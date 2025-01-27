https://crimea.ria.ru/20250127/rost-bronirovaniy-v-krymu-i-pobeda-lukashenko-na-vyborakh-glavnoe-za-den-1143715951.html

Рост бронирований в Крыму и победа Лукашенко на выборах: главное за день

Рост бронирований в Крыму и победа Лукашенко на выборах: главное за день - РИА Новости Крым, 27.01.2025

Рост бронирований в Крыму и победа Лукашенко на выборах: главное за день

В Крыму отмечают увеличение числа бронирований на лето. Александр Лукашенко одержал победу на выборах президента Белоруссии. Венгрия не заблокировала новые... РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T22:51

2025-01-27T22:51

2025-01-27T22:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В Крыму отмечают увеличение числа бронирований на лето. Александр Лукашенко одержал победу на выборах президента Белоруссии. Венгрия не заблокировала новые санкции ЕС против России. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* предупредил об угрозе существования страны. В Крыму люди жалуются на укусы клещей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Рост бронирований на отдых и оздоровление в КрымуВ полтора-два раза выросло количество бронирований отелей, гостиниц и санаториев в Крыму на летний сезон. Такие данные за последнюю неделю озвучил председатель Госсовета республики Владимир Константинов после доклада министра курортов и туризма РК Сергея Ганзия о перспективах курортного сезона в связи с выбросом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. По словам Константинова, если больше крупных выбросов не произойдет, туристический сезон в 2025 году в Крыму состоится на хорошем уровне. На сегодня крымское побережье чистое, все крупные загрязнения оперативно убраны, новые не зарегистрированы.Победа Лукашенко на выборах президента БелоруссииНа президентских выборах в Белоруссии Александр Лукашенко, по предварительным данным ЦИК, набрал 86,82% голосов и одержал победу. За него проголосовали 5 миллионов 136 тысяч 293 избирателя. 3,21% голосов у Сергея Сыранкова, который занимает второе место по итогам выборов, на третьем месте – Олег Гайдукевич с 2,02% голосов. Против всех проголосовали 213 277 избирателей – 3,6%.Поддержка Венгрией санкций против РоссииЕвросоюз согласовал продление экономических санкций против России. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. При этом ранее Венгрия заявляла, что не намерена отказываться от российских энергоресурсов и блокирует продление антироссийских санкций после приостановки транзита газа через Украину.Активизация клещей в Крыму17 человек обратились с жалобами на укусы клещей в медицинские учреждения Крыма в декабре 2024 года, еще шесть обращений зарегистрированы с начала января 2025 года. В Роспотребнадзоре отмечают, что случаев заболеваний клещевым энцефалитом (КВЭ) в декабре-январе не выявлено. Однако в декабре зафиксированы пять случаев клещевого боррелиоза, в январе – в Симферополе один случай иксодового клещевого боррелиоза.Громкое заявление Буданова* по УкраинеВ Верховной раде Украины прошла закрытая встреча. Главы парламента и депутатских фракций заслушали доклады командования сил обороны о реальной ситуации на линии боевого соприкосновения. Глава главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов* предупредил, что, если до лета не начнутся переговоры по урегулированию конфликта, то могут запуститься очень опасные процессы для существования Украины.*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

https://crimea.ria.ru/20250127/kakim-budet-kurortnyy-sezon-v-krymu-posle-razliva-mazuta-1143711372.html

https://crimea.ria.ru/20250127/na-maydan-ne-bylo-i-nameka-kak-proshel-den-vyborov-v-belorussii-1143683994.html

https://crimea.ria.ru/20250127/kiev-poteryal-polovinu-svoikh-prirodnykh-resursov--oni-pereshli-k-rossii-1143706402.html

https://crimea.ria.ru/20250127/v-sevastopole-uzhe-dve-nedeli-ne-fiksiruyut-novykh-vybrosov-mazuta-1143693473.html

https://crimea.ria.ru/20250127/dlya-chego-budanov-predrek-konets-ukrainy-1143691516.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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