https://crimea.ria.ru/20230614/investory-i-turisty-moshenniki-obmanuli-krymchan-na-95-mln-1129390916.html

Инвесторы и туристы: мошенники обманули крымчан на 9,5 млн

Инвесторы и туристы: мошенники обманули крымчан на 9,5 млн - РИА Новости Крым, 14.06.2023

Инвесторы и туристы: мошенники обманули крымчан на 9,5 млн

С 5 по 11 июня полицейские зарегистрировали 71 заявление от обманутых мошенниками крымчан, общая сумма ущерба превысила 9,5 млн рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 14.06.2023

2023-06-14T21:18

2023-06-14T21:18

2023-06-14T21:18

мошенничество

крым

мвд по республике крым

рго (русское географическое общество)

новости крыма

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/14/1118641001_0:49:1620:960_1920x0_80_0_0_088f4eb1dcb48020e2ca543a0efbcf13.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. С 5 по 11 июня полицейские зарегистрировали 71 заявление от обманутых мошенниками крымчан, общая сумма ущерба превысила 9,5 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. Инвесторы и туристы21 раз жителей полуострова обманывали по телефону и так выманили 4,8 млн. В частности жительница Симферополя перевела 900 тысяч кредитных рублей на "безопасный счет", который рекомендовал позвонивший ей "сотрудник банка".Почти 540 тысяч рублей исчезло со счетов потерпевших после скачивания сторонних приложений и путем перехода по ссылкам от неизвестных источников.Не стать жертвой обманаПравоохранители не рекомендуют передавать посторонним свои банковские карты и ПИН-коды к ним, а также сообщать реквизиты счетов, переходить по незнакомым ссылкам, скачивать подозрительные приложения.Кроме того, не стоит верить людям, которые звонят и представляются сотрудниками правоохранительных органов или банковской сферы. Те, кто пользуется бесплатными сайтами объявлений, не должны переводить или принимать предоплату при покупке или продаже имущества.Также полицейские не советуют доверят незнакомцам, сулящим быстрое обогащение.Читайте также на РИА Новости Крым:Раскрыт необычный способ мошенничестваКредиты и криптовалюты: крымчане снова отдают мошенникам миллионыВиртуальный интим и двигатель для авто: крымчане отдали аферистам 6,6 млн

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, крым, мвд по республике крым, рго (русское географическое общество), новости крыма, безопасность