Рейтинг@Mail.ru
Ограничение продажи таблеток для аборта: почему россияне против - РИА Новости Крым, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230906/ogranichenie-prodazhi-tabletok-dlya-aborta-pochemu-rossiyane-protiv-1131179610.html
Ограничение продажи таблеток для аборта: почему россияне против
Ограничение продажи таблеток для аборта: почему россияне против - РИА Новости Крым, 06.09.2023
Ограничение продажи таблеток для аборта: почему россияне против
Практически половина россиян – 47% - считает, что государство должно принимать определенные меры по предотвращению абортов. При этом недавнее предложение... РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T10:17
2023-09-06T10:17
крым
вциом
лекарства
аборт
общество
здоровье
демография
опрос
новости
минздрав рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/05/1119329792_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_da6aff3c7849b156a96add8072289228.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Практически половина россиян – 47% - считает, что государство должно принимать определенные меры по предотвращению абортов. При этом недавнее предложение Минздрава России ограничить свободную продажу препаратов, прерывающих беременность, не поддержали 55% участвовавших в опросе граждан. Такие данные по результатам недавнего опроса приводят аналитики ВЦИОМ.Как пояснили в самом центре, опрос проводился в телефонном режиме, в нем приняли участие 1600 респондентов. Из них за необходимость государственного регулирования абортов высказались 47%. Против них выступили 39% граждан, которые считают, что государство не должно вмешиваться в эту часть жизни граждан. 14% затруднились однозначно ответить на этот вопрос.При этом подчеркивается, что в пользу госрегулирования чаще высказываются мужчины (51% опрошенных), граждане России с неполным средним образованием (64%) и живущие в сельской местности (63%), а также ожидаемо жители Северо-Кавказского федерального округа (65%) и Дальневосточного федерального округа (57%).Однако когда речь идет о конкретных мерах такого регулирования, жители России нередко меняют свое мнение. Яркий пример – инициатива Минздрава России ограничить свободную продажу лекарственных препаратов, которые используются для прерывания беременности. Несмотря на то, что задача инициативы, как пояснили в ведомстве, не запретить аборты, а более тщательно контролировать специфические медикаменты, которые без наблюдения врача могут навредить здоровью женщины, большая часть россиян отнеслась к предложению скептически.Так, по результатам опроса ВЦИОМ, ограничение свободной продажи препаратов для аборта не одобрили 55% опрошенных. Из них 31% отметили, что “полностью не поддерживают”, а 24% - что “скорее не поддерживают”. Против них выступили 16% абсолютных сторонников и 19%, которые “скорее поддерживают” инициативу – итого 35%.Интересна аргументация сторонников подобного ограничения лекарственных продаж. 30% из тех, кто поддержал инициативу, пояснили, что в России нужно повышать демографию, а для этого нужно рожать детей. Еще 25% заявили, что беременность должна прерываться только по медицинским показаниям, а самовольно и без наблюдения врача это может быть опасно. Еще 16% высказались за ограничения, поскольку считают аборт негуманным и аморальным поступком, а 11% уверены, что в случае недоступности “таблетки от беременности” молодые люди будут лучше предохраняться.Читайте также на РИА Новости Крым:Препараты для прерывания беременности перестанут отпускать без рецептаВрач назвал основную причину абортов в КрымуВ борьбе за рождаемость: какие средства хороши?
https://crimea.ria.ru/20230824/pri-pokupke-kakikh-lekarstv-posle-1-sentyabrya-potrebuyut-retsept-razyasnenie-1130919444.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/05/1119329792_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_96a81a88eb0f7c0795de5496d2f57146.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, вциом, лекарства, аборт, общество, здоровье, демография, опрос, новости, минздрав рф, мнения
Ограничение продажи таблеток для аборта: почему россияне против

