https://crimea.ria.ru/20230806/zhiteli-kryma-za-sutki-otdali-moshennikam-25-mln-rubley-1130549391.html

Жители Крыма за сутки отдали мошенникам 2,5 млн рублей

Жители Крыма за сутки отдали мошенникам 2,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 06.08.2023

Жители Крыма за сутки отдали мошенникам 2,5 млн рублей

В Крыму за сутки жертвами интернет-мошенников стали десятки человек, потеряв 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике. РИА Новости Крым, 06.08.2023

2023-08-06T20:49

2023-08-06T20:49

2023-08-06T20:49

мошенничество

мвд по республике крым

новости крыма

общество

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374710_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_65508b3fe7272cd19f4f6ffa9862072d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Крыму за сутки жертвами интернет-мошенников стали десятки человек, потеряв 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике."В полицию обратились 20 граждан о совершении удаленным способом в отношении них мошеннических действий. Жители полуострова только за сутки пополнили кошельки виртуальных мошенников на 2,5 миллиона рублей", – говорится в сообщении.Людей 12 раз обманули на звонках, 8 из которых были сделаны в мессенджерах Telegram, WhatsApp и Viber. Только здесь доверчивых граждан обманом лишили 620 тысяч рублей.Еще 8 раз мошенники обманули крымчан через интернет-сайты и социальные сети.Ранее правоохранители сообщали, что крымчане отдали мошенника более 300 млн рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:Телефонные мошенники придумали новую схему обмана: что нужно знать В каких случаях банк обяжут вернуть украденные мошенниками деньги Счета россиян защитят от мошенников - принят новый закон

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, мвд по республике крым, новости крыма, общество, безопасность