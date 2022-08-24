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В Крыму мошенники обманули "дольщиков" на 100 млн - РИА Новости Крым, 24.08.2022
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В Крыму мошенники обманули "дольщиков" на 100 млн
В Крыму мошенники обманули "дольщиков" на 100 млн - РИА Новости Крым, 24.08.2022
В Крыму мошенники обманули "дольщиков" на 100 млн
В Крыму мошенники шестнадцать лет обманывали "дольщиков", сумма ущерба превысила 100 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РК, теперь злоумышленники РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T16:06
2022-08-24T16:06
прокуратура республики крым
происшествия
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. В Крыму мошенники шестнадцать лет обманывали "дольщиков", сумма ущерба превысила 100 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РК, теперь злоумышленники предстанут перед судом.По данным правоохранителей, всего таким образом оказались обмануты 61 человек, в общей сложности люди передали за квартиры 103 млн рублей. В ходе следствия ущерб потерпевшим частично возмещен. Свою вину обвиняемые не признали, в ближайшее врем дело рассмотрит суд.Ранее в Севастополе сотрудники полиции стали фигурантами уголовного дела о деятельности организованной группы черных риелторов – главный исполнитель преступных схем, по которым одиноких пенсионеров лишали недвижимости, дал признательные показания.
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прокуратура республики крым, происшествия, крым
В Крыму мошенники обманули "дольщиков" на 100 млн

В Крыму мошенники обманули "дольщиков" на 100 млн рублей и отправятся под суд

16:06 24.08.2022
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоПрокуратура Республики Крым
Прокуратура Республики Крым - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. В Крыму мошенники шестнадцать лет обманывали "дольщиков", сумма ущерба превысила 100 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РК, теперь злоумышленники предстанут перед судом.
"По версии следствия, обвиняемые с 2005 года по 2021 год, не имея разрешений на осуществление строительства и государственной регистрации застройщиком прав на земельные участки, привлекали денежные средства граждан. В итоге взятые на себя обязательства злоумышленники не выполнили, квартиры гражданам в семи многоквартирных домах не переданы", - сообщили в надзорном ведомстве.
По данным правоохранителей, всего таким образом оказались обмануты 61 человек, в общей сложности люди передали за квартиры 103 млн рублей. В ходе следствия ущерб потерпевшим частично возмещен. Свою вину обвиняемые не признали, в ближайшее врем дело рассмотрит суд.
Ранее в Севастополе сотрудники полиции стали фигурантами уголовного дела о деятельности организованной группы черных риелторов – главный исполнитель преступных схем, по которым одиноких пенсионеров лишали недвижимости, дал признательные показания.
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