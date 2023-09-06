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Ограничение продажи таблеток для аборта: почему россияне против
Ограничение продажи таблеток для аборта: почему россияне против - РИА Новости Крым, 06.09.2023
Ограничение продажи таблеток для аборта: почему россияне против
Практически половина россиян – 47% - считает, что государство должно принимать определенные меры по предотвращению абортов. При этом недавнее предложение... РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T10:17
2023-09-06T10:17
2023-09-06T10:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Практически половина россиян – 47% - считает, что государство должно принимать определенные меры по предотвращению абортов. При этом недавнее предложение Минздрава России ограничить свободную продажу препаратов, прерывающих беременность, не поддержали 55% участвовавших в опросе граждан. Такие данные по результатам недавнего опроса приводят аналитики ВЦИОМ.Как пояснили в самом центре, опрос проводился в телефонном режиме, в нем приняли участие 1600 респондентов. Из них за необходимость государственного регулирования абортов высказались 47%. Против них выступили 39% граждан, которые считают, что государство не должно вмешиваться в эту часть жизни граждан. 14% затруднились однозначно ответить на этот вопрос.При этом подчеркивается, что в пользу госрегулирования чаще высказываются мужчины (51% опрошенных), граждане России с неполным средним образованием (64%) и живущие в сельской местности (63%), а также ожидаемо жители Северо-Кавказского федерального округа (65%) и Дальневосточного федерального округа (57%).Однако когда речь идет о конкретных мерах такого регулирования, жители России нередко меняют свое мнение. Яркий пример – инициатива Минздрава России ограничить свободную продажу лекарственных препаратов, которые используются для прерывания беременности. Несмотря на то, что задача инициативы, как пояснили в ведомстве, не запретить аборты, а более тщательно контролировать специфические медикаменты, которые без наблюдения врача могут навредить здоровью женщины, большая часть россиян отнеслась к предложению скептически.Так, по результатам опроса ВЦИОМ, ограничение свободной продажи препаратов для аборта не одобрили 55% опрошенных. Из них 31% отметили, что “полностью не поддерживают”, а 24% - что “скорее не поддерживают”. Против них выступили 16% абсолютных сторонников и 19%, которые “скорее поддерживают” инициативу – итого 35%.Интересна аргументация сторонников подобного ограничения лекарственных продаж. 30% из тех, кто поддержал инициативу, пояснили, что в России нужно повышать демографию, а для этого нужно рожать детей. Еще 25% заявили, что беременность должна прерываться только по медицинским показаниям, а самовольно и без наблюдения врача это может быть опасно. Еще 16% высказались за ограничения, поскольку считают аборт негуманным и аморальным поступком, а 11% уверены, что в случае недоступности “таблетки от беременности” молодые люди будут лучше предохраняться.Читайте также на РИА Новости Крым:Препараты для прерывания беременности перестанут отпускать без рецептаВрач назвал основную причину абортов в КрымуВ борьбе за рождаемость: какие средства хороши?
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крым, вциом, лекарства, аборт, общество, здоровье, демография, опрос, новости, минздрав рф, мнения
Ограничение продажи таблеток для аборта: почему россияне против
Госрегулирование абортов в России поддерживают около половины граждан
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Практически половина россиян – 47% - считает, что государство должно принимать определенные меры по предотвращению абортов. При этом недавнее предложение Минздрава России ограничить свободную продажу препаратов, прерывающих беременность, не поддержали 55% участвовавших в опросе граждан. Такие данные по результатам недавнего опроса приводят аналитики ВЦИОМ.
Как пояснили в самом центре, опрос проводился в телефонном режиме, в нем приняли участие 1600 респондентов. Из них за необходимость государственного регулирования абортов высказались 47%. Против них выступили 39% граждан, которые считают, что государство не должно вмешиваться в эту часть жизни граждан. 14% затруднились однозначно ответить на этот вопрос.
В организации отметили, что число сторонников госрегулирования в этом вопрос в 2023 году стало больше по сравнению с 2022 годом – тогда предложение поддержали всего 36% опрошенных. Противников, наоборот, стало существенно меньше: в 2022 году их было больше половины, 51%.
При этом подчеркивается, что в пользу госрегулирования чаще высказываются мужчины (51% опрошенных), граждане России с неполным средним образованием (64%) и живущие в сельской местности (63%), а также ожидаемо жители Северо-Кавказского федерального округа (65%) и Дальневосточного федерального округа (57%).
Однако когда речь идет о конкретных мерах такого регулирования, жители России нередко меняют свое мнение. Яркий пример – инициатива Минздрава России ограничить
свободную продажу лекарственных препаратов, которые используются для прерывания беременности. Несмотря на то, что задача инициативы, как пояснили в ведомстве, не запретить аборты, а более тщательно контролировать специфические медикаменты, которые без наблюдения врача могут навредить здоровью женщины, большая часть россиян отнеслась к предложению скептически.
Так, по результатам опроса ВЦИОМ, ограничение свободной продажи препаратов для аборта не одобрили 55% опрошенных. Из них 31% отметили, что “полностью не поддерживают”, а 24% - что “скорее не поддерживают”. Против них выступили 16% абсолютных сторонников и 19%, которые “скорее поддерживают” инициативу – итого 35%.
Интересна аргументация сторонников подобного ограничения лекарственных продаж. 30% из тех, кто поддержал инициативу, пояснили, что в России нужно повышать демографию, а для этого нужно рожать детей. Еще 25% заявили, что беременность должна прерываться только по медицинским показаниям, а самовольно и без наблюдения врача это может быть опасно. Еще 16% высказались за ограничения, поскольку считают аборт негуманным и аморальным поступком, а 11% уверены, что в случае недоступности “таблетки от беременности” молодые люди будут лучше предохраняться.
Противники ограничения продажи препаратов от беременности в большинстве (42%) заявили, что таким образом будут нарушены права и свободы человека, его личный выбор. 15% высказали опасения, что запрет эффекта не даст, а только приведет к росту нелегальных абортов и, как следствие, росту смертности среди новорожденных. Еще 11% подчеркнули, что не всегда беременность бывает желанной и запланированной, а иногда это вовсе следствие изнасилования. 10% резонно заметили, что подобные решения могут напрочь отбить у людей желание заводить детей, что тоже не лучшим образом скажется на демографической ситуации.
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