Госрегулирование абортов в России поддерживают около половины граждан

10:17 06.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРоддом№2
Роддом№2 - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Практически половина россиян – 47% - считает, что государство должно принимать определенные меры по предотвращению абортов. При этом недавнее предложение Минздрава России ограничить свободную продажу препаратов, прерывающих беременность, не поддержали 55% участвовавших в опросе граждан. Такие данные по результатам недавнего опроса приводят аналитики ВЦИОМ.
Как пояснили в самом центре, опрос проводился в телефонном режиме, в нем приняли участие 1600 респондентов. Из них за необходимость государственного регулирования абортов высказались 47%. Против них выступили 39% граждан, которые считают, что государство не должно вмешиваться в эту часть жизни граждан. 14% затруднились однозначно ответить на этот вопрос.
В организации отметили, что число сторонников госрегулирования в этом вопрос в 2023 году стало больше по сравнению с 2022 годом – тогда предложение поддержали всего 36% опрошенных. Противников, наоборот, стало существенно меньше: в 2022 году их было больше половины, 51%.
При этом подчеркивается, что в пользу госрегулирования чаще высказываются мужчины (51% опрошенных), граждане России с неполным средним образованием (64%) и живущие в сельской местности (63%), а также ожидаемо жители Северо-Кавказского федерального округа (65%) и Дальневосточного федерального округа (57%).
Однако когда речь идет о конкретных мерах такого регулирования, жители России нередко меняют свое мнение. Яркий пример – инициатива Минздрава России ограничить свободную продажу лекарственных препаратов, которые используются для прерывания беременности. Несмотря на то, что задача инициативы, как пояснили в ведомстве, не запретить аборты, а более тщательно контролировать специфические медикаменты, которые без наблюдения врача могут навредить здоровью женщины, большая часть россиян отнеслась к предложению скептически.
Так, по результатам опроса ВЦИОМ, ограничение свободной продажи препаратов для аборта не одобрили 55% опрошенных. Из них 31% отметили, что “полностью не поддерживают”, а 24% - что “скорее не поддерживают”. Против них выступили 16% абсолютных сторонников и 19%, которые “скорее поддерживают” инициативу – итого 35%.
Интересна аргументация сторонников подобного ограничения лекарственных продаж. 30% из тех, кто поддержал инициативу, пояснили, что в России нужно повышать демографию, а для этого нужно рожать детей. Еще 25% заявили, что беременность должна прерываться только по медицинским показаниям, а самовольно и без наблюдения врача это может быть опасно. Еще 16% высказались за ограничения, поскольку считают аборт негуманным и аморальным поступком, а 11% уверены, что в случае недоступности “таблетки от беременности” молодые люди будут лучше предохраняться.
Противники ограничения продажи препаратов от беременности в большинстве (42%) заявили, что таким образом будут нарушены права и свободы человека, его личный выбор. 15% высказали опасения, что запрет эффекта не даст, а только приведет к росту нелегальных абортов и, как следствие, росту смертности среди новорожденных. Еще 11% подчеркнули, что не всегда беременность бывает желанной и запланированной, а иногда это вовсе следствие изнасилования. 10% резонно заметили, что подобные решения могут напрочь отбить у людей желание заводить детей, что тоже не лучшим образом скажется на демографической ситуации.
Работа аптеки - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
24 августа, 17:23Эксклюзивы РИА Новости Крым
При покупке каких лекарств после 1 сентября потребуют рецепт: разъяснение
Читайте также на РИА Новости Крым:
Препараты для прерывания беременности перестанут отпускать без рецепта
Врач назвал основную причину абортов в Крыму
В борьбе за рождаемость: какие средства хороши?
 
КрымВЦИОМЛекарстваАбортОбществоЗдоровьеДемографияОпросНовостиМинздрав РФМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:35Кто возглавил министерство строительства Крыма
10:33ВСУ усилили обстрелы Херсонской области
10:24Мощный взрыв в Одесской области – повреждена портовая инфраструктура
10:17Ограничение продажи таблеток для аборта: почему россияне против
09:57С тем же успехом пусть делит Луну: в Крыму оценили новый закон Зеленского
09:34Как работает Керченская паромная переправа: данные на утро среды
09:15Когда в СВО наступит коренной перелом в пользу России – прогноз из Крыма
09:08"Начинать надо с себя": депутатов Госдумы пересадят на российские авто
08:44Мощные ливни в Стамбуле: погиб человек, затоплены метро и дороги
08:32В Ялте появится новый музей
08:08Новая попытка атаки: над Брянской областью сбит беспилотник ВСУ
07:53В четырех районах Крыма в среду громко - что говорят власти
07:29"Уже зимой хожу без шапки": как африканец живет в Крыму половину жизни
07:01Обстановка на Крымском мосту: данные на утро среды
06:48Вопреки обстрелам: на Херсонщине растут объемы производства
06:26Участников СВО бесплатно подготовят к поступлению в вузы
00:01Без осадков: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 6 сентября
23:05Крымский мост: обстановка на 23:00 вторника
22:31Главные события и заявления дня: 5 сентября
Лента новостейМолния