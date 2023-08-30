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Препараты для прерывания беременности перестанут отпускать без рецепта - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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Препараты для прерывания беременности перестанут отпускать без рецепта
Препараты для прерывания беременности перестанут отпускать без рецепта - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Препараты для прерывания беременности перестанут отпускать без рецепта
Препараты для прерывания беременности будут внесены в список лекарств предметно-количественного учета. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T19:56
2023-08-30T19:56
лекарства
василий климов
здравоохранение в крыму и севастополе
здоровье
росздравнадзор
крым
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Препараты для прерывания беременности будут внесены в список лекарств предметно-количественного учета. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым, городу Севастополю, Запорожской и Херсонской областям Василий Климов.Ранее стало известно, что с 1 сентября будет изменен порядок продажи лекарств в аптеках. В частности, рецептурные лекарства будут отпускать только по рецептам.Что изменится с 1 сентября в аптекахИзменения, которые начнут действовать в первый день осени, касаются только лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. В данный список внесены психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества. Еще одна группа повышенного контроля – так называемые социальные лекарства, так как их стоимость полностью или частично оплачивает государство."Изменения необходимы для усиления контроля за деятельностью аптек и исключения случаев продажи лекарств строгой отчетности без рецептов", – подчеркнул Климов.В аптеке фармацевт должен будет внести в свою товаро-учетную систему реквизиты рецепта (серию, номер, дату выдачи рецепта номерного учета) и указать, что он использован.Нововведение никак не усложнит торговлю остальными лекарствами. Все будет продаваться в том же объеме и тем же способом, что и раньше. Также ничего не изменится для лиц, которые получают лекарства в так называемых социальных аптеках. Их родственники или законные представители, как и прежде, смогут получать бесплатные лекарства при предъявлении рецепта и паспорта получателя.Читайте также на РИА Новости Крым:При покупке каких лекарств после 1 сентября потребуют рецепт: разъяснениеКакие лекарства и напитки может "показать" алкотестерЖительница Симферополя отдала более миллиона рублей за лекарства-пустышки
https://crimea.ria.ru/20230504/problema-meditsiny--kadry-glava-roszdravnadzora-kryma-vasiliy-klimov-1128507169.html
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РИА Новости Крым
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лекарства, василий климов, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, росздравнадзор , крым, новости крыма, общество
Препараты для прерывания беременности перестанут отпускать без рецепта

Росздравнадзора по РК: препараты для прерывания беременности внесут в список рецептурных

19:56 30.08.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Препараты для прерывания беременности будут внесены в список лекарств предметно-количественного учета. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым, городу Севастополю, Запорожской и Херсонской областям Василий Климов.
Ранее стало известно, что с 1 сентября будет изменен порядок продажи лекарств в аптеках. В частности, рецептурные лекарства будут отпускать только по рецептам.
"Препараты для прерывания беременности без медицинских показаний также будут внесены в список лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. Соответствующие изменения в настоящее время рассматриваются Минздравом РФ", – сообщил Климов.

Что изменится с 1 сентября в аптеках

Изменения, которые начнут действовать в первый день осени, касаются только лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. В данный список внесены психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества. Еще одна группа повышенного контроля – так называемые социальные лекарства, так как их стоимость полностью или частично оплачивает государство.
"Изменения необходимы для усиления контроля за деятельностью аптек и исключения случаев продажи лекарств строгой отчетности без рецептов", – подчеркнул Климов.
В аптеке фармацевт должен будет внести в свою товаро-учетную систему реквизиты рецепта (серию, номер, дату выдачи рецепта номерного учета) и указать, что он использован.
Нововведение никак не усложнит торговлю остальными лекарствами. Все будет продаваться в том же объеме и тем же способом, что и раньше. Также ничего не изменится для лиц, которые получают лекарства в так называемых социальных аптеках. Их родственники или законные представители, как и прежде, смогут получать бесплатные лекарства при предъявлении рецепта и паспорта получателя.
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