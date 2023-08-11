https://crimea.ria.ru/20230811/vasha-mat--moshennitsa-aferist-vymanil-u-krymchanki-bolee-milliona-rubley-1130671225.html
Ваша мать – мошенница: аферист выманил у крымчанки более миллиона рублей
Ваша мать – мошенница: аферист выманил у крымчанки более миллиона рублей - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Ваша мать – мошенница: аферист выманил у крымчанки более миллиона рублей
Молодая крымчанка стала жертвой афериста, поверив истории о причастности своей матери к мошенничеству – девушка отдала "решале" более миллиона рублей... РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T19:54
2023-08-11T19:54
2023-08-11T19:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Молодая крымчанка стала жертвой афериста, поверив истории о причастности своей матери к мошенничеству – девушка отдала "решале" более миллиона рублей. Подробностями очередной истории обмана поделились в республиканском главке МВД.Злоумышленником оказался 34-летний местный житель, решивший легким путем добыть денег, чтобы рассчитаться с крупными долгами. Жертвой афериста стала 22-летняя крымчанка.Позвонив девушке, мошенник сообщил, что ее мать – мошенница, и на нее уже поступило заявление в полицию. Сразу же предложил помочь урегулировать вопрос и спасти родственницу от уголовной ответственности за вознаграждение – 5 700 долларов США.Мужчину задержали в Кировском районе. Операцию провели сотрудники Управления уголовного розыска МВД и регионального УФСБ по Крыму при силовой поддержке спецподразделения полиции. Подозреваемый во всем сознался и написал явку с повинной, сообщив, что все полученные обманом деньги уже потрачены.Теперь он фигурант уголовного дела по статье УК РФ о мошенничестве и по решению суда помещен под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона.Ранее в Крыму задержали 64 летнюю мошенницу из Краснодарского края, которая обманом лишила пенсионерку квартиры в Ялте и 11 млн рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:Жители Крыма за сутки отдали мошенникам 2,5 млн рублей Опасные ссылки и приложения: сотни тысяч рублей исчезли со счетов крымчан
https://crimea.ria.ru/20230710/nuzhna-otdelnaya-karta-kak-obezopasit-sebya-ot-moshennikov-v-seti-1129866475.html
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РИА Новости Крым
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Ваша мать – мошенница: аферист выманил у крымчанки более миллиона рублей
В Крыму мошенник выманил более 1 млн у девушки, пообещав спасти от тюрьмы мать-"мошенницу"
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Молодая крымчанка стала жертвой афериста, поверив истории о причастности своей матери к мошенничеству – девушка отдала "решале" более миллиона рублей. Подробностями очередной истории обмана поделились в республиканском главке МВД.
Злоумышленником оказался 34-летний местный житель, решивший легким путем добыть денег, чтобы рассчитаться с крупными долгами. Жертвой афериста стала 22-летняя крымчанка.
Позвонив девушке, мошенник сообщил, что ее мать – мошенница, и на нее уже поступило заявление в полицию. Сразу же предложил помочь урегулировать вопрос и спасти родственницу от уголовной ответственности за вознаграждение – 5 700 долларов США.
"Девушка согласилась и в одном из кафе Симферополя передала ему гонорар. В течение нескольких недель он трижды звонил потерпевшей, требуя различные суммы денег. Лишь при последнем звонке она усомнилась в его намерениях и обратилась в полицию", – рассказали в ведомстве.
Мужчину задержали в Кировском районе. Операцию провели сотрудники Управления уголовного розыска МВД и регионального УФСБ по Крыму при силовой поддержке спецподразделения полиции. Подозреваемый во всем сознался и написал явку с повинной, сообщив, что все полученные обманом деньги уже потрачены.
Теперь он фигурант уголовного дела по статье УК РФ о мошенничестве и по решению суда помещен под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона.
Ранее в Крыму задержали
64 летнюю мошенницу из Краснодарского края, которая обманом лишила пенсионерку квартиры в Ялте и 11 млн рублей.
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