят проверить исправность запорной арматуры.Также во вторник в Джанкое с 10:30 до 16:00 ориентировочно будет ограничено водоснабжение в связи с проведением ремонтных работ.Воды не будет по следующим адресам: ул. Пролетарская, ул. Ярмарочная, ул. Проезжая (частично), ул. Элеваторная, пер. Элеваторный, пер. Северный, ул. Свердлова (частично), ул. Северная, пер. Отрадный, пер. Свердлова, ул. Интернациональная (частично), пер. Мирный, пер. Ярмарочный, пер. Отважных, ул. Кирова (частично), ул. Перекопская (частично), пер. Перекопский, ул. Симферопольская (частично), проезд Октябрьский, ул. Октябрьская (частично), пер. Тупиковый.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Износ водоводов в Крыму – сколько километров труб заменят в этом годуАксенов назвал главную проблему ЖКХ КрымЧастые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причина
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джанкойский район, вода крыма, джанкой, водоснабжение, вода в крыму, дезинфекция, отключение воды
В Джанкое отключат воду и в одном из сел она будет непригодна для питья
В Крыму в поселке Коммунары вода из-под крана будет непригодна для питья из-за дезинфекции
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. На ряде улиц Джанкоя во вторник временно введут ограничение водоснабжения, а в селе Коммунары вода будет непригодна для употребления. Об этом предупреждает "Вода Крыма".
"28 января с 10:00 до 16:00 в селе Коммунары будет производиться подключение и дезинфекция новых сетей водоснабжения. В указанный период вода к употреблению непригодна. Предприятие рекомендует иметь запас воды на время проведения работ", – объясняют причину на предприятии.
Абонентов, которые подключены к новым сетям, просят проверить исправность запорной арматуры.
Также во вторник в Джанкое с 10:30 до 16:00 ориентировочно будет ограничено водоснабжение в связи с проведением ремонтных работ.
Воды не будет по следующим адресам: ул. Пролетарская, ул. Ярмарочная, ул. Проезжая (частично), ул. Элеваторная, пер. Элеваторный, пер. Северный, ул. Свердлова (частично), ул. Северная, пер. Отрадный, пер. Свердлова, ул. Интернациональная (частично), пер. Мирный, пер. Ярмарочный, пер. Отважных, ул. Кирова (частично), ул. Перекопская (частично), пер. Перекопский, ул. Симферопольская (частично), проезд Октябрьский, ул. Октябрьская (частично), пер. Тупиковый.
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