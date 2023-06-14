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Инвесторы и туристы: мошенники обманули крымчан на 9,5 млн - РИА Новости Крым, 14.06.2023
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Инвесторы и туристы: мошенники обманули крымчан на 9,5 млн
Инвесторы и туристы: мошенники обманули крымчан на 9,5 млн - РИА Новости Крым, 14.06.2023
Инвесторы и туристы: мошенники обманули крымчан на 9,5 млн
С 5 по 11 июня полицейские зарегистрировали 71 заявление от обманутых мошенниками крымчан, общая сумма ущерба превысила 9,5 млн рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 14.06.2023
2023-06-14T21:18
2023-06-14T21:18
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. С 5 по 11 июня полицейские зарегистрировали 71 заявление от обманутых мошенниками крымчан, общая сумма ущерба превысила 9,5 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. Инвесторы и туристы21 раз жителей полуострова обманывали по телефону и так выманили 4,8 млн. В частности жительница Симферополя перевела 900 тысяч кредитных рублей на "безопасный счет", который рекомендовал позвонивший ей "сотрудник банка".Почти 540 тысяч рублей исчезло со счетов потерпевших после скачивания сторонних приложений и путем перехода по ссылкам от неизвестных источников.Не стать жертвой обманаПравоохранители не рекомендуют передавать посторонним свои банковские карты и ПИН-коды к ним, а также сообщать реквизиты счетов, переходить по незнакомым ссылкам, скачивать подозрительные приложения.Кроме того, не стоит верить людям, которые звонят и представляются сотрудниками правоохранительных органов или банковской сферы. Те, кто пользуется бесплатными сайтами объявлений, не должны переводить или принимать предоплату при покупке или продаже имущества.Также полицейские не советуют доверят незнакомцам, сулящим быстрое обогащение.Читайте также на РИА Новости Крым:Раскрыт необычный способ мошенничестваКредиты и криптовалюты: крымчане снова отдают мошенникам миллионыВиртуальный интим и двигатель для авто: крымчане отдали аферистам 6,6 млн
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мошенничество, крым, мвд по республике крым, рго (русское географическое общество), новости крыма, безопасность
Инвесторы и туристы: мошенники обманули крымчан на 9,5 млн

МВД: в Крыму за минувшую неделю на уловки мошенников попались более 70 граждан

21:18 14.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПовседневная жизнь
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. С 5 по 11 июня полицейские зарегистрировали 71 заявление от обманутых мошенниками крымчан, общая сумма ущерба превысила 9,5 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

Инвесторы и туристы

Чаще всего - 45 раз - крымчан обманывали по интернету и с помощью мессенджеров, ущерб составил 4,2 млн рублей. Рекордную на этой неделе сумму мошенникам отдал керчанин, который "вложил в инвестиции" на одном из сайтов 2 млн рублей. Другой крымчанин перевел за бронь тура 250 тысяч рублей и тоже лишился своих денег, поскольку сайт оказался фишинговым.
21 раз жителей полуострова обманывали по телефону и так выманили 4,8 млн. В частности жительница Симферополя перевела 900 тысяч кредитных рублей на "безопасный счет", который рекомендовал позвонивший ей "сотрудник банка".
Почти 540 тысяч рублей исчезло со счетов потерпевших после скачивания сторонних приложений и путем перехода по ссылкам от неизвестных источников.

Не стать жертвой обмана

Правоохранители не рекомендуют передавать посторонним свои банковские карты и ПИН-коды к ним, а также сообщать реквизиты счетов, переходить по незнакомым ссылкам, скачивать подозрительные приложения.
Кроме того, не стоит верить людям, которые звонят и представляются сотрудниками правоохранительных органов или банковской сферы. Те, кто пользуется бесплатными сайтами объявлений, не должны переводить или принимать предоплату при покупке или продаже имущества.
Также полицейские не советуют доверят незнакомцам, сулящим быстрое обогащение.
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