https://crimea.ria.ru/20230605/raskryt-neobychnyy-sposob-moshennichestva-1129192641.html

Раскрыт необычный способ мошенничества

Раскрыт необычный способ мошенничества - РИА Новости Крым, 05.06.2023

Раскрыт необычный способ мошенничества

Мошенники нашли новый способ выманивать деньги - теперь они предлагают заработок на сервисе по расшифровке аудиозаписей. Для этого надо верифицировать аккаунт и РИА Новости Крым, 05.06.2023

2023-06-05T17:46

2023-06-05T17:46

2023-06-05T17:46

россия

лаборатория касперского

мошенничество

закон и право

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Мошенники нашли новый способ выманивать деньги - теперь они предлагают заработок на сервисе по расшифровке аудиозаписей. Для этого надо верифицировать аккаунт и внести на него 500 рублей, но деньги за работу не выплачиваются, сообщает "Лаборатория Касперского".Злоумышленники создали несколько ресурсов с разными названиями, но с одинаковым дизайном и контактами. На них предлагают работу по распознаванию аудиофайлов. Речь идет о расшифровке записей семинаров, лекций, интервью, публичных выступлений. Пользователей традиционно заманивают обещаниями высокого дохода, карьерного роста и удобным графиком."Жертве предлагают зарегистрироваться на портале, чтобы якобы начать зарабатывать. После этого человек получает доступ к платформе, инструкции и ответы на популярные вопросы. После регистрации действительно дают на расшифровку несколько аудиодорожек и просят прислать текст для проверки. Но, когда человек захочет вывести заработанное, сервис потребует верифицировать аккаунт и внести 500 рублей. В итоге никаких денег человек не получает", - подытожили в компании.В "Лаборатории Касперского" уверены, что мошенники применяют схему не только в России, используя автоперевод и меняя отдельные элементы наполнения сайтов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мошенник присвоил 8,7 млн рублей дольщиков - приговор судаКрымчанин в составе ОПГ присвоил землю на 14 млн рублейМошенники в Крыму придумали новый способ обманывать владельцев авто

https://crimea.ria.ru/20230512/novaya-skhema-i-millionnyy-uscherb-kak-moshenniki-obmanyvayut-zhiteley-kryma-1128686996.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, лаборатория касперского, мошенничество, закон и право, происшествия