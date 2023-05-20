https://crimea.ria.ru/20230520/moshenniki-v-krymu-pridumali-novyy-sposob-obmanyvat-vladeltsev-avto-1128839232.html

Мошенники в Крыму придумали новый способ обманывать владельцев авто

Мошенники в Крыму придумали новый способ обманывать владельцев авто - РИА Новости Крым, 20.05.2023

Мошенники в Крыму придумали новый способ обманывать владельцев авто

Полиция Керчи зафиксировала новую схему дистанционного мошенничества, жертвами которой становятся автомобилисты, сдавшие машины на обслуживание или ремонт. Об... РИА Новости Крым, 20.05.2023

2023-05-20T17:56

2023-05-20T17:56

2023-05-20T17:56

крым

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автомобиль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Полиция Керчи зафиксировала новую схему дистанционного мошенничества, жертвами которой становятся автомобилисты, сдавшие машины на обслуживание или ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.Схема обмана построена на звонках. Первым в сети попадают менеджеры автосалонов. Мошенник звонит, представляясь владельцем машины, поставленной в ремонт, и называя марку наугад. В ходе беседы якобы уточняет, а на самом деле выведывает объем работ и их примерную стоимость. А после интересуется, какой именно телефон он оставил в автосалоне "при оформлении". Так преступник получает номер настоящего владельца авто.Он в цепочке следующий, а мошенник теперь входит в образ сотрудника СТО.На минувшей неделе по такой схеме керчанка лишилась 17 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Сотрудники отдела уголовного розыска проводят оперативно-розыскные мероприятия, устанавливая причастных к произошедшему лиц.Полиция призывает граждан быть бдительными, не поддаваться на уловки мошенников и незамедлительно связываться с правоохранителями по телефону 102, если преступникам все-таки удалось вас обмануть.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Севастополя хотела стать инвестором и отдала 3 млн аферисту В Крыму работник газобетонного завода "кинул" 25 человек на 6 млн рублей Простой способ: как защититься от телефонных мошенников

https://crimea.ria.ru/20230406/dva-aferista-pod-vidom-silovikov-razveli-moshennika-iz-kryma-na-4-mln-1128010957.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мошенничество, автомобиль, мвд по республике крым, керчь, общество, новости крыма