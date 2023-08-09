https://crimea.ria.ru/20230809/opasnye-ssylki-i-prilozheniya-sotni-tysyach-rubley-ischezli-so-schetov-krymchan-1130599446.html

Опасные ссылки и приложения: сотни тысяч рублей исчезли со счетов крымчан

Опасные ссылки и приложения: сотни тысяч рублей исчезли со счетов крымчан - РИА Новости Крым, 09.08.2023

Опасные ссылки и приложения: сотни тысяч рублей исчезли со счетов крымчан

Более 994 тысяч рублей потеряли двое жителей Крыма, поддавшись на уловки мошенников. Какие обманные схемы использовали преступники, рассказали в пресс-службе... РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T07:33

2023-08-09T07:33

2023-08-09T07:33

мошенничество

кибербезопасность

общество

мвд по республике крым

алушта

евпатория

деньги

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Более 994 тысяч рублей потеряли двое жителей Крыма, поддавшись на уловки мошенников. Какие обманные схемы использовали преступники, рассказали в пресс-службе МВД Крыма.Больше всего денег потеряла жительница Алушты. Ей регулярно звонили с разных номеров якобы сотрудники одного из банков. Запаниковать женщину заставила информация, что на ее имя оформляется кредит, и чтобы это предотвратить, нужно срочно скачать приложение. После его установки с банковского счета жертвы мошенников исчезло более 900 тысяч рублей.Потерял деньги и житель Евпатории. Он пытался купить стартер для автомобиля. Онлайн-продавец прислал ему ссылку на якобы сайт объявлений. В итоге ни стартера, ни денег. Мужчина написал в полицию заявление, что у него незаконно списали более четырех тысяч рублей.Сотрудники правоохранительных органов регулярно призывают граждан быть бдительными. Не передавайте свою банковскую карту посторонним, не называйте никому ее реквизиты, тем более ПИН-код, не сообщайте смс-коды даже сотрудникам банков, не подтверждайте операции, которых не совершали. Переход по неизвестным ссылкам, установка приложений, о которых ранее никогда не слышали, может стоить всех денег на вашем счету.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители Крыма за сутки отдали мошенникам 2,5 млн рублейКрымчане отдали мошенникам 315 млн рублей за полгодаРегистрация на сайтах через зарубежную почту – в чем опасность

алушта

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, кибербезопасность, общество, мвд по республике крым, алушта, евпатория, деньги