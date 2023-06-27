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Более 300 млн рублей ущерба: сколько денег крымчане отдали мошенникам - РИА Новости Крым, 27.06.2023
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Более 300 млн рублей ущерба: сколько денег крымчане отдали мошенникам
Более 300 млн рублей ущерба: сколько денег крымчане отдали мошенникам - РИА Новости Крым, 27.06.2023
Более 300 млн рублей ущерба: сколько денег крымчане отдали мошенникам
Более 300 млн рублей потеряли крымчане в результате действий разного рода мошенников, в том числе телефонных. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 27.06.2023
2023-06-27T15:57
2023-06-27T15:57
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новости крыма
деньги
мошенничество
мвд по республике крым
ярослав скляренко
наталья кашкарова
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Более 300 млн рублей потеряли крымчане в результате действий разного рода мошенников, в том числе телефонных. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник отдела по раскрытию преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий УУР МВД по Крыму Ярослав Скляренко.В свою очередь начальник отдела информации и общественных связей МВД по РК Наталья Кашкарова добавила, что за прошлый год граждане лишились более 220 млн рублей, а на сегодняшний день сумма ущерба уже превышает 310 млн рублей.Максимальная сумма единоразового перевода преступникам составила 5,5 млн рублей. В среднем же крымчане теряют после общения с мошенниками 200 тысяч рублей. При этом годом ранее средняя сумма ущерба составляла чуть более 120 тысяч рублей.Ранее сотрудники "Лаборатории Касперского" сообщили о новом способе выманивать деньги у граждан. Мошенники предлагают заработок на сервисе по расшифровке аудиозаписей. Для этого надо верифицировать аккаунт и внести на него 500 рублей, но деньги за работу не выплачиваются.Читайте также на РИА Новости Крым:Кредиты и криптовалюты: крымчане снова отдают мошенникам миллионыИнвесторы и туристы: мошенники обманули крымчан на 9,5 млнМошенники в Крыму придумали новый способ обманывать владельцев авто
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, новости крыма, деньги, мошенничество, мвд по республике крым, ярослав скляренко, наталья кашкарова
Более 300 млн рублей ущерба: сколько денег крымчане отдали мошенникам

Более двух тысяч крымчан стали жертвами разного рода мошенников – статистика

15:57 27.06.2023
 
© Dmitry MakeevНаручники
Наручники
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Более 300 млн рублей потеряли крымчане в результате действий разного рода мошенников, в том числе телефонных. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник отдела по раскрытию преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий УУР МВД по Крыму Ярослав Скляренко.
"К сожалению, в республике наблюдается рост числа таких преступлений. В целом от рук мошенников пострадало более двух тысяч крымчан, от телефонных видов мошенничества – более тысячи", – сказал Скляренко.
В свою очередь начальник отдела информации и общественных связей МВД по РК Наталья Кашкарова добавила, что за прошлый год граждане лишились более 220 млн рублей, а на сегодняшний день сумма ущерба уже превышает 310 млн рублей.
Максимальная сумма единоразового перевода преступникам составила 5,5 млн рублей. В среднем же крымчане теряют после общения с мошенниками 200 тысяч рублей. При этом годом ранее средняя сумма ущерба составляла чуть более 120 тысяч рублей.
Ранее сотрудники "Лаборатории Касперского" сообщили о новом способе выманивать деньги у граждан. Мошенники предлагают заработок на сервисе по расшифровке аудиозаписей. Для этого надо верифицировать аккаунт и внести на него 500 рублей, но деньги за работу не выплачиваются.
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