https://crimea.ria.ru/20230607/kredity-i-kriptovalyuty-krymchane-snova-otdayut-moshennikam-milliony-1129236256.html

Кредиты и криптовалюты: крымчане снова отдают мошенникам миллионы

Кредиты и криптовалюты: крымчане снова отдают мошенникам миллионы - РИА Новости Крым, 07.06.2023

Кредиты и криптовалюты: крымчане снова отдают мошенникам миллионы

Крымчане за неделю отдали мошенникам 9,6 млн рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по региону, на уловки аферистов попались 68 человек. РИА Новости Крым, 07.06.2023

2023-06-07T21:10

2023-06-07T21:10

2023-06-07T21:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Крымчане за неделю отдали мошенникам 9,6 млн рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по региону, на уловки аферистов попались 68 человек. "Правоохранители" и "банковские работники""С 29 мая по 4 июня полицейскими зарегистрировано 68 заявлений о совершенных дистанционных мошенничествах. Злоумышленникам удалось обогатиться за счет доверчивых граждан на 9 миллионов 671 тысячу 151 рубль", - сказано в сообщении.В том числе по телефону жителей Крыма обманули 30 раз на общую сумму более шести млн рублей. Наибольшей суммы - 3,2 млн рублей - лишился житель Ленинского района: он получил звонок от "правоохранителя", который убедил мужчину оформить кредит и перевести деньги на расчетные счета, чтобы "закрыть другой кредит" - якобы оформленный на имя потерпевшего аферистами.Ловушки, "расставленные" в соцсетях и мессенджерах, принесли мошенникам 2,9 млн рублей за неделю. Так, жительница Сак по объявлению в мессенджере "вложилась в криптовалюты" на 1, 9 млн рублей.Еще около 650 тыс. рублей крымчане лишились, перейдя по ссылкам от неизвестных источников или же скачав сторонние приложения. В большинстве случаев с потерпевшими связывались "сотрудники банков" и предлагали им скачать "банковские" приложения.Не стать жертвой обманаПравоохранители не рекомендуют передавать посторонним свои банковские карты и ПИН-коды к ним, а также сообщать реквизиты счетов, переходить по незнакомым ссылкам, скачивать подозрительные приложения.Кроме того, не стоит верить людям, которые звонят и представляются сотрудниками правоохранительных органов или банковской сферы. Те, кто пользуется бесплатными сайтами объявлений, не должны переводить или принимать предоплату при покупке или продаже имущества.Также полицейские не советуют доверят незнакомцам, сулящим быстрое обогащение.Читайте также на РИА Новости Крым:Раскрыт необычный способ мошенничестваВ Севастополе мошенник присвоил 8,7 млн рублей дольщиков - приговор судаВ Севастополе пенсионерка отдала мошенникам 4 миллиона

https://crimea.ria.ru/20230605/raskryt-neobychnyy-sposob-moshennichestva-1129192641.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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