https://crimea.ria.ru/20230331/vrach-nazval-osnovnuyu-prichinu-abortov-v-krymu-1127890122.html

Врач назвал основную причину абортов в Крыму

Врач назвал основную причину абортов в Крыму - РИА Новости Крым, 31.03.2023

Врач назвал основную причину абортов в Крыму

Чаще всего женщины решаются на аборт из-за нехватки денежных средств для рождения и воспитания ребенка. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 31.03.2023

2023-03-31T07:21

2023-03-31T07:21

2023-03-31T07:21

радио "спутник в крыму"

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Чаще всего женщины решаются на аборт из-за нехватки денежных средств для рождения и воспитания ребенка. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач Симферопольского клинического родильного дома № 2 Илья Глазков.Абортов стало меньшеПо его словам, чисто абортов в целом снизилось и благодаря "предабортному консультированию", когда медики рассказывают пациенткам о вреде преждевременного прерывания беременности, получая за это определенные доплаты.Также доктор обозначил, что есть так называемые медицинские аборты, которые проводят по показаниям врача."Бывали случаи, когда мы уговаривали пойти на этот шаг, а женщина не прерывала, тогда все заканчивалось плохо для малыша", - вспоминает собеседник.От детей не отказываютсяПо словам Глазкова, сейчас почти никто не отказывается от новорожденных детей, тогда как в 90-е это было весьма распространенным явлением.Также врач отмечает, что по статистике, 45% - первородящие женщины, а 55% - повторнородящие."В прошлом году мы подсчитали по своему роддому, и оказалось, что у нас 42% первородящих. Пусть на небольшой процент, но количество первородящих уменьшилось", - сказал он. И объяснил: женщинам, у которых уже есть ребенок, проще решиться на второго, когда появляются соцвыплаты, когда можно просчитать свой бюджет, когда есть возможность расширить жилищные условия и получить различные льготы от государства.В то же время, считает Глазков, молодой семье без жилья сложнее решиться на рождение первенца.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьям с паллиативными детьми положена компенсация за арендованное жильеКрым примет на оздоровление жителей новых регионов РоссииВ роддом с мигалками: крымчанка едва не родила в машине

https://crimea.ria.ru/20201209/V-Minzdrave-utochnili-perechen-pokazaniy-dlya-aborta-1119034574.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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