https://crimea.ria.ru/20230522/otmenit-infotsygan-kak-v-rossii-prodayut-uspekh-i-skolko-eto-stoit-1128873110.html

Отменить "инфоцыган": как в России продают "успех" и сколько это стоит

Отменить "инфоцыган": как в России продают "успех" и сколько это стоит - РИА Новости Крым, 22.05.2023

Отменить "инфоцыган": как в России продают "успех" и сколько это стоит

"Чтобы выйти из зоны комфорта, нужно войти в табор!" РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-22T19:01

2023-05-22T19:01

2023-05-22T19:01

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"Чтобы выйти из зоны комфорта, нужно войти в табор!""Становись цыганом сегодня – завтра объедешь весь мир!"Смуглые люди в пестрых одеждах предупреждали еще в 2019-ом, с песнями – "Ай-на-нэ" – и танцами, у входа в московский парк Сокольники, куда на популярный тогда мотивационный марафон подтягивались временно безработные будущие успешные бизнесмены. Акцию устроили авторы веб-сериала "Миллионер из Балашихи": разоблачить, понятное дело. Ну и попиариться – примета времени. Второе получилось, первое – не очень. Марафон состоялся."За восемь занятий, кроме лозунга "Надо действовать!", ничего не дали", – жаловались потом в чатах несостоявшиеся предприниматели, заплатившие "по двадцатке" за курс.Спустя три года, 19 мая 2023-го, на заседании Совета по межнациональным отношениям российский историк, специалист в области этнографии и истории цыган Надежда Деметер предложила законодательно запретить использование в медийной сфере слова "инфоцыгане", которое "вызывает цыганофобию". В ответ президент России Владимир Путин поручил решить вопрос с использованием слова в государственных СМИ. Откуда взялся термин и, главное, – почему доверчивые граждане продолжают верить коучам всех мастей – об этом материал РИА Новости Крым.Дилемма с "богемой"Ни в чем не повинных цыган в эту историю вмешал американский журналист Стивен Леви. Еще в 1985 году он ввернул термин "инфоцыганство", и… как-то прижилось."На самом деле это проблема переоценки информации, которая предлагается как очень ценная, доступная только "избранным", но не содержит в себе конкретной пользы и не дает никаких реальных навыков", – поясняет эксперт.Как бы там ни было, слово можно убрать. А вот явление побороть сложнее. Тем более, учитывая его масштабы.Масштабный инфо-разгуляй27 апреля Следственный комитет сообщил о задержании "королевы марафонов" Елены Блиновской, которая недоплатила 900 млн рублей налогов и пыталась бежать за границу. Сумма впечатляет, но в рейтинге доходов отечественных "инфобизнесменов" Блиновская занимает всего лишь шестую позицию. В первой пятерке Валерия Чекалина и Александра Митрошина (в отношении которых тоже прогремели резонансные дела), Аяз Шабутдинов, Оксана Самойлова и Гоар Аветисян – все вместе за один только прошлый год они заработали около 3 млрд 700 млн рублей. И это только официально, по данным Ассоциации блогеров и агентств. Для справки: годовой бюджет курортного города Ялта с прилегающими поселками в 2022 году составил 3 млрд 500 млн 305,7 тыс. рублейИ вот, на неделе Блиновская нарушает запрет на выход в Сеть и приглашает подписываться на ее резервный канал. Если страницу не взломали, "исполнительнице желаний" грозит переезд в СИЗО. Но риск оправдан: за 10 минут на резерв подписалось больше 7,5 тыс. человек, каждый из которых хочет платить. По мнению специалистов, "отпустить жертву" для людей определенного психологического склада просто невозможно."Люди, которые делают эти "тренинги", не всегда, но часто – психопаты, с безусловной верой в свою исключительность и никчемность остального мира. Они хорошие психологи от природы, но поскольку чувство вины и стыда у них совершенно отсутствует – обдерут до нитки и не задумаются. Все эти фамилии на слуху. Нормальный человек, социальный, здоровый не пойдет в эту историю, поскольку это вопрос совести", - рисует психологический портрет доцент кафедры психологии и психофизиологии КФУ им. Вернадского Ольга Войновская.