Рейтинг@Mail.ru
Врач назвал основную причину абортов в Крыму - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230331/vrach-nazval-osnovnuyu-prichinu-abortov-v-krymu-1127890122.html
Врач назвал основную причину абортов в Крыму
Врач назвал основную причину абортов в Крыму - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Врач назвал основную причину абортов в Крыму
Чаще всего женщины решаются на аборт из-за нехватки денежных средств для рождения и воспитания ребенка. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T07:21
2023-03-31T07:21
радио "спутник в крыму"
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
крым
илья глазков
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/04/1119327185_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_52482e12d075d821b2bb5834bcad7cf2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Чаще всего женщины решаются на аборт из-за нехватки денежных средств для рождения и воспитания ребенка. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач Симферопольского клинического родильного дома № 2 Илья Глазков.Абортов стало меньшеПо его словам, чисто абортов в целом снизилось и благодаря "предабортному консультированию", когда медики рассказывают пациенткам о вреде преждевременного прерывания беременности, получая за это определенные доплаты.Также доктор обозначил, что есть так называемые медицинские аборты, которые проводят по показаниям врача."Бывали случаи, когда мы уговаривали пойти на этот шаг, а женщина не прерывала, тогда все заканчивалось плохо для малыша", - вспоминает собеседник.От детей не отказываютсяПо словам Глазкова, сейчас почти никто не отказывается от новорожденных детей, тогда как в 90-е это было весьма распространенным явлением.Также врач отмечает, что по статистике, 45% - первородящие женщины, а 55% - повторнородящие."В прошлом году мы подсчитали по своему роддому, и оказалось, что у нас 42% первородящих. Пусть на небольшой процент, но количество первородящих уменьшилось", - сказал он. И объяснил: женщинам, у которых уже есть ребенок, проще решиться на второго, когда появляются соцвыплаты, когда можно просчитать свой бюджет, когда есть возможность расширить жилищные условия и получить различные льготы от государства.В то же время, считает Глазков, молодой семье без жилья сложнее решиться на рождение первенца.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьям с паллиативными детьми положена компенсация за арендованное жильеКрым примет на оздоровление жителей новых регионов РоссииВ роддом с мигалками: крымчанка едва не родила в машине
https://crimea.ria.ru/20201209/V-Minzdrave-utochnili-perechen-pokazaniy-dlya-aborta-1119034574.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/04/1119327185_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0a0ad57209eb42892e80123670f8015a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, крым, илья глазков, новости, новости крыма
Врач назвал основную причину абортов в Крыму

Врач: основная причина прерывания беременности – социально-экономические проблемы

07:21 31.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРоддом №2, гинекология
Роддом №2, гинекология - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Чаще всего женщины решаются на аборт из-за нехватки денежных средств для рождения и воспитания ребенка. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач Симферопольского клинического родильного дома № 2 Илья Глазков.

Абортов стало меньше

"За год в нашей женской консультации произошло 150 абортов – это немного, около 30 женщин мы отговорили, процент небольшой, но уже 15-20 жизней мы спасли. Основания причина прерывания беременности – социально-экономические проблемы. Женщин спрашивали, почему они решились прервать беременность – около 33% указывали эту причину. Это выборка наша, на уровне Крыма", - отметил главврач.
По его словам, чисто абортов в целом снизилось и благодаря "предабортному консультированию", когда медики рассказывают пациенткам о вреде преждевременного прерывания беременности, получая за это определенные доплаты.

"Здорово, что правительство не только проводит пропаганду среди медработников, чтобы они разговаривали с пациентами о том, что аборты - это плохо, что понятно, но и платит за это. Раньше за это не платили", - сказал Глазков.

Также доктор обозначил, что есть так называемые медицинские аборты, которые проводят по показаниям врача.
"Бывали случаи, когда мы уговаривали пойти на этот шаг, а женщина не прерывала, тогда все заканчивалось плохо для малыша", - вспоминает собеседник.

От детей не отказываются

По словам Глазкова, сейчас почти никто не отказывается от новорожденных детей, тогда как в 90-е это было весьма распространенным явлением.
"Работаю в роддоме №2 с 1990 года, и был период, когда только в нашем роддоме в год оставляли 30 детей, потом наступил период, когда по всему Крыму оставили 30 детей в год. А сейчас, если в год в нашем роддоме одного ребенка оставляют – это огромное событие", - говорит он.
Также врач отмечает, что по статистике, 45% - первородящие женщины, а 55% - повторнородящие.
"В прошлом году мы подсчитали по своему роддому, и оказалось, что у нас 42% первородящих. Пусть на небольшой процент, но количество первородящих уменьшилось", - сказал он. И объяснил: женщинам, у которых уже есть ребенок, проще решиться на второго, когда появляются соцвыплаты, когда можно просчитать свой бюджет, когда есть возможность расширить жилищные условия и получить различные льготы от государства.
В то же время, считает Глазков, молодой семье без жилья сложнее решиться на рождение первенца.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Семьям с паллиативными детьми положена компенсация за арендованное жилье
Крым примет на оздоровление жителей новых регионов России
В роддом с мигалками: крымчанка едва не родила в машине
Здание Министерства здравоохранения - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря 2020, 19:03
В Минздраве уточнили перечень показаний для аборта
 
Радио "Спутник в Крыму"Здравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииКрымИлья ГлазковНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:12В Севастополе в колледжах введут квоты для детей участников СВО
07:47Детский отдых в Крыму: что нового 0:57
07:21Врач назвал основную причину абортов в Крыму
07:01"От артиллерии не скрыться": три истории о чуде из зоны СВО
00:01Мокрый снег и ветер: погода в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 31 марта
22:09Главные события и заявления дня: 30 марта
21:56Главные новости Крыма: 30 марта
21:15Футбол без легионеров: в Крыму оценили возможность играть в чемпионате РФ
20:46Власти Крыма добавили 150 миллионов на оздоровление детей 0:54
20:44СЖР присвоил Киселеву звание "Золотое перо российской журналистики"
20:32В Севастополе открыли памятную доску герою СВО матросу Леониду Абдокову
20:27Киев счел недействительной передачу Киево-Печерской лавры УПЦ
20:05В Ростовской области непогода оставила без света 35 тысяч человек
19:51Призовут 147 тысяч: Путин подписал указ о весеннем призыве
19:45Захарова высказалась о возможном присоединении Армении к МУС
19:16"Три медведя" и война: как мариупольский зоопарк выжил под обстрелами
19:04Детям интересно: артековцам рассказали о правилах успеха в соцсетях 1:01
18:53Участники медиасмены Артека в гостях у РИА Новости Крым - фоторепортаж
18:43Между богом и властью: что будет с Киево-Печерской лаврой – политолог
Лента новостейМолния