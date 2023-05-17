https://crimea.ria.ru/20230517/pochemu-stress-zaedayut-i-kak-eto-prekratit-sovety-ginzburga-1128763469.html
Почему стресс заедают и как это прекратить: советы Гинзбурга
Почему стресс заедают и как это прекратить: советы Гинзбурга - РИА Новости Крым, 17.05.2023
Почему стресс заедают и как это прекратить: советы Гинзбурга
Желание "заесть стресс" является естественным, это одна из базовых реакций организма на опасность: благодаря вкусной еде в мозг поступают импульсы о том, что... РИА Новости Крым, 17.05.2023
2023-05-17T07:01
2023-05-17T07:01
2023-05-17T07:01
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Желание "заесть стресс" является естественным, это одна из базовых реакций организма на опасность: благодаря вкусной еде в мозг поступают импульсы о том, что все хорошо. Справиться с обжорством, которое вызывал стресс, помогут прогулки, массаж и правильный набор продуктов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург.Как растет аппетит"Импульсивное желание заедать стресс называется гиперфагической реакцией (увеличение аппетита – ред.). Ее смысл в том, что когда мы чувствуем опасность, то одной из базовых реакций становится желание стать больше, крупнее, сделать запасы", - объясняет диетолог.По словам Гинзбурга, избыточному аппетиту есть и другое объяснение: когда человек ест, у него повышается активность чувствительных рецепторов ротовой полости. Поток приятных импульсов идет в средние отделы головного мозга, где формируется очаг положительных эмоций, если нам вкусно, сочно, хорошо, сладко. Мозг так устроен, что он не может распыляться, если ему хорошо и вкусно, то он не думает о том, как все плохо, объясняет диетолог.Нельзя запрещать себе есть"Главный момент: если хочется чего-то поесть, надо поесть. Но не запрещать себе вредное, а начать с полезного", - уверяет собеседник.Диетолог рекомендует поесть хлеба, рыбы или мяса, также хорошо отдать предпочтение различным кашам и бобовым.Важно наслаждаться процессомПо его словам, особое внимание на избыточный аппетит все же обращают те, кто хочет снизить вес, тогда гиперфагическая реакция становится тормозом и препятствием на пути к похудению.Стрессовые реакции легче переносятся, если человек соблюдает режим сна, а также полноценно питается."Есть продукты, которые поддерживают мозг в более-менее позитивном настрое: жирная морская рыба, ягоды, орехи, зелень. Включение этих продуктов в рацион создает благоприятную картинку и уменьшает реагирование на стресс", - говорит Гинзбург. И отмечает, что упокоить, утешить и расслабить может далеко не только переедание, и прогулки на свежем воздухе, принятие теплой ванны.В случае, если человек подвержен стрессам и перееданию, то "прогулки, душ, ванная, массаж – должны идти для него первым номером", дает советы специалист.Читайте также на РИА Новости Крым:Как сделать бутерброд полезным завтраком – диетологСладкие десерты и лакомства оздоравливают организм — диетологКак выбрать вкусный сыр - советы эксперта
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Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
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здоровье, михаил гинзбург, диетология, зож, психология, совет эксперта, общество
Почему стресс заедают и как это прекратить: советы Гинзбурга
Диетолог Гинзбург: справиться со стрессом помогут прогулки и полезные продукты
Желание "заесть стресс" является естественным, это одна из базовых реакций организма на опасность: благодаря вкусной еде в мозг поступают импульсы о том, что все хорошо. Справиться с обжорством, которое вызывал стресс, помогут прогулки, массаж и правильный набор продуктов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург.
Как растет аппетит
"Импульсивное желание заедать стресс называется гиперфагической реакцией (увеличение аппетита – ред.). Ее смысл в том, что когда мы чувствуем опасность, то одной из базовых реакций становится желание стать больше, крупнее, сделать запасы", - объясняет диетолог.
По словам Гинзбурга, избыточному аппетиту есть и другое объяснение: когда человек ест, у него повышается активность чувствительных рецепторов ротовой полости. Поток приятных импульсов идет в средние отделы головного мозга, где формируется очаг положительных эмоций, если нам вкусно, сочно, хорошо, сладко. Мозг так устроен, что он не может распыляться, если ему хорошо и вкусно, то он не думает о том, как все плохо, объясняет диетолог.
"Таким образом, с помощью еды, создавая более-менее хорошую картинку, мы снижаем уровень тревожности и реакции раздражения. В этом ничего плохого нет, потому что когда снижается уровень тревожности, человек может принять какое-то решение. Например, как уйти от угрозы или ее минимизировать. Или же какой-то порядок мысли вдруг подскажет ему, что ничего страшного не происходит", - говорит диетолог.
Нельзя запрещать себе есть
"Главный момент: если хочется чего-то поесть, надо поесть. Но не запрещать себе вредное, а начать с полезного", - уверяет собеседник.
Диетолог рекомендует поесть хлеба, рыбы или мяса, также хорошо отдать предпочтение различным кашам и бобовым.
"Но если речь идет о лакомстве, то съесть чего-то вкусного можно уже после основного приема пищи, наслаждаясь и смакуя. Можно выбирать более полезные лакомства: сухофрукты, фрукты, йогуртовые десерты", - говорит Гинзбург.
Важно наслаждаться процессом
По его словам, особое внимание на избыточный аппетит все же обращают те, кто хочет снизить вес, тогда гиперфагическая реакция становится тормозом и препятствием на пути к похудению.
"Более того, многие начинают нервничать еще и из-за того, что им похудеть не удается, и опять возникает реакция на стресс в виде срывов и перееданий, круг замыкает", - продолжает диетолог.
Стрессовые реакции легче переносятся, если человек соблюдает режим сна, а также полноценно питается.
"Есть продукты, которые поддерживают мозг в более-менее позитивном настрое: жирная морская рыба, ягоды, орехи, зелень. Включение этих продуктов в рацион создает благоприятную картинку и уменьшает реагирование на стресс", - говорит Гинзбург. И отмечает, что упокоить, утешить и расслабить может далеко не только переедание, и прогулки на свежем воздухе, принятие теплой ванны.
В случае, если человек подвержен стрессам и перееданию, то "прогулки, душ, ванная, массаж – должны идти для него первым номером", дает советы специалист.
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