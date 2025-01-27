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Рост бронирований в Крыму и победа Лукашенко на выборах: главное за день - РИА Новости Крым, 27.01.2025
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Рост бронирований в Крыму и победа Лукашенко на выборах: главное за день
Рост бронирований в Крыму и победа Лукашенко на выборах: главное за день - РИА Новости Крым, 27.01.2025
Рост бронирований в Крыму и победа Лукашенко на выборах: главное за день
В Крыму отмечают увеличение числа бронирований на лето. Александр Лукашенко одержал победу на выборах президента Белоруссии. Венгрия не заблокировала новые... РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T22:51
2025-01-27T22:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В Крыму отмечают увеличение числа бронирований на лето. Александр Лукашенко одержал победу на выборах президента Белоруссии. Венгрия не заблокировала новые санкции ЕС против России. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* предупредил об угрозе существования страны. В Крыму люди жалуются на укусы клещей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Рост бронирований на отдых и оздоровление в КрымуВ полтора-два раза выросло количество бронирований отелей, гостиниц и санаториев в Крыму на летний сезон. Такие данные за последнюю неделю озвучил председатель Госсовета республики Владимир Константинов после доклада министра курортов и туризма РК Сергея Ганзия о перспективах курортного сезона в связи с выбросом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. По словам Константинова, если больше крупных выбросов не произойдет, туристический сезон в 2025 году в Крыму состоится на хорошем уровне. На сегодня крымское побережье чистое, все крупные загрязнения оперативно убраны, новые не зарегистрированы.Победа Лукашенко на выборах президента БелоруссииНа президентских выборах в Белоруссии Александр Лукашенко, по предварительным данным ЦИК, набрал 86,82% голосов и одержал победу. За него проголосовали 5 миллионов 136 тысяч 293 избирателя. 3,21% голосов у Сергея Сыранкова, который занимает второе место по итогам выборов, на третьем месте – Олег Гайдукевич с 2,02% голосов. Против всех проголосовали 213 277 избирателей – 3,6%.Поддержка Венгрией санкций против РоссииЕвросоюз согласовал продление экономических санкций против России. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. При этом ранее Венгрия заявляла, что не намерена отказываться от российских энергоресурсов и блокирует продление антироссийских санкций после приостановки транзита газа через Украину.Активизация клещей в Крыму17 человек обратились с жалобами на укусы клещей в медицинские учреждения Крыма в декабре 2024 года, еще шесть обращений зарегистрированы с начала января 2025 года. В Роспотребнадзоре отмечают, что случаев заболеваний клещевым энцефалитом (КВЭ) в декабре-январе не выявлено. Однако в декабре зафиксированы пять случаев клещевого боррелиоза, в январе – в Симферополе один случай иксодового клещевого боррелиоза.Громкое заявление Буданова* по УкраинеВ Верховной раде Украины прошла закрытая встреча. Главы парламента и депутатских фракций заслушали доклады командования сил обороны о реальной ситуации на линии боевого соприкосновения. Глава главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов* предупредил, что, если до лета не начнутся переговоры по урегулированию конфликта, то могут запуститься очень опасные процессы для существования Украины.*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
https://crimea.ria.ru/20250127/kakim-budet-kurortnyy-sezon-v-krymu-posle-razliva-mazuta-1143711372.html
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https://crimea.ria.ru/20250127/kiev-poteryal-polovinu-svoikh-prirodnykh-resursov--oni-pereshli-k-rossii-1143706402.html
https://crimea.ria.ru/20250127/v-sevastopole-uzhe-dve-nedeli-ne-fiksiruyut-novykh-vybrosov-mazuta-1143693473.html
https://crimea.ria.ru/20250127/dlya-chego-budanov-predrek-konets-ukrainy-1143691516.html
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главное за день, новости, новости крыма, крым, россия
Рост бронирований в Крыму и победа Лукашенко на выборах: главное за день

Рост бронирований в Крыму и победа Лукашенко на выборах президента РБ: главное за день

