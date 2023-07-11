https://crimea.ria.ru/20230711/telefonnye-moshenniki-pridumali-novuyu-skhemu-obmana-chto-nuzhno-znat--1129930299.html

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана: что нужно знать

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана: что нужно знать - РИА Новости Крым, 11.07.2023

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана: что нужно знать

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян: они представляются сотрудниками Центробанка и приглашают граждан на "личный прием в ЦБ". Об этом... РИА Новости Крым, 11.07.2023

2023-07-11T07:06

2023-07-11T07:06

2023-07-11T07:06

мошенничество

банк россии

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян: они представляются сотрудниками Центробанка и приглашают граждан на "личный прием в ЦБ". Об этом сообщает пресс-служба регулятора.Особенности схемы заключаются в следующем: вначале злоумышленники отправляют потенциальной жертве письмо, начинающееся с обращения по имени и отчеству, в нем указывается время приема и настоящий адрес Банка России в регионе проживания. В качестве отправителя сообщения с помощью подмены электронного адреса они указывают домен Банка России cbr.ruПосле отправки письма мошенники связываются с получателем и под разными предлогами пытаются выманить данные его банковской карты и СМС-код либо уговорить перевести деньги.Если нужно уточнить информацию, нужно позвонить в контактный центр Банка России по бесплатному номеру 8 (800) 300-30-00, для звонков с мобильного – короткий номер 300.В пресс-службе регулятора отметили, что Банк России по своей инициативе не приглашает граждан на личный прием, а его работники не звонят людям и не направляют никому копии каких-либо документов, не запрашивают персональные и банковские данные, не предлагают совершить операции со счетом.Ранее сотрудники "Лаборатории Касперского" сообщили о новом способе выманивать деньги у граждан. Мошенники предлагают заработок на сервисе по расшифровке аудиозаписей. Для этого надо верифицировать аккаунт и внести на него 500 рублей, но деньги за работу не выплачиваются.Читайте также на РИА Новости Крым:Нужна отдельная карта: как обезопасить себя от мошенников в сетиКто чаще всего становится жертвой мошенников в КрымуБолее 300 млн рублей ущерба: сколько денег крымчане отдали мошенникам

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, банк россии, общество, новости, центробанк рф, россия, совет эксперта