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Опасные ссылки и приложения: сотни тысяч рублей исчезли со счетов крымчан - РИА Новости Крым, 09.08.2023
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Опасные ссылки и приложения: сотни тысяч рублей исчезли со счетов крымчан
Опасные ссылки и приложения: сотни тысяч рублей исчезли со счетов крымчан - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Опасные ссылки и приложения: сотни тысяч рублей исчезли со счетов крымчан
Более 994 тысяч рублей потеряли двое жителей Крыма, поддавшись на уловки мошенников. Какие обманные схемы использовали преступники, рассказали в пресс-службе... РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T07:33
2023-08-09T07:33
мошенничество
кибербезопасность
общество
мвд по республике крым
алушта
евпатория
деньги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Более 994 тысяч рублей потеряли двое жителей Крыма, поддавшись на уловки мошенников. Какие обманные схемы использовали преступники, рассказали в пресс-службе МВД Крыма.Больше всего денег потеряла жительница Алушты. Ей регулярно звонили с разных номеров якобы сотрудники одного из банков. Запаниковать женщину заставила информация, что на ее имя оформляется кредит, и чтобы это предотвратить, нужно срочно скачать приложение. После его установки с банковского счета жертвы мошенников исчезло более 900 тысяч рублей.Потерял деньги и житель Евпатории. Он пытался купить стартер для автомобиля. Онлайн-продавец прислал ему ссылку на якобы сайт объявлений. В итоге ни стартера, ни денег. Мужчина написал в полицию заявление, что у него незаконно списали более четырех тысяч рублей.Сотрудники правоохранительных органов регулярно призывают граждан быть бдительными. Не передавайте свою банковскую карту посторонним, не называйте никому ее реквизиты, тем более ПИН-код, не сообщайте смс-коды даже сотрудникам банков, не подтверждайте операции, которых не совершали. Переход по неизвестным ссылкам, установка приложений, о которых ранее никогда не слышали, может стоить всех денег на вашем счету.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители Крыма за сутки отдали мошенникам 2,5 млн рублейКрымчане отдали мошенникам 315 млн рублей за полгодаРегистрация на сайтах через зарубежную почту – в чем опасность
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4.7
96
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мошенничество, кибербезопасность, общество, мвд по республике крым, алушта, евпатория, деньги
Опасные ссылки и приложения: сотни тысяч рублей исчезли со счетов крымчан

Переход по ссылкам и скачанные на телефон приложения лишили крымчан сотен тысяч рублей

07:33 09.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМужчина с мобильным телефоном
Мужчина с мобильным телефоном - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Более 994 тысяч рублей потеряли двое жителей Крыма, поддавшись на уловки мошенников. Какие обманные схемы использовали преступники, рассказали в пресс-службе МВД Крыма.

"Более 994 тысяч рублей исчезло со счетов потерпевших после скачивания сторонних приложений на мобильные устройства и путем перехода по ссылкам от неизвестных источников", – говорится в сообщении ведомства.

Больше всего денег потеряла жительница Алушты. Ей регулярно звонили с разных номеров якобы сотрудники одного из банков. Запаниковать женщину заставила информация, что на ее имя оформляется кредит, и чтобы это предотвратить, нужно срочно скачать приложение. После его установки с банковского счета жертвы мошенников исчезло более 900 тысяч рублей.
Потерял деньги и житель Евпатории. Он пытался купить стартер для автомобиля. Онлайн-продавец прислал ему ссылку на якобы сайт объявлений. В итоге ни стартера, ни денег. Мужчина написал в полицию заявление, что у него незаконно списали более четырех тысяч рублей.
Сотрудники правоохранительных органов регулярно призывают граждан быть бдительными. Не передавайте свою банковскую карту посторонним, не называйте никому ее реквизиты, тем более ПИН-код, не сообщайте смс-коды даже сотрудникам банков, не подтверждайте операции, которых не совершали. Переход по неизвестным ссылкам, установка приложений, о которых ранее никогда не слышали, может стоить всех денег на вашем счету.
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МошенничествоКибербезопасностьОбществоМВД по Республике КрымАлуштаЕвпаторияДеньги
 
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