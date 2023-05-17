https://crimea.ria.ru/20230517/pochemu-stress-zaedayut-i-kak-eto-prekratit-sovety-ginzburga-1128763469.html

Почему стресс заедают и как это прекратить: советы Гинзбурга

Почему стресс заедают и как это прекратить: советы Гинзбурга - РИА Новости Крым, 17.05.2023

Почему стресс заедают и как это прекратить: советы Гинзбурга

Желание "заесть стресс" является естественным, это одна из базовых реакций организма на опасность: благодаря вкусной еде в мозг поступают импульсы о том, что... РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T07:01

2023-05-17T07:01

2023-05-17T07:01

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Желание "заесть стресс" является естественным, это одна из базовых реакций организма на опасность: благодаря вкусной еде в мозг поступают импульсы о том, что все хорошо. Справиться с обжорством, которое вызывал стресс, помогут прогулки, массаж и правильный набор продуктов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург.Как растет аппетит"Импульсивное желание заедать стресс называется гиперфагической реакцией (увеличение аппетита – ред.). Ее смысл в том, что когда мы чувствуем опасность, то одной из базовых реакций становится желание стать больше, крупнее, сделать запасы", - объясняет диетолог.По словам Гинзбурга, избыточному аппетиту есть и другое объяснение: когда человек ест, у него повышается активность чувствительных рецепторов ротовой полости. Поток приятных импульсов идет в средние отделы головного мозга, где формируется очаг положительных эмоций, если нам вкусно, сочно, хорошо, сладко. Мозг так устроен, что он не может распыляться, если ему хорошо и вкусно, то он не думает о том, как все плохо, объясняет диетолог.Нельзя запрещать себе есть"Главный момент: если хочется чего-то поесть, надо поесть. Но не запрещать себе вредное, а начать с полезного", - уверяет собеседник.Диетолог рекомендует поесть хлеба, рыбы или мяса, также хорошо отдать предпочтение различным кашам и бобовым.Важно наслаждаться процессомПо его словам, особое внимание на избыточный аппетит все же обращают те, кто хочет снизить вес, тогда гиперфагическая реакция становится тормозом и препятствием на пути к похудению.Стрессовые реакции легче переносятся, если человек соблюдает режим сна, а также полноценно питается."Есть продукты, которые поддерживают мозг в более-менее позитивном настрое: жирная морская рыба, ягоды, орехи, зелень. Включение этих продуктов в рацион создает благоприятную картинку и уменьшает реагирование на стресс", - говорит Гинзбург. И отмечает, что упокоить, утешить и расслабить может далеко не только переедание, и прогулки на свежем воздухе, принятие теплой ванны.В случае, если человек подвержен стрессам и перееданию, то "прогулки, душ, ванная, массаж – должны идти для него первым номером", дает советы специалист.Читайте также на РИА Новости Крым:Как сделать бутерброд полезным завтраком – диетологСладкие десерты и лакомства оздоравливают организм — диетологКак выбрать вкусный сыр - советы эксперта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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здоровье, михаил гинзбург, диетология, зож, психология, совет эксперта, общество