Психологические техники лжи"Они используют разные психологические техники и играют на человеческих слабостях, – продолжает Ольга Войновская – тщеславие, самомнение, искаженные формы амбиций и уникальности – любимые их мишени. Не брезгуют и личностными проблемами человека – одиноким обещают любовь, больным – здоровье, тревожным – умиротворенность. Любой каприз за ваши деньги".Единственную настоящую цель – вытащить из доверчивого гражданина как можно больше денег – заворачивают в "блестящие обертки" из серии "Прошла курс и я в Дубае", с фотографиями на фоне яхт и многочисленными положительными отзывами. Контента обычно много, он навязчивый, красочный, постоянно обновляется и пестрит положительными отзывами."Внимание привлекается любой ценой - красивая картинка, подбор цветов, но все чаще используются техники, работающие на бессознательном уровне, человек их даже не способен отследить. Специалист этого делать никогда не будет, у нас есть профессиональная этика. Выставлять напоказ результаты работы с клиентом не полезно самому клиенту. Да, мы тоже разбираемся с ментальными проблемами человека не бесплатно, но у нас есть культура и логика стоимости сеанса. Этот вопрос обоснован и выверен профессиональным сообществом", - поясняет Войновская.В идеале от таких аккаунтов лучше и вовсе держаться подальше. За знаниями идите в университет или на специализированные курсы профессиональной переподготовки. Это сложнее, но именно здесь суровая реальность: легких путей к успеху не бывает.Поле Чудес в стране ДураковРедакция РИА Новости Крым дает установку: рассасываем рубцы памяти и вспоминаем Кашпировского. Все это из "той же оперы", говорят специалисты. Разбогатеть, вернуть здоровье, найти любовь – люди всегда хотят простых решений и быстрых результатов.Доктор Климашевская, в свою очередь, подчеркивает: информационные технологии – всего лишь инструмент, который инфо-мошенники умело используют в "игре со слабыми игроками":"В мире информационных технологий необходима "сила ума", чтобы понимать правила игры и защитить себя, а значит, "выиграть". Жертвами часто становятся люди, которым сложно добывать информацию и распознавать дезинформацию, с неразвитым критическим мышлением - неспособные к анализу, распознаванию лжи. Методики развития критического мышления существуют, в этом могут помочь грамотные специалисты. Проверить уровень критического мышления также можно с помощью тестов, например, по книге Даниила Канимана "Думай медленно...решай быстро", - советует Климашевская.Как не стать жертвой коучаКроме проблем с критическим мышлением, приметы потенциальной жертвы инфо-мошенников могут выглядеть так:- инфантильность- не уверенность и неспособность разобраться в себе- неумение отделить себя от группы- проблемы с коммуникацией- зависимость, нуждаемость в авторитетах- праздность, лень и нежелание прилагать серьезные усилия- стрессовые ситуации, усталость, периоды неудач, когда человек становится уязвимымПри этом ни возраст, ни социальный статус значения не имеют. А вот время года может сыграть против вас: по словам психологов, человеческая психика особенно уязвима в осенне-зимний период. В моменты, когда соблазн ворваться в сомнительный платный марафон становится особенно силен, психологи советуют "отступить на пять шагов":Шаг первый. Сделайте паузу, эмоциональное возбуждение должно уйти.Шаг второй. Задайте себе вопросы: "Что я хочу приобрести на этом тренинге? Насколько и с какой вероятностью моя потребность здесь будет удовлетворена?". Ответы должны быть честными.Шаг третий. Посоветуйтесь с близкими людьми, которым доверяете.Шаг четвертый. Не верьте рекламе, ищите достоверную информацию об интересующем марафоне, коуче.Шаг пятый. Подготовьтесь к тому, что ожидания могут не оправдаться.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему стресс заедают и как это прекратить: советы ГинзбургаПсихологи в поликлиниках: в Крыму поддержали идеюУловки и провокации мошенников: запомни сам и предупреди близких

https://crimea.ria.ru/20221015/rossiyskim-blogeram-predlozhili-razrabotat-eticheskiy-kodeks--1124899908.html

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

инфоцыгане, общество, мнения, психология, ольга войновская, екатерина климашевская, информация, блогеры, россия, авторы