https://crimea.ria.ru/20230505/ulovki-i-provokatsii-moshennikov-zapomni-sam-i-predupredi-blizkikh-1128538183.html

Уловки и провокации мошенников: запомни сам и предупреди близких

Уловки и провокации мошенников: запомни сам и предупреди близких - РИА Новости Крым, 05.05.2023

Уловки и провокации мошенников: запомни сам и предупреди близких

Мошенники хитры, изворотливы и изобретательны: чтобы выманить деньги у доверчивых граждан, они готовы использовать любые уловки и манипуляции. Главное – вывести РИА Новости Крым, 05.05.2023

2023-05-05T10:01

2023-05-05T10:01

2023-05-05T10:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Мошенники хитры, изворотливы и изобретательны: чтобы выманить деньги у доверчивых граждан, они готовы использовать любые уловки и манипуляции. Главное – вывести жертву из состояния покоя, снизить уровень критического мышления и заставить перевести деньги или передать сторонним лицам доступ к банковскому счету. Какие способы отъема накоплений у граждан используют, детально рассказали эксперты в сфере финансовой грамотности.Психологи с большой дорогиМошенники прекрасно чувствуют людей и умеют играть на чувствах и эмоциях. Как правило, речь идет о самых сильных из присущих людям душевных переживаний – страхе за детей, родственников, личную или финансовую безопасность, а также стремление легко и быстро разбогатеть.После этого необходимо перепроверить информацию, которую получили от собеседника – позвоните в банк, родным или знакомым. Уточните фактическое положение дел. При этом ни при каких обстоятельствах нельзя отдавать деньги курьеру или переводить их на незнакомые счета, передавать реквизиты банковской карты или счета, а также пароли из смс, подчеркивают специалисты. Лучше сразу звонить в полицию и сообщать, что в отношении вас произошла попытка мошенничества.Доброе сердце - пустой кошелекМошенники циничны и не гнушаются наживаться на сострадании, склонности помогать ближним и обездоленным. Не важно, идет ли речь о сборе средств на лечение ребенка с неизлечимым заболеванием, приобретении корма для котят из приюта или покупку гуманитарной помощи."Помогать необходимо, но – только по официальным реквизитам официальной организации. Чтобы уточнить, мошенник перед вами или добросовестный волонтер зарекомендовавшей себя организации потребуется не более получаса", – продолжают эксперты. Лучше не полениться и потратить это время на проверку – перечисленная помощь действительно достигнет адресата, а не осядет в карманах беспринципных людей.Подарки, скидки, распродажиВ преддверии значимых праздников и нового сезона активизируются разного рода "распродажи". Предложение приобрести подарок близкому человеку или обновку себе, как правило, приходит по электронной почте или в сообщении в телефон или мессенджер.Чтобы не лишиться денег и хорошего настроения эксперты рекомендуют не переходить по ссылкам в электронных письмах и сообщениях. И еще одно – ни один магазин не будет продавать себе в убыток, следовательно или вещь некачественная или перед вами мошеннический сайт. Ссылочку на такой сайт лучше всего передать в полицию. Правоохранители все проверят и заблокируют его.Как не попасться в нейросетиЭта схема относится к относительно новым. Мошенники размещают объявление о создании портретов при помощи этого инструмента и требуют за "работу" от 300 до 3,5 тысяч рублей. Однако не стоит торопиться платить - в сети достаточно совершенно бесплатных приложений, воспользоваться которыми может любой желающий. Абсолютно бесплатно.Судебный пристав-мошенникЭтот вид мошенничества также относится к "изобретениям". Жертва получает уведомление об открытом исполнительном производстве. Для оплаты штрафа или долга предлагается произвести оплату онлайн.Чтобы не стать жертвой мошенника рекомендуется проверять запросы от судебных приставов в базе данных исполнительных производств. Она доступна на сайте службы в режиме 24/7.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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