https://crimea.ria.ru/20230505/ulovki-i-provokatsii-moshennikov-zapomni-sam-i-predupredi-blizkikh-1128538183.html
Уловки и провокации мошенников: запомни сам и предупреди близких
Уловки и провокации мошенников: запомни сам и предупреди близких - РИА Новости Крым, 05.05.2023
Уловки и провокации мошенников: запомни сам и предупреди близких
Мошенники хитры, изворотливы и изобретательны: чтобы выманить деньги у доверчивых граждан, они готовы использовать любые уловки и манипуляции. Главное – вывести РИА Новости Крым, 05.05.2023
2023-05-05T10:01
2023-05-05T10:01
2023-05-05T10:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Мошенники хитры, изворотливы и изобретательны: чтобы выманить деньги у доверчивых граждан, они готовы использовать любые уловки и манипуляции. Главное – вывести жертву из состояния покоя, снизить уровень критического мышления и заставить перевести деньги или передать сторонним лицам доступ к банковскому счету. Какие способы отъема накоплений у граждан используют, детально рассказали эксперты в сфере финансовой грамотности.Психологи с большой дорогиМошенники прекрасно чувствуют людей и умеют играть на чувствах и эмоциях. Как правило, речь идет о самых сильных из присущих людям душевных переживаний – страхе за детей, родственников, личную или финансовую безопасность, а также стремление легко и быстро разбогатеть.После этого необходимо перепроверить информацию, которую получили от собеседника – позвоните в банк, родным или знакомым. Уточните фактическое положение дел. При этом ни при каких обстоятельствах нельзя отдавать деньги курьеру или переводить их на незнакомые счета, передавать реквизиты банковской карты или счета, а также пароли из смс, подчеркивают специалисты. Лучше сразу звонить в полицию и сообщать, что в отношении вас произошла попытка мошенничества.Доброе сердце - пустой кошелекМошенники циничны и не гнушаются наживаться на сострадании, склонности помогать ближним и обездоленным. Не важно, идет ли речь о сборе средств на лечение ребенка с неизлечимым заболеванием, приобретении корма для котят из приюта или покупку гуманитарной помощи."Помогать необходимо, но – только по официальным реквизитам официальной организации. Чтобы уточнить, мошенник перед вами или добросовестный волонтер зарекомендовавшей себя организации потребуется не более получаса", – продолжают эксперты. Лучше не полениться и потратить это время на проверку – перечисленная помощь действительно достигнет адресата, а не осядет в карманах беспринципных людей.Подарки, скидки, распродажиВ преддверии значимых праздников и нового сезона активизируются разного рода "распродажи". Предложение приобрести подарок близкому человеку или обновку себе, как правило, приходит по электронной почте или в сообщении в телефон или мессенджер.Чтобы не лишиться денег и хорошего настроения эксперты рекомендуют не переходить по ссылкам в электронных письмах и сообщениях. И еще одно – ни один магазин не будет продавать себе в убыток, следовательно или вещь некачественная или перед вами мошеннический сайт. Ссылочку на такой сайт лучше всего передать в полицию. Правоохранители все проверят и заблокируют его.Как не попасться в нейросетиЭта схема относится к относительно новым. Мошенники размещают объявление о создании портретов при помощи этого инструмента и требуют за "работу" от 300 до 3,5 тысяч рублей. Однако не стоит торопиться платить - в сети достаточно совершенно бесплатных приложений, воспользоваться которыми может любой желающий. Абсолютно бесплатно.Судебный пристав-мошенникЭтот вид мошенничества также относится к "изобретениям". Жертва получает уведомление об открытом исполнительном производстве. Для оплаты штрафа или долга предлагается произвести оплату онлайн.Чтобы не стать жертвой мошенника рекомендуется проверять запросы от судебных приставов в базе данных исполнительных производств. Она доступна на сайте службы в режиме 24/7.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рнкб (пао), финансы, экономика, общество, новости, совет эксперта, крым, новости крыма
Уловки и провокации мошенников: запомни сам и предупреди близких
Какие схемы используют мошенники и аферисты: известные и самые новые способы отъема денег
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Мошенники хитры, изворотливы и изобретательны: чтобы выманить деньги у доверчивых граждан, они готовы использовать любые уловки и манипуляции. Главное – вывести жертву из состояния покоя, снизить уровень критического мышления и заставить перевести деньги или передать сторонним лицам доступ к банковскому счету. Какие способы отъема накоплений у граждан используют, детально рассказали эксперты в сфере финансовой грамотности.
