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Жительница Севастополя хотела стать инвестором и отдала 3 млн аферисту - РИА Новости Крым, 17.05.2023
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Жительница Севастополя хотела стать инвестором и отдала 3 млн аферисту
Жительница Севастополя хотела стать инвестором и отдала 3 млн аферисту - РИА Новости Крым, 17.05.2023
Жительница Севастополя хотела стать инвестором и отдала 3 млн аферисту
Жительница Севастополя отдала "брокеру" более трех млн рублей, но вместо быстрого заработка лишилась своих сбережений, сообщает пресс-служба полиции... РИА Новости Крым, 17.05.2023
2023-05-17T18:29
2023-05-17T18:29
крым
севастополь
мошенничество
умвд россии по севастополю
происшествия
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Жительница Севастополя отдала "брокеру" более трех млн рублей, но вместо быстрого заработка лишилась своих сбережений, сообщает пресс-служба полиции Севастополя.Неудачная "инвестиция"По данным ведомства, жертвой мошенника стала 47-летняя женщина, которой по интернету поступило предложение выгодно вложить деньги.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.Распознать обманПо статистике правоохранителей, мошенники все чаще стали использовать схемы, связанные "с заработками на бирже инвестиций". При этом аферистов легко распознать."Такие злоумышленники, как правило, навязчивы, звонят в любое время суток, используют различные мобильные номера и мессенджеры. Настоящие брокерские компании используют местные или федеральные номера, которые легко можно проверить на официальном сайте", - предупреждают в полиции.Также лжеброкера выдают обещания большой прибыли в очень короткие сроки, при том, что настоящие брокеры гарантий не дают из-за рисков инвестирования. Насторожить также должен отказ назвать адрес сайта брокерской компании или информации о лицензии. Проверить наличие лицензии у брокерской компании можно на сайте Центрального Банка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму работник газобетонного завода "кинул" 25 человек на 6 млн рублейПростой способ: как защититься от телефонных мошенниковНовая схема и миллионный ущерб: как мошенники обманывают жителей Крыма
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крым, севастополь, мошенничество, умвд россии по севастополю, происшествия, общество, новости крыма
Жительница Севастополя хотела стать инвестором и отдала 3 млн аферисту

МВД: мошенник под видом брокера выманил у жительницы Севастополя 3,2 млн

18:29 17.05.2023
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Жительница Севастополя отдала "брокеру" более трех млн рублей, но вместо быстрого заработка лишилась своих сбережений, сообщает пресс-служба полиции Севастополя.

Неудачная "инвестиция"

По данным ведомства, жертвой мошенника стала 47-летняя женщина, которой по интернету поступило предложение выгодно вложить деньги.
"На протяжении нескольких месяцев общения в популярном мессенджере мошенник успешно убеждал женщину перечислять деньги на указанные им счета, якобы для инвестирования. Поддавшись на его уловки и соблазнившись на легкий и быстрый заработок, потерпевшая перечислила в общей сложности более 3,2 миллиона рублей", - уточнили в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Распознать обман

По статистике правоохранителей, мошенники все чаще стали использовать схемы, связанные "с заработками на бирже инвестиций". При этом аферистов легко распознать.
"Такие злоумышленники, как правило, навязчивы, звонят в любое время суток, используют различные мобильные номера и мессенджеры. Настоящие брокерские компании используют местные или федеральные номера, которые легко можно проверить на официальном сайте", - предупреждают в полиции.
Также лжеброкера выдают обещания большой прибыли в очень короткие сроки, при том, что настоящие брокеры гарантий не дают из-за рисков инвестирования. Насторожить также должен отказ назвать адрес сайта брокерской компании или информации о лицензии. Проверить наличие лицензии у брокерской компании можно на сайте Центрального Банка.
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