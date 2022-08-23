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В Севастополе осудят полицейских из группы черных риелторов - РИА Новости Крым, 23.08.2022
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В Севастополе осудят полицейских из группы черных риелторов
В Севастополе осудят полицейских из группы черных риелторов - РИА Новости Крым, 23.08.2022
В Севастополе осудят полицейских из группы черных риелторов
В Севастополе сотрудники полиции стали фигурантами уголовного дела о деятельности организованной группы черных риелторов – главный исполнитель преступных схем,... РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T12:48
2022-08-23T12:48
севастопольские секреты
закон и право
общество
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники полиции стали фигурантами уголовного дела о деятельности организованной группы черных риелторов – главный исполнитель преступных схем, по которым одиноких пенсионеров лишали недвижимости, дал признательные показания. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Крыму и Севастополю.Сотрудники полиции просили пенсионеров сняться в "профилактическом ролике о борьбе с мошенниками". В кадре старики подписывали, как им казалось, мнимые доверенности о продаже своего имущества.Главным исполнителем-риелтором оказался 41-летний житель Севастополя. По документам, которые он получал от пенсионеров обманным путем, мужчина оформлял доверенность на себя, после чего имущество перерегистрировалось.Сведения об одиноких пожилых людях, "которые в силу возраста или психического расстройства не могли понимать характер совершаемых в отношении них преступлений", ему передавали полицейские, уточнили в СК.В преступную схему была также вовлечена тетя одного из сотрудников полиции – на нее оформлялась недвижимость для дальнейшей перепродажи.Подозреваемых задержали в августе 2021 года. Установлено, что обманутыми за время деятельности преступников стали пятеро пенсионеров. Всего черные риелторы завладели шестью квартирами и одним земельным участком.Перепродать их злоумышленники не успели. На всю эту недвижимость сейчас наложен арест.Расследование уголовного дела в отношении главного исполнителя преступных схем завершено. Он обвиняется в нескольких мошеннических эпизодах совершения мошеннических действий в составе организованной группы в особо крупном размере. Мужчина признал свою вину в полном объеме, заключив со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.Материалы по его делу направлены в прокуратуру для подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.Следствие в отношении еще троих участников группы – двух сотрудников полиции и родственницы одного из них – также завершены."Обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела", – отметили в СК.Ранее экс-председателя кооператива в Алуште приговорили к двум годам общего режима за мошенничество с недвижимостью в крупном размере.
https://crimea.ria.ru/20220821/kak-ne-stat-zhertvoy-aferistov-pri-pokupke-kvartiry--sovety-eksperta-1124172923.html
https://crimea.ria.ru/20220803/dve-moshennitsy-snyali-porchu-s-krymchanok-na-16-mln-rubley-1124053531.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастопольские секреты, закон и право, общество, ск рф (следственный комитет российской федерации)
В Севастополе осудят полицейских из группы черных риелторов

В Севастополе полицейские из группы черных риелторов отбирали у пенсионеров недвижимость

12:48 23.08.2022
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники полиции стали фигурантами уголовного дела о деятельности организованной группы черных риелторов – главный исполнитель преступных схем, по которым одиноких пенсионеров лишали недвижимости, дал признательные показания. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Крыму и Севастополю.
"Установлено, что с июня 2018 года действующие на тот момент участковый уполномоченный полиции и инспектор ППС создали организованную группу для хищения квартир одиноких пожилых жителей Севастополя, в которую привлекли знакомого из числа гражданских лиц, обладающего опытом совершения сделок с недвижимостью", – говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники полиции просили пенсионеров сняться в "профилактическом ролике о борьбе с мошенниками". В кадре старики подписывали, как им казалось, мнимые доверенности о продаже своего имущества.
Главным исполнителем-риелтором оказался 41-летний житель Севастополя. По документам, которые он получал от пенсионеров обманным путем, мужчина оформлял доверенность на себя, после чего имущество перерегистрировалось.
Сведения об одиноких пожилых людях, "которые в силу возраста или психического расстройства не могли понимать характер совершаемых в отношении них преступлений", ему передавали полицейские, уточнили в СК.
В преступную схему была также вовлечена тетя одного из сотрудников полиции – на нее оформлялась недвижимость для дальнейшей перепродажи.
Подозреваемых задержали в августе 2021 года. Установлено, что обманутыми за время деятельности преступников стали пятеро пенсионеров. Всего черные риелторы завладели шестью квартирами и одним земельным участком.
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Перепродать их злоумышленники не успели. На всю эту недвижимость сейчас наложен арест.
Расследование уголовного дела в отношении главного исполнителя преступных схем завершено. Он обвиняется в нескольких мошеннических эпизодах совершения мошеннических действий в составе организованной группы в особо крупном размере. Мужчина признал свою вину в полном объеме, заключив со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.
Материалы по его делу направлены в прокуратуру для подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.
Следствие в отношении еще троих участников группы – двух сотрудников полиции и родственницы одного из них – также завершены.
"Обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела", – отметили в СК.
Ранее экс-председателя кооператива в Алуште приговорили к двум годам общего режима за мошенничество с недвижимостью в крупном размере.
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