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Жители Крыма за сутки отдали мошенникам 2,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 06.08.2023
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Жители Крыма за сутки отдали мошенникам 2,5 млн рублей
Жители Крыма за сутки отдали мошенникам 2,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 06.08.2023
Жители Крыма за сутки отдали мошенникам 2,5 млн рублей
В Крыму за сутки жертвами интернет-мошенников стали десятки человек, потеряв 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике. РИА Новости Крым, 06.08.2023
2023-08-06T20:49
2023-08-06T20:49
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Крыму за сутки жертвами интернет-мошенников стали десятки человек, потеряв 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике."В полицию обратились 20 граждан о совершении удаленным способом в отношении них мошеннических действий. Жители полуострова только за сутки пополнили кошельки виртуальных мошенников на 2,5 миллиона рублей", – говорится в сообщении.Людей 12 раз обманули на звонках, 8 из которых были сделаны в мессенджерах Telegram, WhatsApp и Viber. Только здесь доверчивых граждан обманом лишили 620 тысяч рублей.Еще 8 раз мошенники обманули крымчан через интернет-сайты и социальные сети.Ранее правоохранители сообщали, что крымчане отдали мошенника более 300 млн рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:Телефонные мошенники придумали новую схему обмана: что нужно знать В каких случаях банк обяжут вернуть украденные мошенниками деньги Счета россиян защитят от мошенников - принят новый закон
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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мошенничество, мвд по республике крым, новости крыма, общество, безопасность
Жители Крыма за сутки отдали мошенникам 2,5 млн рублей

В Крыму за сутки 20 человек отдали мошенникам 2,5 миллиона рублей

20:49 06.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Крыму за сутки жертвами интернет-мошенников стали десятки человек, потеряв 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.
"В полицию обратились 20 граждан о совершении удаленным способом в отношении них мошеннических действий. Жители полуострова только за сутки пополнили кошельки виртуальных мошенников на 2,5 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
Людей 12 раз обманули на звонках, 8 из которых были сделаны в мессенджерах Telegram, WhatsApp и Viber. Только здесь доверчивых граждан обманом лишили 620 тысяч рублей.
Еще 8 раз мошенники обманули крымчан через интернет-сайты и социальные сети.
Наиболее крупными потерями средств обернулась афера, жертвой которой стала жительница Симферополя. Мошенник позвонил ей, предложив приобрести лекарственный препарат за 1,5 млн рублей. Женщина передала деньги курьеру, который приехал по адресу ее проживания.
Ранее правоохранители сообщали, что крымчане отдали мошенника более 300 млн рублей.
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