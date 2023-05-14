https://crimea.ria.ru/20230514/prostoy-sposob-kak-zaschititsya-ot-telefonnykh-moshennikov-1128706894.html

Простой способ: как защититься от телефонных мошенников

Простой способ: как защититься от телефонных мошенников - РИА Новости Крым, 14.05.2023

Простой способ: как защититься от телефонных мошенников

Злоумышленники начали использовать искусственный интеллект, чтобы украсть личные данные граждан или их деньги, однако есть способы обезопасить себя. Об этом... РИА Новости Крым, 14.05.2023

2023-05-14T08:54

2023-05-14T08:54

2023-05-14T08:54

мошенничество

совет эксперта

общество

кфу (крымский федеральный университет)

марина руденко

новости

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Злоумышленники начали использовать искусственный интеллект, чтобы украсть личные данные граждан или их деньги, однако есть способы обезопасить себя. Об этом рассказала директор Центра искусственного интеллекта КФУ им. Вернадского, доцент кафедры компьютерной инженерии и моделирования Физико-технического института КФУ Марина Руденко в пресс-центре РИА Новости Крым.ДипфейкиПо словам специалиста, сейчас в мошеннических целях применяются разные схемы, в том числе дипфейки. Это изображение или аудиозапись, обработанные с помощью искусственного интеллекта. Данная технология позволяет подделать голос, мимику, добавить в речь слова, которые человек никогда не произносил. Мошенники используют этот прием для совершения кибератак и кражи конфиденциальных данных граждан. И применяемые сегодня технологии защиты, по словам Марины Руденко, пока идут "на шаг-два позади".Берегите данныеКроме того, эксперт рекомендует оставлять о себе в магазинах, соцсетях и при осуществлении онлайн-покупок как можно меньше информации. Например, при заполнении каких-то анкет для скидок можно сменить свое отчество или год рождения. Все персональные данные могут стать достоянием мошенников, напомнила она.При осуществлении покупок важно проверять законность электронных сайтов, не переходить по подозрительным ссылкам, никогда не вводить данные своей банковской карты и не сообщать без необходимости персональные сведения.Как сообщалось, в Крыму с начала этого года уже полторы тысячи крымчан лишились своих сбережений на общую сумму 150 млн рублей. За мошенничество привлечены к уголовной ответственности 133 человека, в том числе 20 приезжих.Читайте также на РИА Новости Крым: Новая схема и миллионный ущерб: как мошенники обманывают жителей КрымаКак распознавать мошенников по телефонному номеруЧто такое кликджекинг, или как воруют деньги в сети

https://crimea.ria.ru/20230512/dengi-na-veter--pochemu-lyudi-prodolzhayut-otdat-sberezheniya-moshennikam-1128653290.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, совет эксперта, общество, кфу (крымский федеральный университет), марина руденко, новости, крым, новости крыма