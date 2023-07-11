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Телефонные мошенники придумали новую схему обмана: что нужно знать - РИА Новости Крым, 11.07.2023
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Телефонные мошенники придумали новую схему обмана: что нужно знать
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана: что нужно знать - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана: что нужно знать
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян: они представляются сотрудниками Центробанка и приглашают граждан на "личный прием в ЦБ". Об этом... РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T07:06
2023-07-11T07:06
мошенничество
банк россии
общество
новости
центробанк рф
россия
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян: они представляются сотрудниками Центробанка и приглашают граждан на "личный прием в ЦБ". Об этом сообщает пресс-служба регулятора.Особенности схемы заключаются в следующем: вначале злоумышленники отправляют потенциальной жертве письмо, начинающееся с обращения по имени и отчеству, в нем указывается время приема и настоящий адрес Банка России в регионе проживания. В качестве отправителя сообщения с помощью подмены электронного адреса они указывают домен Банка России cbr.ruПосле отправки письма мошенники связываются с получателем и под разными предлогами пытаются выманить данные его банковской карты и СМС-код либо уговорить перевести деньги.Если нужно уточнить информацию, нужно позвонить в контактный центр Банка России по бесплатному номеру 8 (800) 300-30-00, для звонков с мобильного – короткий номер 300.В пресс-службе регулятора отметили, что Банк России по своей инициативе не приглашает граждан на личный прием, а его работники не звонят людям и не направляют никому копии каких-либо документов, не запрашивают персональные и банковские данные, не предлагают совершить операции со счетом.Ранее сотрудники "Лаборатории Касперского" сообщили о новом способе выманивать деньги у граждан. Мошенники предлагают заработок на сервисе по расшифровке аудиозаписей. Для этого надо верифицировать аккаунт и внести на него 500 рублей, но деньги за работу не выплачиваются.Читайте также на РИА Новости Крым:Нужна отдельная карта: как обезопасить себя от мошенников в сетиКто чаще всего становится жертвой мошенников в КрымуБолее 300 млн рублей ущерба: сколько денег крымчане отдали мошенникам
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РИА Новости Крым
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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353
60
мошенничество, банк россии, общество, новости, центробанк рф, россия, совет эксперта
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана: что нужно знать

Телефонные мошенники придумали новую уловку, приглашая россиян на "прием" в Центробанк

07:06 11.07.2023
 
© Предоставлено пресс-службой ПСБРабота с картой банка
Работа с картой банка
© Предоставлено пресс-службой ПСБ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян: они представляются сотрудниками Центробанка и приглашают граждан на "личный прием в ЦБ". Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
"Мошенники усовершенствовали свою схему, в которой они представляются сотрудниками ЦБ. Теперь они не только звонят людям от имени Центробанка, но еще и отправляют на электронную почту сообщения с приглашением на личный прием в Банк России", - говорится в пресс-релизе.
Особенности схемы заключаются в следующем: вначале злоумышленники отправляют потенциальной жертве письмо, начинающееся с обращения по имени и отчеству, в нем указывается время приема и настоящий адрес Банка России в регионе проживания. В качестве отправителя сообщения с помощью подмены электронного адреса они указывают домен Банка России cbr.ru
После отправки письма мошенники связываются с получателем и под разными предлогами пытаются выманить данные его банковской карты и СМС-код либо уговорить перевести деньги.
Специалисты рекомендуют: если вы не записывались на прием в Банк России, но получили подобное приглашение, не реагируйте на него и удалите сообщение.
Если нужно уточнить информацию, нужно позвонить в контактный центр Банка России по бесплатному номеру 8 (800) 300-30-00, для звонков с мобильного – короткий номер 300.
В пресс-службе регулятора отметили, что Банк России по своей инициативе не приглашает граждан на личный прием, а его работники не звонят людям и не направляют никому копии каких-либо документов, не запрашивают персональные и банковские данные, не предлагают совершить операции со счетом.
Ранее сотрудники "Лаборатории Касперского" сообщили о новом способе выманивать деньги у граждан. Мошенники предлагают заработок на сервисе по расшифровке аудиозаписей. Для этого надо верифицировать аккаунт и внести на него 500 рублей, но деньги за работу не выплачиваются.
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МошенничествоБанк РоссииОбществоНовостиЦентробанк РФРоссияСовет эксперта
 
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