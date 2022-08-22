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Председатель кооператива в Алуште "обменял" участок на Mercedes - РИА Новости Крым, 22.08.2022
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Председатель кооператива в Алуште "обменял" участок на Mercedes
Председатель кооператива в Алуште "обменял" участок на Mercedes - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Председатель кооператива в Алуште "обменял" участок на Mercedes
Экс-председателя кооператива в Алуште приговорили к двум годам общего режима за мошенничество и превышение полномочий. Об этом сообщает пресс-служба городского... РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T19:39
2022-08-22T19:39
алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Экс-председателя кооператива в Алуште приговорили к двум годам общего режима за мошенничество и превышение полномочий. Об этом сообщает пресс-служба городского суда Алушты.Экс-председатель заключил с доверчивым покупателем договор ассоциированного членства, обязался предоставить земельный участок и выдал членскую книжку. Однако согласно уставу кооператива, такими полномочиями обладает исключительно общее собрание членов кооператива. Взамен злоумышленник получил от потерпевшего автомобиль, стоимостью более 700 тысяч рублей.Свою вину подсудимый не признал. Его приговорили к двум годам колонии общего режима за мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения.Ранее в Севастополе женщина потеряла два миллиона, поверив мошеннику и вложившись в недвижимость.
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алушта, происшествия
Председатель кооператива в Алуште "обменял" участок на Mercedes

Экс-председатель ЖСК в Алуште обещал покупателю земельный участок в обмен на его кабриолет

19:39 22.08.2022
 
© Фото: pixabayПравосудие
Правосудие
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Экс-председателя кооператива в Алуште приговорили к двум годам общего режима за мошенничество и превышение полномочий. Об этом сообщает пресс-служба городского суда Алушты.
"Установлено, что в период с 2014 по 2015 годы подсудимый предложил гражданину, желавшему приобрести земельный участок в кооперативе, включить его в члены кооператива и передать земельный участок в обмен на автомобиль марки "Мерседес" в кузове кабриолет", – говорится в сообщении.
Экс-председатель заключил с доверчивым покупателем договор ассоциированного членства, обязался предоставить земельный участок и выдал членскую книжку. Однако согласно уставу кооператива, такими полномочиями обладает исключительно общее собрание членов кооператива. Взамен злоумышленник получил от потерпевшего автомобиль, стоимостью более 700 тысяч рублей.
Свою вину подсудимый не признал. Его приговорили к двум годам колонии общего режима за мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения.
Ранее в Севастополе женщина потеряла два миллиона, поверив мошеннику и вложившись в недвижимость.
АлуштаПроисшествия
 
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