https://crimea.ria.ru/20230830/preparaty-dlya-preryvaniya-beremennosti-perestanut-otpuskat-bez-retsepta-1131041592.html

Препараты для прерывания беременности перестанут отпускать без рецепта

Препараты для прерывания беременности перестанут отпускать без рецепта - РИА Новости Крым, 30.08.2023

Препараты для прерывания беременности перестанут отпускать без рецепта

Препараты для прерывания беременности будут внесены в список лекарств предметно-количественного учета. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T19:56

2023-08-30T19:56

2023-08-30T19:56

лекарства

василий климов

здравоохранение в крыму и севастополе

здоровье

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Препараты для прерывания беременности будут внесены в список лекарств предметно-количественного учета. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым, городу Севастополю, Запорожской и Херсонской областям Василий Климов.Ранее стало известно, что с 1 сентября будет изменен порядок продажи лекарств в аптеках. В частности, рецептурные лекарства будут отпускать только по рецептам.Что изменится с 1 сентября в аптекахИзменения, которые начнут действовать в первый день осени, касаются только лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. В данный список внесены психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества. Еще одна группа повышенного контроля – так называемые социальные лекарства, так как их стоимость полностью или частично оплачивает государство."Изменения необходимы для усиления контроля за деятельностью аптек и исключения случаев продажи лекарств строгой отчетности без рецептов", – подчеркнул Климов.В аптеке фармацевт должен будет внести в свою товаро-учетную систему реквизиты рецепта (серию, номер, дату выдачи рецепта номерного учета) и указать, что он использован.Нововведение никак не усложнит торговлю остальными лекарствами. Все будет продаваться в том же объеме и тем же способом, что и раньше. Также ничего не изменится для лиц, которые получают лекарства в так называемых социальных аптеках. Их родственники или законные представители, как и прежде, смогут получать бесплатные лекарства при предъявлении рецепта и паспорта получателя.Читайте также на РИА Новости Крым:При покупке каких лекарств после 1 сентября потребуют рецепт: разъяснениеКакие лекарства и напитки может "показать" алкотестерЖительница Симферополя отдала более миллиона рублей за лекарства-пустышки

https://crimea.ria.ru/20230504/problema-meditsiny--kadry-glava-roszdravnadzora-kryma-vasiliy-klimov-1128507169.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лекарства, василий климов, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, росздравнадзор , крым, новости крыма, общество