https://crimea.ria.ru/20230529/v-sevastopole-pensionerka-otdala-moshennikam-4-milliona-1129047585.html

В Севастополе пенсионерка отдала мошенникам 4 миллиона

В Севастополе пенсионерка отдала мошенникам 4 миллиона - РИА Новости Крым, 29.05.2023

В Севастополе пенсионерка отдала мошенникам 4 миллиона

В Севастополе пенсионерка перечислила мошенникам 4 миллиона рублей, женщину обманывали на протяжении нескольких недель. Об этом сообщили в пресс-службе полиции... РИА Новости Крым, 29.05.2023

2023-05-29T18:59

2023-05-29T18:59

2023-05-29T18:59

крым

происшествия

мошенничество

умвд россии по севастополю

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе пенсионерка перечислила мошенникам 4 миллиона рублей, женщину обманывали на протяжении нескольких недель. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.История крупного обмана началась в марте. 60-летней женщине позвонили неизвестные, представившись сотрудниками службы безопасности регионального коммерческого банка. Для убедительности выслали фотографию поддельного удостоверения.Преступники сообщили своей жертве, что мошенники пытаются оформить кредиты на ее имя, и нужно срочно их опередить: оформить кредит и перечислить деньги на резервные счета.Позже ей опять позвонили неизвестные. Сообщники мошенников представились сотрудниками правоохранительных и следственных органов. Они убедили пенсионерку четко следовать всем инструкциям и держать в тайне общение с ними.Когда женщина поняла, что попалась в сети мошенников, сразу же обратилась в полицию.По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы до 10 лет с крупным штрафом. Правоохранители продолжают поиск причастных к преступлению.Ранее в УМВД по Севастополю обращали внимание на то, что сотрудники правоохранительных органов и работники банков никогда не звонят клиентам, чтобы предупредить их о проблемах с банковским счетом, не убеждают их перечислять деньги на какие бы то ни было счета и тем более не склоняют оформить кредит, чтобы спасти свои сбережения.В полиции рекомендуют прекратить разговор с при поступлении подобных звонков и сразу же сообщить о случившемся в полицию по номеру 102. "Только так вы сохраните свои деньги", – предупреждают правоохранители.Читайте также на РИА Новости Крым:Отменить "инфоцыган": как в России продают "успех" и сколько это стоит Дело о мошенничестве с землей в Крыму на 63 млн рублей ушло в суд Мошенники в Крыму придумали новый способ обманывать владельцев авто

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, мошенничество, умвд россии по севастополю, севастополь