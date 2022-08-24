https://crimea.ria.ru/20220824/v-krymu-moshenniki-obmanuli-dolschikov-na-100-mln-1124278767.html

В Крыму мошенники обманули "дольщиков" на 100 млн

В Крыму мошенники обманули "дольщиков" на 100 млн - РИА Новости Крым, 24.08.2022

В Крыму мошенники обманули "дольщиков" на 100 млн

В Крыму мошенники шестнадцать лет обманывали "дольщиков", сумма ущерба превысила 100 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РК, теперь злоумышленники РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T16:06

2022-08-24T16:06

2022-08-24T16:06

прокуратура республики крым

происшествия

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. В Крыму мошенники шестнадцать лет обманывали "дольщиков", сумма ущерба превысила 100 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РК, теперь злоумышленники предстанут перед судом.По данным правоохранителей, всего таким образом оказались обмануты 61 человек, в общей сложности люди передали за квартиры 103 млн рублей. В ходе следствия ущерб потерпевшим частично возмещен. Свою вину обвиняемые не признали, в ближайшее врем дело рассмотрит суд.Ранее в Севастополе сотрудники полиции стали фигурантами уголовного дела о деятельности организованной группы черных риелторов – главный исполнитель преступных схем, по которым одиноких пенсионеров лишали недвижимости, дал признательные показания.

https://crimea.ria.ru/20210409/Rieltor-nazvala-samykh-opasnykh-prodavtsov-kvartir-1119449586.html

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2022

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прокуратура республики крым, происшествия, крым