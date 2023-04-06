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"Черных риелторов" задержали в Крыму за аферы с квартирами и землей
"Черных риелторов" задержали в Крыму за аферы с квартирами и землей - РИА Новости Крым, 06.04.2023
"Черных риелторов" задержали в Крыму за аферы с квартирами и землей
В Крыму пресекли деятельность группы "черных риелторов". Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники по поддельным документам... РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T11:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. В Крыму пресекли деятельность группы "черных риелторов". Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники по поддельным документам получали право на имущество умерших или уехавших из России граждан, продавали его, а "заработанное" делили между собой. Вскрыть их "работу" удалось после заявления женщины, которая сообщила о незаконном отчуждении квартиры в Симферополе, которая досталась ей в наследство после смерти родственника.Подозреваемых вскоре задержали по адресам проживания и завели уголовное дело о мошенничестве в сфере недвижимости. При задержании один из них попытался скрыться, но безуспешно.В ходе обысков у фигурантов дела изъяли компьютеры, документы, печати и другие доказательства. Двое из них заключены под стражу, еще один находится под домашним арестом. Расследование продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Член ОПГ получил срок за хищение жилья пенсионеров в СевастополеВ Крыму мошенники обманули "дольщиков" на 100 млнВ Крыму будут судить "черных риелторов" за махинации с жильем умерших
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"Черных риелторов" задержали в Крыму за аферы с квартирами и землей
В Крыму задержали "черных риелторов" за аферы с квартирами в Симферополе и землей на ЮБК
11:25 06.04.2023 (обновлено: 12:07 06.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. В Крыму пресекли деятельность группы "черных риелторов". Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники по поддельным документам получали право на имущество умерших или уехавших из России граждан, продавали его, а "заработанное" делили между собой.
Вскрыть их "работу" удалось после заявления женщины, которая сообщила о незаконном отчуждении квартиры в Симферополе, которая досталась ей в наследство после смерти родственника.
"Установлено, что для оформления договора купли-продажи трое соучастников предъявили поддельную доверенность, якобы выданную хозяином жилья в 2021-м году. На самом деле он умер пять лет назад. На основании этого документа был произведен переход права собственности, после чего квартира перепродана добросовестному покупателю", - уточнила Волк.
Подозреваемых вскоре задержали по адресам проживания и завели уголовное дело о мошенничестве в сфере недвижимости. При задержании один из них попытался скрыться, но безуспешно.
"В ходе расследования установлено, что один из фигурантов может быть причастен к махинациям с земельными участками на Южном берегу Крыма, по фактам которых расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Аферист, зная, что настоящий хозяин проживает за границей, подыскал подставное лицо. По поддельному паспорту от имени владельца земельных участков был заключен договор о продаже. Таким образом, фигурант завладел правом собственности на пять земельных участков", - продолжила представитель МВД.
В ходе обысков у фигурантов дела изъяли компьютеры, документы, печати и другие доказательства. Двое из них заключены под стражу, еще один находится под домашним арестом. Расследование продолжается.
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