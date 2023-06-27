https://crimea.ria.ru/20230627/bolee-300-mln-rubley-uscherba-skolko-deneg-krymchane-otdali-moshennikam-1129671390.html

Более 300 млн рублей ущерба: сколько денег крымчане отдали мошенникам

Более 300 млн рублей ущерба: сколько денег крымчане отдали мошенникам - РИА Новости Крым, 27.06.2023

Более 300 млн рублей ущерба: сколько денег крымчане отдали мошенникам

Более 300 млн рублей потеряли крымчане в результате действий разного рода мошенников, в том числе телефонных. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T15:57

2023-06-27T15:57

2023-06-27T15:57

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Более 300 млн рублей потеряли крымчане в результате действий разного рода мошенников, в том числе телефонных. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник отдела по раскрытию преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий УУР МВД по Крыму Ярослав Скляренко.В свою очередь начальник отдела информации и общественных связей МВД по РК Наталья Кашкарова добавила, что за прошлый год граждане лишились более 220 млн рублей, а на сегодняшний день сумма ущерба уже превышает 310 млн рублей.Максимальная сумма единоразового перевода преступникам составила 5,5 млн рублей. В среднем же крымчане теряют после общения с мошенниками 200 тысяч рублей. При этом годом ранее средняя сумма ущерба составляла чуть более 120 тысяч рублей.Ранее сотрудники "Лаборатории Касперского" сообщили о новом способе выманивать деньги у граждан. Мошенники предлагают заработок на сервисе по расшифровке аудиозаписей. Для этого надо верифицировать аккаунт и внести на него 500 рублей, но деньги за работу не выплачиваются.Читайте также на РИА Новости Крым:Кредиты и криптовалюты: крымчане снова отдают мошенникам миллионыИнвесторы и туристы: мошенники обманули крымчан на 9,5 млнМошенники в Крыму придумали новый способ обманывать владельцев авто

https://crimea.ria.ru/20230619/godami-obmanyval-lyudey-krymchanin-poluchil-6-let-za-moshennichestvo-1129475660.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, деньги, мошенничество, мвд по республике крым, ярослав скляренко, наталья кашкарова