22:51 27.01.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкДействующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В Крыму отмечают увеличение числа бронирований на лето. Александр Лукашенко одержал победу на выборах президента Белоруссии. Венгрия не заблокировала новые санкции ЕС против России. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* предупредил об угрозе существования страны. В Крыму люди жалуются на укусы клещей.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Рост бронирований на отдых и оздоровление в Крыму

В полтора-два раза выросло количество бронирований отелей, гостиниц и санаториев в Крыму на летний сезон. Такие данные за последнюю неделю озвучил председатель Госсовета республики Владимир Константинов после доклада министра курортов и туризма РК Сергея Ганзия о перспективах курортного сезона в связи с выбросом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. По словам Константинова, если больше крупных выбросов не произойдет, туристический сезон в 2025 году в Крыму состоится на хорошем уровне. На сегодня крымское побережье чистое, все крупные загрязнения оперативно убраны, новые не зарегистрированы.
Отдыхающие на берегу поселка Оленевка в Крыму наблюдают за закатом над Черным морем - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
19:45Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Крым продается хорошо": туроператоры рассказали о популярности региона

Победа Лукашенко на выборах президента Белоруссии

На президентских выборах в Белоруссии Александр Лукашенко, по предварительным данным ЦИК, набрал 86,82% голосов и одержал победу. За него проголосовали 5 миллионов 136 тысяч 293 избирателя. 3,21% голосов у Сергея Сыранкова, который занимает второе место по итогам выборов, на третьем месте – Олег Гайдукевич с 2,02% голосов. Против всех проголосовали 213 277 избирателей – 3,6%.
Президентские выборы в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
10:53Радио "Спутник в Крыму"
На "майдан" не было и намека: как прошел день выборов в Белоруссии

Поддержка Венгрией санкций против России

Евросоюз согласовал продление экономических санкций против России. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. При этом ранее Венгрия заявляла, что не намерена отказываться от российских энергоресурсов и блокирует продление антироссийских санкций после приостановки транзита газа через Украину.
Шахтер работает в шахте по добыче железной руды - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
17:09
Киев потерял половину своих природных ресурсов – они перешли к России

Активизация клещей в Крыму

17 человек обратились с жалобами на укусы клещей в медицинские учреждения Крыма в декабре 2024 года, еще шесть обращений зарегистрированы с начала января 2025 года. В Роспотребнадзоре отмечают, что случаев заболеваний клещевым энцефалитом (КВЭ) в декабре-январе не выявлено. Однако в декабре зафиксированы пять случаев клещевого боррелиоза, в январе – в Симферополе один случай иксодового клещевого боррелиоза.
Уборка мазута с пляжей Севастополя
14:01
В Севастополе уже две недели не фиксируют новых выбросов мазута

Громкое заявление Буданова* по Украине

В Верховной раде Украины прошла закрытая встреча. Главы парламента и депутатских фракций заслушали доклады командования сил обороны о реальной ситуации на линии боевого соприкосновения. Глава главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов* предупредил, что, если до лета не начнутся переговоры по урегулированию конфликта, то могут запуститься очень опасные процессы для существования Украины.
*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов (в центре)
12:37Эксклюзивы РИА Новости Крым
Для чего Буданов* предрек конец Украины
 
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Заголовок открываемого материала
22:51Рост бронирований в Крыму и победа Лукашенко на выборах: главное за день
22:42Сотрудника Sputnik в Эстонии условно осудили за "нарушение санкций"
22:30Завершена финальная очистка от мазута танкера "Волгонефть-239"
22:06Три беспилотника сбили над Крымом
22:04Красную книгу Крыма пополнят десятки видов животных и растений
21:43В Джанкое отключат воду и в одном из сел она будет непригодна для питья
21:31Провал дороги на Рыбацком причале в Севастополе – работы завершены
21:16Села Симферопольского района на сутки останутся без воды
20:56"Достигло пика": Развожаев оценил выполнение нацпроектов в Севастополе
20:41Памятник героям спецоперации установят в городе Саки в Крыму
20:28Когда в Крыму восстановят разрушенные берегоукрепительные сооружения
20:05Пляжи Кубани оградят от мазута
19:45"Крым продается хорошо": туроператоры рассказали о популярности региона
19:33Танкер "Волгонефть-239" готовят к разделке и утилизации
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