Рейтинг@Mail.ru
Ваша мать – мошенница: аферист выманил у крымчанки более миллиона рублей - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230811/vasha-mat--moshennitsa-aferist-vymanil-u-krymchanki-bolee-milliona-rubley-1130671225.html
Ваша мать – мошенница: аферист выманил у крымчанки более миллиона рублей
Ваша мать – мошенница: аферист выманил у крымчанки более миллиона рублей - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Ваша мать – мошенница: аферист выманил у крымчанки более миллиона рублей
Молодая крымчанка стала жертвой афериста, поверив истории о причастности своей матери к мошенничеству – девушка отдала "решале" более миллиона рублей... РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T19:54
2023-08-11T19:54
крым
мвд по республике крым
происшествия
новости крыма
общество
мошенничество
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725027_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e9d562c0d38cfbabac557d174e589e12.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Молодая крымчанка стала жертвой афериста, поверив истории о причастности своей матери к мошенничеству – девушка отдала "решале" более миллиона рублей. Подробностями очередной истории обмана поделились в республиканском главке МВД.Злоумышленником оказался 34-летний местный житель, решивший легким путем добыть денег, чтобы рассчитаться с крупными долгами. Жертвой афериста стала 22-летняя крымчанка.Позвонив девушке, мошенник сообщил, что ее мать – мошенница, и на нее уже поступило заявление в полицию. Сразу же предложил помочь урегулировать вопрос и спасти родственницу от уголовной ответственности за вознаграждение – 5 700 долларов США.Мужчину задержали в Кировском районе. Операцию провели сотрудники Управления уголовного розыска МВД и регионального УФСБ по Крыму при силовой поддержке спецподразделения полиции. Подозреваемый во всем сознался и написал явку с повинной, сообщив, что все полученные обманом деньги уже потрачены.Теперь он фигурант уголовного дела по статье УК РФ о мошенничестве и по решению суда помещен под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона.Ранее в Крыму задержали 64 летнюю мошенницу из Краснодарского края, которая обманом лишила пенсионерку квартиры в Ялте и 11 млн рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:Жители Крыма за сутки отдали мошенникам 2,5 млн рублей Опасные ссылки и приложения: сотни тысяч рублей исчезли со счетов крымчан
https://crimea.ria.ru/20230710/nuzhna-otdelnaya-karta-kak-obezopasit-sebya-ot-moshennikov-v-seti-1129866475.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725027_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_fa7624f94b44e8c13692f4ffb6166204.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, мвд по республике крым, происшествия, новости крыма, общество, мошенничество, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Ваша мать – мошенница: аферист выманил у крымчанки более миллиона рублей

В Крыму мошенник выманил более 1 млн у девушки, пообещав спасти от тюрьмы мать-"мошенницу"

19:54 11.08.2023
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Молодая крымчанка стала жертвой афериста, поверив истории о причастности своей матери к мошенничеству – девушка отдала "решале" более миллиона рублей. Подробностями очередной истории обмана поделились в республиканском главке МВД.
Злоумышленником оказался 34-летний местный житель, решивший легким путем добыть денег, чтобы рассчитаться с крупными долгами. Жертвой афериста стала 22-летняя крымчанка.
Позвонив девушке, мошенник сообщил, что ее мать – мошенница, и на нее уже поступило заявление в полицию. Сразу же предложил помочь урегулировать вопрос и спасти родственницу от уголовной ответственности за вознаграждение – 5 700 долларов США.
"Девушка согласилась и в одном из кафе Симферополя передала ему гонорар. В течение нескольких недель он трижды звонил потерпевшей, требуя различные суммы денег. Лишь при последнем звонке она усомнилась в его намерениях и обратилась в полицию", – рассказали в ведомстве.
Мужчину задержали в Кировском районе. Операцию провели сотрудники Управления уголовного розыска МВД и регионального УФСБ по Крыму при силовой поддержке спецподразделения полиции. Подозреваемый во всем сознался и написал явку с повинной, сообщив, что все полученные обманом деньги уже потрачены.
Теперь он фигурант уголовного дела по статье УК РФ о мошенничестве и по решению суда помещен под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона.
Ранее в Крыму задержали 64 летнюю мошенницу из Краснодарского края, которая обманом лишила пенсионерку квартиры в Ялте и 11 млн рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жители Крыма за сутки отдали мошенникам 2,5 млн рублей
Опасные ссылки и приложения: сотни тысяч рублей исчезли со счетов крымчан
Мужчина за компьютером - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
10 июля, 08:27
Нужна отдельная карта: как обезопасить себя от мошенников в сети
КрымМВД по Республике КрымПроисшествияНовости КрымаОбществоМошенничествоФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:08Крымский мост: оперативная информация на вечер пятницы
19:54Ваша мать – мошенница: аферист выманил у крымчанки более миллиона рублей
19:31В Крыму вожатую отстранили от работы за оскорбление детей с Белгородчины
19:10Крым ждут жаркие перспективы: какой будет погода выходные
18:46В школы Херсонской области приглашают учителей: открыто 600 вакансий
18:28В Судаке ограничат движение авто в дни Фестиваля "Таврида.АРТ"
18:09В Сочи джип с туристами врезался в скалу: пострадали 9 человек
17:52Почему растут цены на бензин на биржах и АЗС - мнение
17:34В Алуште уволили аниматоров за песню "Ще не вмерла Украина"
17:19Экс-главу Ростехнадзора в Крыму будут судить за взятку в виде квартиры
16:55Из-за ЧС на Каховской ГЭС в Крыму стало больше точек отбора проб воды
16:31Банк России допустил дальнейшее повышение ключевой ставки
16:14Шкаплеров: "Луна-25" – это большой прорыв в космонавтике
15:49В Севастополе на Якорном кольце перевернулась бетономешалка
15:25Хуснуллин рассказал об интеграции порта Мариуполя в морскую логистику РФ
14:39Сальдо назвал примерные сроки восстановления Чонгарского моста
14:24Роскосмос рассказал о ходе перелета станции "Луна-25"
14:11Резкий рост заболевания COVID-19 фиксируется во всем мире
13:46Армия России уничтожила пункт с иностранными наемниками под Запорожьем
13:37Отражено 14 атак: Киев потерял еще 600 боевиков и натовскую технику
Лента новостейМолния