https://crimea.ria.ru/20230906/ogranichenie-prodazhi-tabletok-dlya-aborta-pochemu-rossiyane-protiv-1131179610.html

Ограничение продажи таблеток для аборта: почему россияне против

Ограничение продажи таблеток для аборта: почему россияне против - РИА Новости Крым, 06.09.2023

Ограничение продажи таблеток для аборта: почему россияне против

Практически половина россиян – 47% - считает, что государство должно принимать определенные меры по предотвращению абортов. При этом недавнее предложение... РИА Новости Крым, 06.09.2023

2023-09-06T10:17

2023-09-06T10:17

2023-09-06T10:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Практически половина россиян – 47% - считает, что государство должно принимать определенные меры по предотвращению абортов. При этом недавнее предложение Минздрава России ограничить свободную продажу препаратов, прерывающих беременность, не поддержали 55% участвовавших в опросе граждан. Такие данные по результатам недавнего опроса приводят аналитики ВЦИОМ.Как пояснили в самом центре, опрос проводился в телефонном режиме, в нем приняли участие 1600 респондентов. Из них за необходимость государственного регулирования абортов высказались 47%. Против них выступили 39% граждан, которые считают, что государство не должно вмешиваться в эту часть жизни граждан. 14% затруднились однозначно ответить на этот вопрос.При этом подчеркивается, что в пользу госрегулирования чаще высказываются мужчины (51% опрошенных), граждане России с неполным средним образованием (64%) и живущие в сельской местности (63%), а также ожидаемо жители Северо-Кавказского федерального округа (65%) и Дальневосточного федерального округа (57%).Однако когда речь идет о конкретных мерах такого регулирования, жители России нередко меняют свое мнение. Яркий пример – инициатива Минздрава России ограничить свободную продажу лекарственных препаратов, которые используются для прерывания беременности. Несмотря на то, что задача инициативы, как пояснили в ведомстве, не запретить аборты, а более тщательно контролировать специфические медикаменты, которые без наблюдения врача могут навредить здоровью женщины, большая часть россиян отнеслась к предложению скептически.Так, по результатам опроса ВЦИОМ, ограничение свободной продажи препаратов для аборта не одобрили 55% опрошенных. Из них 31% отметили, что “полностью не поддерживают”, а 24% - что “скорее не поддерживают”. Против них выступили 16% абсолютных сторонников и 19%, которые “скорее поддерживают” инициативу – итого 35%.Интересна аргументация сторонников подобного ограничения лекарственных продаж. 30% из тех, кто поддержал инициативу, пояснили, что в России нужно повышать демографию, а для этого нужно рожать детей. Еще 25% заявили, что беременность должна прерываться только по медицинским показаниям, а самовольно и без наблюдения врача это может быть опасно. Еще 16% высказались за ограничения, поскольку считают аборт негуманным и аморальным поступком, а 11% уверены, что в случае недоступности “таблетки от беременности” молодые люди будут лучше предохраняться.Читайте также на РИА Новости Крым:Препараты для прерывания беременности перестанут отпускать без рецептаВрач назвал основную причину абортов в КрымуВ борьбе за рождаемость: какие средства хороши?

https://crimea.ria.ru/20230824/pri-pokupke-kakikh-lekarstv-posle-1-sentyabrya-potrebuyut-retsept-razyasnenie-1130919444.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вциом, лекарства, аборт, общество, здоровье, демография, опрос, новости, минздрав рф, мнения