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Жительница Симферополя отдала более миллиона рублей за лекарства-пустышки - РИА Новости Крым, 18.08.2023
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Жительница Симферополя отдала более миллиона рублей за лекарства-пустышки
Жительница Симферополя отдала более миллиона рублей за лекарства-пустышки - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Жительница Симферополя отдала более миллиона рублей за лекарства-пустышки
Пожилая жительница столицы Крыма отдала почти все свои сбережения мошеннику, который обещал ей мгновенное избавление от болей в коленях при помощи... РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T21:12
2023-08-18T21:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Пожилая жительница столицы Крыма отдала почти все свои сбережения мошеннику, который обещал ей мгновенное избавление от болей в коленях при помощи чудо-лекарств. Как вскрылся обман, рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.Давая показания, крымчанка рассказала, что курьер принес ей 10 тюбиков лекарства и попросил за них 400 тысяч рублей. Она достала все свои сбережения, которых было в два раза больше озвученной суммы. Тогда мошенник под разными предлогами вынудил ее отдать почти все деньги: порядка 1,5 миллионов рублей.Женщина начала пользоваться лекарством – обещанного чудо-эффекта не наступило. "Он мне обещал, что мои колени пройдут за один раз, станут, как новые, - пожаловалась она следователю. - Я ему позвонила и сказала, что лекарство не помогает. В ответ он предложил привезти другое. Я потребовала вернуть деньги, но он отказался".Тогда жительница столицы Крыма обратилась в полицию с заявлением. Мошенника объявили в розыск. Подозреваемым оказался 46-летний мужчина. Он размещал объявление о продаже лекарств и медицинских препаратов и сам же осуществлял доставку сомнительного товара.Сейчас он находится под стражей. На него заведено уголовное дело по по ч. 4 ст. 159 УК РФ – "Мошенничество". Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Обманутые инвесторы и покупатели: крымчане отдали аферистам еще 10 млнВаша мать – мошенница: аферист выманил у крымчанки более миллиона рублейИнтернет-мошенник из Тюмени обманул ялтинца на 800 тысяч рублей
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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происшествия, мвд по республике крым, новости, новости крыма
Жительница Симферополя отдала более миллиона рублей за лекарства-пустышки

Жительница Симферополя отдала мошеннику больше миллиона рублей за лекарства-пустышки

21:12 18.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Пожилая жительница столицы Крыма отдала почти все свои сбережения мошеннику, который обещал ей мгновенное избавление от болей в коленях при помощи чудо-лекарств. Как вскрылся обман, рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.
"Жительница Симферополя заказала дорогостоящие лекарственные препараты и специальные медицинские аппараты. Товар доставил ей на дом курьер, который уверил, что эти "чудо-лекарства" точно помогут от недуга" - говорится в Telegram-канале ведомства.
Давая показания, крымчанка рассказала, что курьер принес ей 10 тюбиков лекарства и попросил за них 400 тысяч рублей. Она достала все свои сбережения, которых было в два раза больше озвученной суммы. Тогда мошенник под разными предлогами вынудил ее отдать почти все деньги: порядка 1,5 миллионов рублей.
Женщина начала пользоваться лекарством – обещанного чудо-эффекта не наступило. "Он мне обещал, что мои колени пройдут за один раз, станут, как новые, - пожаловалась она следователю. - Я ему позвонила и сказала, что лекарство не помогает. В ответ он предложил привезти другое. Я потребовала вернуть деньги, но он отказался".
Тогда жительница столицы Крыма обратилась в полицию с заявлением. Мошенника объявили в розыск. Подозреваемым оказался 46-летний мужчина. Он размещал объявление о продаже лекарств и медицинских препаратов и сам же осуществлял доставку сомнительного товара.
Сейчас он находится под стражей. На него заведено уголовное дело по по ч. 4 ст. 159 УК РФ – "Мошенничество". Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
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22:02Главные события и заявления дня: 18 августа
21:56Главные новости Крыма: 18 августа
21:12Жительница Симферополя отдала более миллиона рублей за лекарства-пустышки
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