Психологи с большой дороги
Мошенники прекрасно чувствуют людей и умеют играть на чувствах и эмоциях. Как правило, речь идет о самых сильных из присущих людям душевных переживаний – страхе за детей, родственников, личную или финансовую безопасность, а также стремление легко и быстро разбогатеть.
"Если некто по телефону, в переписке или в личной беседе пытается вывести на эмоции с целью получить деньги – немедленно прекращайте общение", – настоятельно рекомендуют специалисты.
После этого необходимо перепроверить информацию, которую получили от собеседника – позвоните в банк, родным или знакомым. Уточните фактическое положение дел. При этом ни при каких обстоятельствах нельзя отдавать деньги курьеру или переводить их на незнакомые счета, передавать реквизиты банковской карты или счета, а также пароли из смс, подчеркивают специалисты. Лучше сразу звонить в полицию и сообщать, что в отношении вас произошла попытка мошенничества.
Доброе сердце - пустой кошелек
Мошенники циничны и не гнушаются наживаться на сострадании, склонности помогать ближним и обездоленным. Не важно, идет ли речь о сборе средств на лечение ребенка с неизлечимым заболеванием, приобретении корма для котят из приюта или покупку гуманитарной помощи.
"Помогать необходимо, но – только по официальным реквизитам официальной организации. Чтобы уточнить, мошенник перед вами или добросовестный волонтер зарекомендовавшей себя организации потребуется не более получаса", – продолжают эксперты.
Лучше не полениться и потратить это время на проверку – перечисленная помощь действительно достигнет адресата, а не осядет в карманах беспринципных людей.
Подарки, скидки, распродажи
В преддверии значимых праздников и нового сезона активизируются разного рода "распродажи". Предложение приобрести подарок близкому человеку или обновку себе, как правило, приходит по электронной почте или в сообщении в телефон или мессенджер.
"При переходе по ссылке человек попадает на специально созданный сайт. Визуально он мало отличается от обычного интернет магазина, за несколькими исключениями – цены два, а то и три раза ниже рыночных, и, самое главное - после перевода средств за оплаченный товар, покупатель больше никогда не увидит ни первого, ни второго", – говорят эксперты.
Чтобы не лишиться денег и хорошего настроения эксперты рекомендуют не переходить по ссылкам в электронных письмах и сообщениях. И еще одно – ни один магазин не будет продавать себе в убыток, следовательно или вещь некачественная или перед вами мошеннический сайт. Ссылочку на такой сайт лучше всего передать в полицию. Правоохранители все проверят и заблокируют его.
Как не попасться в нейросети
Эта схема относится к относительно новым. Мошенники размещают объявление о создании портретов при помощи этого инструмента и требуют за "работу" от 300 до 3,5 тысяч рублей. Однако не стоит торопиться платить - в сети достаточно совершенно бесплатных приложений, воспользоваться которыми может любой желающий. Абсолютно бесплатно.
Судебный пристав-мошенник
Этот вид мошенничества также относится к "изобретениям". Жертва получает уведомление об открытом исполнительном производстве. Для оплаты штрафа или долга предлагается произвести оплату онлайн.
"Жертва вводит данные карты, сумму и нажимает кнопку оплатить. После этого мошенники списывают не только указанную в фейковом постановлении сумму, но и все остальные деньги. При этом быстро заблокировать транзакцию человек не может, так как при заполнении форма оплаты передал все данные карты третьим лицам", – предупреждают специалисты.
Чтобы не стать жертвой мошенника рекомендуется проверять запросы от судебных приставов в базе данных исполнительных производств. Она доступна на сайте службы в режиме 24/7.