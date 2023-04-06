https://crimea.ria.ru/20230406/chernykh-rieltorov-zaderzhali-v-krymu-za-afery-s-kvartirami-i-zemley-1128010754.html

"Черных риелторов" задержали в Крыму за аферы с квартирами и землей

"Черных риелторов" задержали в Крыму за аферы с квартирами и землей - РИА Новости Крым, 06.04.2023

"Черных риелторов" задержали в Крыму за аферы с квартирами и землей

В Крыму пресекли деятельность группы "черных риелторов". Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники по поддельным документам... РИА Новости Крым, 06.04.2023

2023-04-06T11:25

2023-04-06T11:25

2023-04-06T12:07

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мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. В Крыму пресекли деятельность группы "черных риелторов". Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники по поддельным документам получали право на имущество умерших или уехавших из России граждан, продавали его, а "заработанное" делили между собой. Вскрыть их "работу" удалось после заявления женщины, которая сообщила о незаконном отчуждении квартиры в Симферополе, которая досталась ей в наследство после смерти родственника.Подозреваемых вскоре задержали по адресам проживания и завели уголовное дело о мошенничестве в сфере недвижимости. При задержании один из них попытался скрыться, но безуспешно.В ходе обысков у фигурантов дела изъяли компьютеры, документы, печати и другие доказательства. Двое из них заключены под стражу, еще один находится под домашним арестом. Расследование продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Член ОПГ получил срок за хищение жилья пенсионеров в СевастополеВ Крыму мошенники обманули "дольщиков" на 100 млнВ Крыму будут судить "черных риелторов" за махинации с жильем умерших

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, юбк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, мошенничество, жилье в крыму, жилье, новости крыма, россия, общество