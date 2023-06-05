Рейтинг@Mail.ru
Раскрыт необычный способ мошенничества - РИА Новости Крым, 05.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230605/raskryt-neobychnyy-sposob-moshennichestva-1129192641.html
Раскрыт необычный способ мошенничества
Раскрыт необычный способ мошенничества - РИА Новости Крым, 05.06.2023
Раскрыт необычный способ мошенничества
Мошенники нашли новый способ выманивать деньги - теперь они предлагают заработок на сервисе по расшифровке аудиозаписей. Для этого надо верифицировать аккаунт и РИА Новости Крым, 05.06.2023
2023-06-05T17:46
2023-06-05T17:46
россия
лаборатория касперского
мошенничество
закон и право
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111803/95/1118039529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2d7e90b306143672ce31b7cc68d8fc29.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Мошенники нашли новый способ выманивать деньги - теперь они предлагают заработок на сервисе по расшифровке аудиозаписей. Для этого надо верифицировать аккаунт и внести на него 500 рублей, но деньги за работу не выплачиваются, сообщает "Лаборатория Касперского".Злоумышленники создали несколько ресурсов с разными названиями, но с одинаковым дизайном и контактами. На них предлагают работу по распознаванию аудиофайлов. Речь идет о расшифровке записей семинаров, лекций, интервью, публичных выступлений. Пользователей традиционно заманивают обещаниями высокого дохода, карьерного роста и удобным графиком."Жертве предлагают зарегистрироваться на портале, чтобы якобы начать зарабатывать. После этого человек получает доступ к платформе, инструкции и ответы на популярные вопросы. После регистрации действительно дают на расшифровку несколько аудиодорожек и просят прислать текст для проверки. Но, когда человек захочет вывести заработанное, сервис потребует верифицировать аккаунт и внести 500 рублей. В итоге никаких денег человек не получает", - подытожили в компании.В "Лаборатории Касперского" уверены, что мошенники применяют схему не только в России, используя автоперевод и меняя отдельные элементы наполнения сайтов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мошенник присвоил 8,7 млн рублей дольщиков - приговор судаКрымчанин в составе ОПГ присвоил землю на 14 млн рублейМошенники в Крыму придумали новый способ обманывать владельцев авто
https://crimea.ria.ru/20230512/novaya-skhema-i-millionnyy-uscherb-kak-moshenniki-obmanyvayut-zhiteley-kryma-1128686996.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111803/95/1118039529_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_18126482483530770d13090346b6be60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, лаборатория касперского, мошенничество, закон и право, происшествия
Раскрыт необычный способ мошенничества

О необычном способе мошенничества рассказала "Лаборатория Касперского"

17:46 05.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Макеев ДмитрийДевушка за компьютером
Девушка за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости Крым . Макеев Дмитрий
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Мошенники нашли новый способ выманивать деньги - теперь они предлагают заработок на сервисе по расшифровке аудиозаписей. Для этого надо верифицировать аккаунт и внести на него 500 рублей, но деньги за работу не выплачиваются, сообщает "Лаборатория Касперского".
Злоумышленники создали несколько ресурсов с разными названиями, но с одинаковым дизайном и контактами. На них предлагают работу по распознаванию аудиофайлов. Речь идет о расшифровке записей семинаров, лекций, интервью, публичных выступлений. Пользователей традиционно заманивают обещаниями высокого дохода, карьерного роста и удобным графиком.
"Чтобы привлечь потенциальных жертв, злоумышленники размещают на сайте информацию о суммах, которые якобы можно заработать – около трех-четырех тысяч рублей в сутки", - отмечается в сообщении.
"Жертве предлагают зарегистрироваться на портале, чтобы якобы начать зарабатывать. После этого человек получает доступ к платформе, инструкции и ответы на популярные вопросы. После регистрации действительно дают на расшифровку несколько аудиодорожек и просят прислать текст для проверки. Но, когда человек захочет вывести заработанное, сервис потребует верифицировать аккаунт и внести 500 рублей. В итоге никаких денег человек не получает", - подытожили в компании.
В "Лаборатории Касперского" уверены, что мошенники применяют схему не только в России, используя автоперевод и меняя отдельные элементы наполнения сайтов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе мошенник присвоил 8,7 млн рублей дольщиков - приговор суда
Крымчанин в составе ОПГ присвоил землю на 14 млн рублей
Мошенники в Крыму придумали новый способ обманывать владельцев авто
В севастопольском парке Учкуевка
12 мая, 13:49
Новая схема и миллионный ущерб: как мошенники обманывают жителей Крыма
 
РоссияЛаборатория КасперскогоМошенничествоЗакон и правоПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:11Как отличить этиловый спирт от метилового яда – эксперт
17:46Раскрыт необычный способ мошенничества
17:21В Минтрансе РФ готовятся восстановить работу аэропорта Мариуполя
17:03Число жертв отравления сидром в Поволжье продолжает расти
16:38Сергей Жигунов начинает съемки детского фильма в Крыму
16:19Как в новых регионах будут восстанавливать железнодорожное сообщение
15:56Над Белгородом сработала ПВО: цель уничтожена
15:27Первая группа детей прибыла на отдых в Крым из Белгородской области
14:29Тероборона ВСУ и Нацгвардия устроили перестрелку в Херсоне: причины
14:10Виновный в ДТП с тремя детьми в Крыму пойдет под суд
13:40Почти сотню снарядов выпустили ВСУ по мирным жителям Херсонщины за сутки
13:01Массовое отравление в Ульяновской и Самарской областях: что известно
12:44В зоне СВО уничтожены "Град", САУ "Акация" и украинский склад боеприпасов
11:36В Севастополе будет громко: предупреждение губернатора
11:26Украинские боевики напали на бывшего священника УПЦ в Херсоне
11:18Украина не сможет захватить Крым - Сальдо
10:55В Севастополе похитили более 50 тысяч тонн гальки – вердикт суда
10:31Как работает Керченская переправа 5 июня
10:10Российские военные отразили попытку крупномасштабного наступления ВСУ
09:46В Абхазии под камнепадом погиб мужчина
Лента новостейМолния