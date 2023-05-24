Рейтинг@Mail.ru
Крымчанин в составе ОПГ присвоил землю на 14 млн рублей - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230524/krymchanin-v-sostave-opg-prisvoil-zemlyu-na-14-mln-rubley-1128943155.html
Крымчанин в составе ОПГ присвоил землю на 14 млн рублей
Крымчанин в составе ОПГ присвоил землю на 14 млн рублей - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Крымчанин в составе ОПГ присвоил землю на 14 млн рублей
В Крыму за серию мошенничеств с землей осужден местный житель, который в составе организованной преступной группы присвоил участки на общую сумму свыше 14 млн... РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T20:02
2023-05-24T20:02
крым
бахчисарайский район
бахчисарайский районный суд
прокуратура республики крым
махинации с землей
происшествия
мошенничество
закон и право
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:67:1600:967_1920x0_80_0_0_03c83c20ad8f80f904cf5fb76d44d385.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Крыму за серию мошенничеств с землей осужден местный житель, который в составе организованной преступной группы присвоил участки на общую сумму свыше 14 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры."Бахчисарайский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя региона, который признан виновным в нескольких эпизодах мошенничества", – сообщили в прокуратуре.Как установил суд, мужчина, используя поддельные решения органов местного самоуправления, подыскивал людей и оформлял на них участки земли, которая находилась в муниципальной собственности города.Уточняется, что он действовал в составе организованной преступной группы с конца 2015 года по 2018-й год.Теперь землю пытаются вернуть городу через суд.Ранее Бахчисарайский районный суд вынес приговор члену ОПГ за подделку документов и махинации с земельными участками. Он получил три года колонии. Сообщалось также, что один из членов преступной группы активно помогал следствию, предоставляя информацию о подельниках, в связи с чем его дело было выделено в в отдельное производство.Как пояснили в суде, права собственности на имущество на территории Бахчисарая и Бахчисарайского района приобретались членами ОПГ при помощи поддельных решений и архивных выписок.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о мошенничестве с землей в Крыму на 63 млн рублей ушло в суд"Черных риелторов" задержали в Крыму за аферы с квартирами и землейМошенник из Ялты "выделял" землю льготникам - ему грозит 10 лет тюрьмы
https://crimea.ria.ru/20230214/v-krymu-pensionerka-zarabotala-25-mln-rubley-na-makhinatsiyakh-s-zemley-1126972394.html
крым
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_c7dbfbc76511e0b4b7148a199a0a7400.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, бахчисарайский район, бахчисарайский районный суд, прокуратура республики крым, махинации с землей, происшествия, мошенничество, закон и право, новости крыма
Крымчанин в составе ОПГ присвоил землю на 14 млн рублей

Прокуратура: в Крым осужден член ОПГ за махинации с землей на 14 млн рублей

20:02 24.05.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Крыму за серию мошенничеств с землей осужден местный житель, который в составе организованной преступной группы присвоил участки на общую сумму свыше 14 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
"Бахчисарайский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя региона, который признан виновным в нескольких эпизодах мошенничества", – сообщили в прокуратуре.
Как установил суд, мужчина, используя поддельные решения органов местного самоуправления, подыскивал людей и оформлял на них участки земли, которая находилась в муниципальной собственности города.
Наручники
14 февраля, 14:42
В Крыму пенсионерка "заработала" 25 млн рублей на махинациях с землей
Уточняется, что он действовал в составе организованной преступной группы с конца 2015 года по 2018-й год.
Теперь землю пытаются вернуть городу через суд.
"Прокуратура направила в суд 30 исковых заявлений об истребовании из незаконного владения земельных участков стоимостью более 14 млн рублей. Иски находятся на рассмотрении", – уточнили в ведомстве.
Ранее Бахчисарайский районный суд вынес приговор члену ОПГ за подделку документов и махинации с земельными участками. Он получил три года колонии. Сообщалось также, что один из членов преступной группы активно помогал следствию, предоставляя информацию о подельниках, в связи с чем его дело было выделено в в отдельное производство.
Как пояснили в суде, права собственности на имущество на территории Бахчисарая и Бахчисарайского района приобретались членами ОПГ при помощи поддельных решений и архивных выписок.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дело о мошенничестве с землей в Крыму на 63 млн рублей ушло в суд
"Черных риелторов" задержали в Крыму за аферы с квартирами и землей
Мошенник из Ялты "выделял" землю льготникам - ему грозит 10 лет тюрьмы
 
КрымБахчисарайский районБахчисарайский районный судПрокуратура Республики КрымМахинации с землейПроисшествияМошенничествоЗакон и правоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:47Ориентация на словари: эксперт о новом законе "О государственном языке"
21:38Главные события и заявления дня: 24 мая
21:22ВСУ обстреляли погранпереход в Белгородской области
21:03В Севастополе у музея на Сапун-горе нашли 111 минометных мин времен войны
20:39"Мирный" план Зеленского ведет мир к катастрофе – Медведчук
20:27Церковь на Украине перешла на католический календарь
20:05На окраине Симферополя виден столб дыма: что случилось
20:02Крымчанин в составе ОПГ присвоил землю на 14 млн рублей
19:32Российское гражданство в Крыму захотели получить уже 26 тысяч украинцев
19:03Фронтовые "феи": СВО глазами женщины в бронежилете
18:43В Кремле оценили заявления Польши о подготовке переворота в Белоруссии
18:35Большой успех российской разведки: военный эксперт о ранении Залужного
18:17Минус три склада боеприпасов и 400 боевиков ВСУ – сводка Минобороны
18:09Путин: Украина называет РФ агрессором и кассирует деньги за транзит газа
17:31Как получить паспорт жителям новых регионов РФ: список документов
17:01ВСУ попытались атаковать охранявший газопроводы в Турции корабль ЧФ
16:59Путин принял участие в заседании Евразийского экономического форума
16:54Терроризм и подготовка захвата власти: севастопольцу вынесли приговор
16:42Били по домам, магазинам и детсаду - власти об ущербе от ДРГ в Грайвороне
16:30Ле Пен ответила на вопрос "чей Крым"
Лента новостейМолния