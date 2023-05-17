https://crimea.ria.ru/20230517/zhitelnitsa-sevastopolya-khotela-stat-investorom-i-otdala-3-mln-aferistu-1128772247.html

Жительница Севастополя хотела стать инвестором и отдала 3 млн аферисту

Жительница Севастополя хотела стать инвестором и отдала 3 млн аферисту - РИА Новости Крым, 17.05.2023

Жительница Севастополя хотела стать инвестором и отдала 3 млн аферисту

Жительница Севастополя отдала "брокеру" более трех млн рублей, но вместо быстрого заработка лишилась своих сбережений, сообщает пресс-служба полиции... РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T18:29

2023-05-17T18:29

2023-05-17T18:29

крым

севастополь

мошенничество

умвд россии по севастополю

происшествия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Жительница Севастополя отдала "брокеру" более трех млн рублей, но вместо быстрого заработка лишилась своих сбережений, сообщает пресс-служба полиции Севастополя.Неудачная "инвестиция"По данным ведомства, жертвой мошенника стала 47-летняя женщина, которой по интернету поступило предложение выгодно вложить деньги.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.Распознать обманПо статистике правоохранителей, мошенники все чаще стали использовать схемы, связанные "с заработками на бирже инвестиций". При этом аферистов легко распознать."Такие злоумышленники, как правило, навязчивы, звонят в любое время суток, используют различные мобильные номера и мессенджеры. Настоящие брокерские компании используют местные или федеральные номера, которые легко можно проверить на официальном сайте", - предупреждают в полиции.Также лжеброкера выдают обещания большой прибыли в очень короткие сроки, при том, что настоящие брокеры гарантий не дают из-за рисков инвестирования. Насторожить также должен отказ назвать адрес сайта брокерской компании или информации о лицензии. Проверить наличие лицензии у брокерской компании можно на сайте Центрального Банка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму работник газобетонного завода "кинул" 25 человек на 6 млн рублейПростой способ: как защититься от телефонных мошенниковНовая схема и миллионный ущерб: как мошенники обманывают жителей Крыма

https://crimea.ria.ru/20230505/ulovki-i-provokatsii-moshennikov-zapomni-sam-i-predupredi-blizkikh-1128538183.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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