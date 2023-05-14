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Простой способ: как защититься от телефонных мошенников - РИА Новости Крым, 14.05.2023
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Простой способ: как защититься от телефонных мошенников
Простой способ: как защититься от телефонных мошенников - РИА Новости Крым, 14.05.2023
Простой способ: как защититься от телефонных мошенников
Злоумышленники начали использовать искусственный интеллект, чтобы украсть личные данные граждан или их деньги, однако есть способы обезопасить себя. Об этом... РИА Новости Крым, 14.05.2023
2023-05-14T08:54
2023-05-14T08:54
мошенничество
совет эксперта
общество
кфу (крымский федеральный университет)
марина руденко
новости
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Злоумышленники начали использовать искусственный интеллект, чтобы украсть личные данные граждан или их деньги, однако есть способы обезопасить себя. Об этом рассказала директор Центра искусственного интеллекта КФУ им. Вернадского, доцент кафедры компьютерной инженерии и моделирования Физико-технического института КФУ Марина Руденко в пресс-центре РИА Новости Крым.ДипфейкиПо словам специалиста, сейчас в мошеннических целях применяются разные схемы, в том числе дипфейки. Это изображение или аудиозапись, обработанные с помощью искусственного интеллекта. Данная технология позволяет подделать голос, мимику, добавить в речь слова, которые человек никогда не произносил. Мошенники используют этот прием для совершения кибератак и кражи конфиденциальных данных граждан. И применяемые сегодня технологии защиты, по словам Марины Руденко, пока идут "на шаг-два позади".Берегите данныеКроме того, эксперт рекомендует оставлять о себе в магазинах, соцсетях и при осуществлении онлайн-покупок как можно меньше информации. Например, при заполнении каких-то анкет для скидок можно сменить свое отчество или год рождения. Все персональные данные могут стать достоянием мошенников, напомнила она.При осуществлении покупок важно проверять законность электронных сайтов, не переходить по подозрительным ссылкам, никогда не вводить данные своей банковской карты и не сообщать без необходимости персональные сведения.Как сообщалось, в Крыму с начала этого года уже полторы тысячи крымчан лишились своих сбережений на общую сумму 150 млн рублей. За мошенничество привлечены к уголовной ответственности 133 человека, в том числе 20 приезжих.Читайте также на РИА Новости Крым: Новая схема и миллионный ущерб: как мошенники обманывают жителей КрымаКак распознавать мошенников по телефонному номеруЧто такое кликджекинг, или как воруют деньги в сети
https://crimea.ria.ru/20230512/dengi-na-veter--pochemu-lyudi-prodolzhayut-otdat-sberezheniya-moshennikam-1128653290.html
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мошенничество, совет эксперта, общество, кфу (крымский федеральный университет), марина руденко, новости, крым, новости крыма
Простой способ: как защититься от телефонных мошенников

Как защититься от телефонных мошенников

08:54 14.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПовседневная жизнь
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Злоумышленники начали использовать искусственный интеллект, чтобы украсть личные данные граждан или их деньги, однако есть способы обезопасить себя. Об этом рассказала директор Центра искусственного интеллекта КФУ им. Вернадского, доцент кафедры компьютерной инженерии и моделирования Физико-технического института КФУ Марина Руденко в пресс-центре РИА Новости Крым.

Дипфейки

По словам специалиста, сейчас в мошеннических целях применяются разные схемы, в том числе дипфейки. Это изображение или аудиозапись, обработанные с помощью искусственного интеллекта. Данная технология позволяет подделать голос, мимику, добавить в речь слова, которые человек никогда не произносил. Мошенники используют этот прием для совершения кибератак и кражи конфиденциальных данных граждан. И применяемые сегодня технологии защиты, по словам Марины Руденко, пока идут "на шаг-два позади".
"К сожалению, технологии информационные будут чуть-чуть запаздывать, поэтому нужно подключать социальные технологии, которые позволят вам идентифицировать близких. Это самое уязвимое наше место. Например, лично я использую в своей семье кодовые слова, которые подтверждают, что это мы. То есть можно использовать как слово для подтверждения личности, так и слово, которое говорит о некой напряженности ситуации", - рассказала она.

Берегите данные

Кроме того, эксперт рекомендует оставлять о себе в магазинах, соцсетях и при осуществлении онлайн-покупок как можно меньше информации. Например, при заполнении каких-то анкет для скидок можно сменить свое отчество или год рождения. Все персональные данные могут стать достоянием мошенников, напомнила она.
При осуществлении покупок важно проверять законность электронных сайтов, не переходить по подозрительным ссылкам, никогда не вводить данные своей банковской карты и не сообщать без необходимости персональные сведения.
Как сообщалось, в Крыму с начала этого года уже полторы тысячи крымчан лишились своих сбережений на общую сумму 150 млн рублей. За мошенничество привлечены к уголовной ответственности 133 человека, в том числе 20 приезжих.
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