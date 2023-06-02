https://crimea.ria.ru/20230602/v-sevastopole-moshennik-prisvoil-87-mln-rubley-dolschikov---prigovor-suda-1129154165.html

В Севастополе мошенник присвоил 8,7 млн рублей дольщиков - приговор суда

В Севастополе мошенник присвоил 8,7 млн рублей дольщиков - приговор суда - РИА Новости Крым, 02.06.2023

В Севастополе мошенник присвоил 8,7 млн рублей дольщиков - приговор суда

В Севастополе псевдозастройщик приговорен к четырем годам колонии за мошенничество в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города. РИА Новости Крым, 02.06.2023

2023-06-02T17:04

2023-06-02T17:04

2023-06-02T17:06

севастополь

прокуратура города севастополя

происшествия

мошенничество

закон и право

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе псевдозастройщик приговорен к четырем годам колонии за мошенничество в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города."В Севастополе суд вынес обвинительный приговор в отношении мошенника, который под видом застройщика похитил денежные средства граждан", – сообщили в прокуратуре.Сообщается, что мужчина с января 2017 года по февраль 2021 года завладел деньгами обманутых дольщиков, присвоив их взносы на общую сумму 8,7 млн рублей.Людей он привлекал рассказами о выгодном участии в строительстве многоквартирных домов с квартирами "по низкой цене". Чтобы все выглядело убедительно, мошенник даже начал строительные работы на участках в садовых товариществах в Севастополе "Дергачи-3", "Яблоня" и улице Генерала Саймонова. А в центральном районе города арендовал офис и нанял персонал, организовав масштабную рекламную кампанию своей деятельности.На самом деле ничего строить он не планировал. Как выяснила прокуратура, земельные участки, где было развернуто "строительство", предназначались для садоводства либо индивидуального жилищного строительства. Больше того: мужчине они не принадлежали.На имущество обвиняемого на время следствия наложили арест. Теперь Ленинский районный суд Севастополя признал его виновным в мошенничестве в крупном размере, назначив наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших на сумму 4,7 млн рублей. Оставшаяся часть ущерба была возмещена в ходе предварительного расследования либо взыскана судом ранее в гражданско-правовом порядке, уточнили в прокуратуре.Это второе уголовное дело, возбужденное в отношении злоумышленника. Ранее прокуратура города сообщала, что его фигурант – севастополец 1980 года рождения. Отмечалось, что по аналогичной преступной схеме, предлагая гражданам покупку квартир в якобы строящихся домах, он похитил еще более 45 миллионов рублей у жителей разных регионов России. Среди них – жители не только Севастополя и Крыма, но и Краснодара, Казани, Астрахани, Владивостока, Ленинградской, Белгородской и Мурманской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое жителей Ялты обманули 78 граждан при долевом строительствеВ Судаке застройщик получил пять лет условно за украденные миллионыВ Севастополе украинский долгострой завершат под контролем прокуратуры

https://crimea.ria.ru/20230523/delo-o-moshennichestve-s-zemley-v-krymu-na-63-mln-rubley-ushlo-v-sud-1128900863.html

севастополь

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севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия, мошенничество, закон и право, общество, новости крыма