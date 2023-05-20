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Мошенники в Крыму придумали новый способ обманывать владельцев авто
Мошенники в Крыму придумали новый способ обманывать владельцев авто - РИА Новости Крым, 20.05.2023
Мошенники в Крыму придумали новый способ обманывать владельцев авто
Полиция Керчи зафиксировала новую схему дистанционного мошенничества, жертвами которой становятся автомобилисты, сдавшие машины на обслуживание или ремонт. Об... РИА Новости Крым, 20.05.2023
2023-05-20T17:56
2023-05-20T17:56
2023-05-20T17:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Полиция Керчи зафиксировала новую схему дистанционного мошенничества, жертвами которой становятся автомобилисты, сдавшие машины на обслуживание или ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.Схема обмана построена на звонках. Первым в сети попадают менеджеры автосалонов. Мошенник звонит, представляясь владельцем машины, поставленной в ремонт, и называя марку наугад. В ходе беседы якобы уточняет, а на самом деле выведывает объем работ и их примерную стоимость. А после интересуется, какой именно телефон он оставил в автосалоне "при оформлении". Так преступник получает номер настоящего владельца авто.Он в цепочке следующий, а мошенник теперь входит в образ сотрудника СТО.На минувшей неделе по такой схеме керчанка лишилась 17 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Сотрудники отдела уголовного розыска проводят оперативно-розыскные мероприятия, устанавливая причастных к произошедшему лиц.Полиция призывает граждан быть бдительными, не поддаваться на уловки мошенников и незамедлительно связываться с правоохранителями по телефону 102, если преступникам все-таки удалось вас обмануть.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Севастополя хотела стать инвестором и отдала 3 млн аферисту В Крыму работник газобетонного завода "кинул" 25 человек на 6 млн рублей Простой способ: как защититься от телефонных мошенников
https://crimea.ria.ru/20230406/dva-aferista-pod-vidom-silovikov-razveli-moshennika-iz-kryma-na-4-mln-1128010957.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, мошенничество, автомобиль, мвд по республике крым, керчь, общество, новости крыма
Мошенники в Крыму придумали новый способ обманывать владельцев авто
Мошенники в Крыму придумали новый способ обманывать владельцев автомобилей на ремонте
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Полиция Керчи зафиксировала новую схему дистанционного мошенничества, жертвами которой становятся автомобилисты, сдавшие машины на обслуживание или ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.
Схема обмана построена на звонках. Первым в сети попадают менеджеры автосалонов. Мошенник звонит, представляясь владельцем машины, поставленной в ремонт, и называя марку наугад. В ходе беседы якобы уточняет, а на самом деле выведывает объем работ и их примерную стоимость. А после интересуется, какой именно телефон он оставил в автосалоне "при оформлении". Так преступник получает номер настоящего владельца авто.
Он в цепочке следующий, а мошенник теперь входит в образ сотрудника СТО.
"Мошенник звонит владельцу машины и представляется работником автосервиса. Называет верный "диагноз" автомобиля и просит внести предоплату за запчасти. Доверчивый автовладелец переводит деньги на карту", – рассказали в полиции.
На минувшей неделе по такой схеме керчанка лишилась 17 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Сотрудники отдела уголовного розыска проводят оперативно-розыскные мероприятия, устанавливая причастных к произошедшему лиц.
Полиция призывает граждан быть бдительными, не поддаваться на уловки мошенников и незамедлительно связываться с правоохранителями по телефону 102, если преступникам все-таки удалось вас обмануть.
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