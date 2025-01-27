Рейтинг@Mail.ru
В Джанкое отключат воду и в одном из сел она будет непригодна для питья - РИА Новости Крым, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250127/v-dzhankoe-otklyuchat-vodu-i-v-odnom-iz-sel-ona-budet-neprigodna-dlya-pitya-1143662299.html
В Джанкое отключат воду и в одном из сел она будет непригодна для питья
В Джанкое отключат воду и в одном из сел она будет непригодна для питья - РИА Новости Крым, 27.01.2025
В Джанкое отключат воду и в одном из сел она будет непригодна для питья
На ряде улиц Джанкоя во вторник временно введут ограничение водоснабжения, а в селе Коммунары вода будет непригодна для употребления. Об этом предупреждает... РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T21:43
2025-01-27T21:43
джанкойский район
вода крыма
джанкой
водоснабжение
вода в крыму
дезинфекция
отключение воды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/09/1119781951_0:178:3072:1906_1920x0_80_0_0_acf9e7f6d74e073f719088d9d4249cba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. На ряде улиц Джанкоя во вторник временно введут ограничение водоснабжения, а в селе Коммунары вода будет непригодна для употребления. Об этом предупреждает "Вода Крыма".Абонентов, которые подключены к новым сетям, просят проверить исправность запорной арматуры.Также во вторник в Джанкое с 10:30 до 16:00 ориентировочно будет ограничено водоснабжение в связи с проведением ремонтных работ.Воды не будет по следующим адресам: ул. Пролетарская, ул. Ярмарочная, ул. Проезжая (частично), ул. Элеваторная, пер. Элеваторный, пер. Северный, ул. Свердлова (частично), ул. Северная, пер. Отрадный, пер. Свердлова, ул. Интернациональная (частично), пер. Мирный, пер. Ярмарочный, пер. Отважных, ул. Кирова (частично), ул. Перекопская (частично), пер. Перекопский, ул. Симферопольская (частично), проезд Октябрьский, ул. Октябрьская (частично), пер. Тупиковый.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Износ водоводов в Крыму – сколько километров труб заменят в этом годуАксенов назвал главную проблему ЖКХ КрымЧастые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причина
джанкойский район
джанкой
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/09/1119781951_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_86c5d3c563cf597ab8bcfbb793d8864d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джанкойский район, вода крыма, джанкой, водоснабжение, вода в крыму, дезинфекция, отключение воды
В Джанкое отключат воду и в одном из сел она будет непригодна для питья

В Крыму в поселке Коммунары вода из-под крана будет непригодна для питья из-за дезинфекции

21:43 27.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонт водопровода
Ремонт водопровода - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. На ряде улиц Джанкоя во вторник временно введут ограничение водоснабжения, а в селе Коммунары вода будет непригодна для употребления. Об этом предупреждает "Вода Крыма".

"28 января с 10:00 до 16:00 в селе Коммунары будет производиться подключение и дезинфекция новых сетей водоснабжения. В указанный период вода к употреблению непригодна. Предприятие рекомендует иметь запас воды на время проведения работ", – объясняют причину на предприятии.

Абонентов, которые подключены к новым сетям, просят проверить исправность запорной арматуры.
Также во вторник в Джанкое с 10:30 до 16:00 ориентировочно будет ограничено водоснабжение в связи с проведением ремонтных работ.
Воды не будет по следующим адресам: ул. Пролетарская, ул. Ярмарочная, ул. Проезжая (частично), ул. Элеваторная, пер. Элеваторный, пер. Северный, ул. Свердлова (частично), ул. Северная, пер. Отрадный, пер. Свердлова, ул. Интернациональная (частично), пер. Мирный, пер. Ярмарочный, пер. Отважных, ул. Кирова (частично), ул. Перекопская (частично), пер. Перекопский, ул. Симферопольская (частично), проезд Октябрьский, ул. Октябрьская (частично), пер. Тупиковый.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Износ водоводов в Крыму – сколько километров труб заменят в этом году
Аксенов назвал главную проблему ЖКХ Крым
Частые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причина
 
Джанкойский районВода КрымаДжанкойВодоснабжениеВода в КрымуДезинфекцияОтключение воды
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:51Рост бронирований в Крыму и победа Лукашенко на выборах: главное за день
22:42Сотрудника Sputnik в Эстонии условно осудили за "нарушение санкций"
22:30Завершена финальная очистка от мазута танкера "Волгонефть-239"
22:06Три беспилотника сбили над Крымом
22:04Красную книгу Крыма пополнят десятки видов животных и растений
21:43В Джанкое отключат воду и в одном из сел она будет непригодна для питья
21:31Провал дороги на Рыбацком причале в Севастополе – работы завершены
21:16Села Симферопольского района на сутки останутся без воды
20:56"Достигло пика": Развожаев оценил выполнение нацпроектов в Севастополе
20:41Памятник героям спецоперации установят в городе Саки в Крыму
20:28Когда в Крыму восстановят разрушенные берегоукрепительные сооружения
20:05Пляжи Кубани оградят от мазута
19:45"Крым продается хорошо": туроператоры рассказали о популярности региона
19:33Танкер "Волгонефть-239" готовят к разделке и утилизации
19:10Важно помнить: в Крыму студентам рассказали о жертвах Холокоста
18:43Поджигатель трех ресторанов на Кубани получил обвинение – детали дела
18:31В Турции горит многоэтажный отель
18:10"Хочу ездить на сборы с глухими" – борец из Крыма рассказал о мечте
17:37Подросток обстрелял электричку: в Подмосковье задержали "зацеперов"
17:17Три миллиона кубометров газа Приднестровье получит от Молдавии
Лента новостейМолния