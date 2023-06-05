Раскрыт необычный способ мошенничества
О необычном способе мошенничества рассказала "Лаборатория Касперского"
© РИА Новости Крым . Макеев ДмитрийДевушка за компьютером
© РИА Новости Крым . Макеев Дмитрий
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Мошенники нашли новый способ выманивать деньги - теперь они предлагают заработок на сервисе по расшифровке аудиозаписей. Для этого надо верифицировать аккаунт и внести на него 500 рублей, но деньги за работу не выплачиваются, сообщает "Лаборатория Касперского".
Злоумышленники создали несколько ресурсов с разными названиями, но с одинаковым дизайном и контактами. На них предлагают работу по распознаванию аудиофайлов. Речь идет о расшифровке записей семинаров, лекций, интервью, публичных выступлений. Пользователей традиционно заманивают обещаниями высокого дохода, карьерного роста и удобным графиком.
"Чтобы привлечь потенциальных жертв, злоумышленники размещают на сайте информацию о суммах, которые якобы можно заработать – около трех-четырех тысяч рублей в сутки", - отмечается в сообщении.
"Жертве предлагают зарегистрироваться на портале, чтобы якобы начать зарабатывать. После этого человек получает доступ к платформе, инструкции и ответы на популярные вопросы. После регистрации действительно дают на расшифровку несколько аудиодорожек и просят прислать текст для проверки. Но, когда человек захочет вывести заработанное, сервис потребует верифицировать аккаунт и внести 500 рублей. В итоге никаких денег человек не получает", - подытожили в компании.
В "Лаборатории Касперского" уверены, что мошенники применяют схему не только в России, используя автоперевод и меняя отдельные элементы наполнения сайтов.
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