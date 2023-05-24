https://crimea.ria.ru/20230524/krymchanin-v-sostave-opg-prisvoil-zemlyu-na-14-mln-rubley-1128943155.html
Крымчанин в составе ОПГ присвоил землю на 14 млн рублей
Крымчанин в составе ОПГ присвоил землю на 14 млн рублей - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Крымчанин в составе ОПГ присвоил землю на 14 млн рублей
В Крыму за серию мошенничеств с землей осужден местный житель, который в составе организованной преступной группы присвоил участки на общую сумму свыше 14 млн... РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T20:02
2023-05-24T20:02
2023-05-24T20:02
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бахчисарайский район
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махинации с землей
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Крыму за серию мошенничеств с землей осужден местный житель, который в составе организованной преступной группы присвоил участки на общую сумму свыше 14 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры."Бахчисарайский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя региона, который признан виновным в нескольких эпизодах мошенничества", – сообщили в прокуратуре.Как установил суд, мужчина, используя поддельные решения органов местного самоуправления, подыскивал людей и оформлял на них участки земли, которая находилась в муниципальной собственности города.Уточняется, что он действовал в составе организованной преступной группы с конца 2015 года по 2018-й год.Теперь землю пытаются вернуть городу через суд.Ранее Бахчисарайский районный суд вынес приговор члену ОПГ за подделку документов и махинации с земельными участками. Он получил три года колонии. Сообщалось также, что один из членов преступной группы активно помогал следствию, предоставляя информацию о подельниках, в связи с чем его дело было выделено в в отдельное производство.Как пояснили в суде, права собственности на имущество на территории Бахчисарая и Бахчисарайского района приобретались членами ОПГ при помощи поддельных решений и архивных выписок.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о мошенничестве с землей в Крыму на 63 млн рублей ушло в суд"Черных риелторов" задержали в Крыму за аферы с квартирами и землейМошенник из Ялты "выделял" землю льготникам - ему грозит 10 лет тюрьмы
https://crimea.ria.ru/20230214/v-krymu-pensionerka-zarabotala-25-mln-rubley-na-makhinatsiyakh-s-zemley-1126972394.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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крым, бахчисарайский район, бахчисарайский районный суд, прокуратура республики крым, махинации с землей, происшествия, мошенничество, закон и право, новости крыма
Крымчанин в составе ОПГ присвоил землю на 14 млн рублей
Прокуратура: в Крым осужден член ОПГ за махинации с землей на 14 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Крыму за серию мошенничеств с землей осужден местный житель, который в составе организованной преступной группы присвоил участки на общую сумму свыше 14 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
"Бахчисарайский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя региона, который признан виновным в нескольких эпизодах мошенничества", – сообщили в прокуратуре.
Как установил суд, мужчина, используя поддельные решения органов местного самоуправления, подыскивал людей и оформлял на них участки земли, которая находилась в муниципальной собственности города.
Уточняется, что он действовал в составе организованной преступной группы с конца 2015 года по 2018-й год.
Теперь землю пытаются вернуть городу через суд.
"Прокуратура направила в суд 30 исковых заявлений об истребовании из незаконного владения земельных участков стоимостью более 14 млн рублей. Иски находятся на рассмотрении", – уточнили в ведомстве.
Ранее Бахчисарайский районный суд вынес приговор члену ОПГ
за подделку документов и махинации с земельными участками. Он получил три года колонии. Сообщалось также, что один из членов преступной группы активно помогал следствию, предоставляя информацию о подельниках, в связи с чем его дело было выделено в в отдельное производство.
Как пояснили в суде, права собственности на имущество на территории Бахчисарая и Бахчисарайского района приобретались членами ОПГ при помощи поддельных решений и архивных выписок.
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