https://crimea.ria.ru/20230818/zhitelnitsa-simferopolya-otdala-bolee-milliona-rubley-za-lekarstva-pustyshki-1130810489.html

Жительница Симферополя отдала более миллиона рублей за лекарства-пустышки

Жительница Симферополя отдала более миллиона рублей за лекарства-пустышки - РИА Новости Крым, 18.08.2023

Жительница Симферополя отдала более миллиона рублей за лекарства-пустышки

Пожилая жительница столицы Крыма отдала почти все свои сбережения мошеннику, который обещал ей мгновенное избавление от болей в коленях при помощи... РИА Новости Крым, 18.08.2023

2023-08-18T21:12

2023-08-18T21:12

2023-08-18T21:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Пожилая жительница столицы Крыма отдала почти все свои сбережения мошеннику, который обещал ей мгновенное избавление от болей в коленях при помощи чудо-лекарств. Как вскрылся обман, рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.Давая показания, крымчанка рассказала, что курьер принес ей 10 тюбиков лекарства и попросил за них 400 тысяч рублей. Она достала все свои сбережения, которых было в два раза больше озвученной суммы. Тогда мошенник под разными предлогами вынудил ее отдать почти все деньги: порядка 1,5 миллионов рублей.Женщина начала пользоваться лекарством – обещанного чудо-эффекта не наступило. "Он мне обещал, что мои колени пройдут за один раз, станут, как новые, - пожаловалась она следователю. - Я ему позвонила и сказала, что лекарство не помогает. В ответ он предложил привезти другое. Я потребовала вернуть деньги, но он отказался".Тогда жительница столицы Крыма обратилась в полицию с заявлением. Мошенника объявили в розыск. Подозреваемым оказался 46-летний мужчина. Он размещал объявление о продаже лекарств и медицинских препаратов и сам же осуществлял доставку сомнительного товара.Сейчас он находится под стражей. На него заведено уголовное дело по по ч. 4 ст. 159 УК РФ – "Мошенничество". Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Обманутые инвесторы и покупатели: крымчане отдали аферистам еще 10 млнВаша мать – мошенница: аферист выманил у крымчанки более миллиона рублейИнтернет-мошенник из Тюмени обманул ялтинца на 800 тысяч рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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