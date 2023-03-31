https://crimea.ria.ru/20230331/vrach-nazval-osnovnuyu-prichinu-abortov-v-krymu-1127890122.html
Врач назвал основную причину абортов в Крыму
Врач назвал основную причину абортов в Крыму - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Врач назвал основную причину абортов в Крыму
Чаще всего женщины решаются на аборт из-за нехватки денежных средств для рождения и воспитания ребенка. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T07:21
2023-03-31T07:21
2023-03-31T07:21
радио "спутник в крыму"
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
крым
илья глазков
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/04/1119327185_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_52482e12d075d821b2bb5834bcad7cf2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Чаще всего женщины решаются на аборт из-за нехватки денежных средств для рождения и воспитания ребенка. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач Симферопольского клинического родильного дома № 2 Илья Глазков.Абортов стало меньшеПо его словам, чисто абортов в целом снизилось и благодаря "предабортному консультированию", когда медики рассказывают пациенткам о вреде преждевременного прерывания беременности, получая за это определенные доплаты.Также доктор обозначил, что есть так называемые медицинские аборты, которые проводят по показаниям врача."Бывали случаи, когда мы уговаривали пойти на этот шаг, а женщина не прерывала, тогда все заканчивалось плохо для малыша", - вспоминает собеседник.От детей не отказываютсяПо словам Глазкова, сейчас почти никто не отказывается от новорожденных детей, тогда как в 90-е это было весьма распространенным явлением.Также врач отмечает, что по статистике, 45% - первородящие женщины, а 55% - повторнородящие."В прошлом году мы подсчитали по своему роддому, и оказалось, что у нас 42% первородящих. Пусть на небольшой процент, но количество первородящих уменьшилось", - сказал он. И объяснил: женщинам, у которых уже есть ребенок, проще решиться на второго, когда появляются соцвыплаты, когда можно просчитать свой бюджет, когда есть возможность расширить жилищные условия и получить различные льготы от государства.В то же время, считает Глазков, молодой семье без жилья сложнее решиться на рождение первенца.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьям с паллиативными детьми положена компенсация за арендованное жильеКрым примет на оздоровление жителей новых регионов РоссииВ роддом с мигалками: крымчанка едва не родила в машине
https://crimea.ria.ru/20201209/V-Minzdrave-utochnili-perechen-pokazaniy-dlya-aborta-1119034574.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/04/1119327185_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0a0ad57209eb42892e80123670f8015a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, крым, илья глазков, новости, новости крыма
Врач назвал основную причину абортов в Крыму
Врач: основная причина прерывания беременности – социально-экономические проблемы
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым.
Чаще всего женщины решаются на аборт из-за нехватки денежных средств для рождения и воспитания ребенка. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал главный врач Симферопольского клинического родильного дома № 2 Илья Глазков.
Абортов стало меньше
"За год в нашей женской консультации произошло 150 абортов – это немного, около 30 женщин мы отговорили, процент небольшой, но уже 15-20 жизней мы спасли. Основания причина прерывания беременности – социально-экономические проблемы. Женщин спрашивали, почему они решились прервать беременность – около 33% указывали эту причину. Это выборка наша, на уровне Крыма", - отметил главврач.
По его словам, чисто абортов в целом снизилось и благодаря "предабортному консультированию", когда медики рассказывают пациенткам о вреде преждевременного прерывания беременности, получая за это определенные доплаты.
"Здорово, что правительство не только проводит пропаганду среди медработников, чтобы они разговаривали с пациентами о том, что аборты - это плохо, что понятно, но и платит за это. Раньше за это не платили", - сказал Глазков.
Также доктор обозначил, что есть так называемые медицинские аборты, которые проводят по показаниям врача.
"Бывали случаи, когда мы уговаривали пойти на этот шаг, а женщина не прерывала, тогда все заканчивалось плохо для малыша", - вспоминает собеседник.
От детей не отказываются
По словам Глазкова, сейчас почти никто не отказывается от новорожденных детей, тогда как в 90-е это было весьма распространенным явлением.
"Работаю в роддоме №2 с 1990 года, и был период, когда только в нашем роддоме в год оставляли 30 детей, потом наступил период, когда по всему Крыму оставили 30 детей в год. А сейчас, если в год в нашем роддоме одного ребенка оставляют – это огромное событие", - говорит он.
Также врач отмечает, что по статистике, 45% - первородящие женщины, а 55% - повторнородящие.
"В прошлом году мы подсчитали по своему роддому, и оказалось, что у нас 42% первородящих. Пусть на небольшой процент, но количество первородящих уменьшилось", - сказал он. И объяснил: женщинам, у которых уже есть ребенок, проще решиться на второго, когда появляются соцвыплаты, когда можно просчитать свой бюджет, когда есть возможность расширить жилищные условия и получить различные льготы от государства.
В то же время, считает Глазков, молодой семье без жилья сложнее решиться на рождение первенца.
Читайте также на РИА Новости Крым: