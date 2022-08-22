https://crimea.ria.ru/20220822/predsedatel-kooperativa-v-alushte-obmenyal-uchastok-na-mercedes--1124251536.html

Председатель кооператива в Алуште "обменял" участок на Mercedes

Председатель кооператива в Алуште "обменял" участок на Mercedes - РИА Новости Крым, 22.08.2022

Председатель кооператива в Алуште "обменял" участок на Mercedes

Экс-председателя кооператива в Алуште приговорили к двум годам общего режима за мошенничество и превышение полномочий. Об этом сообщает пресс-служба городского... РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T19:39

2022-08-22T19:39

2022-08-22T19:39

алушта

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Экс-председателя кооператива в Алуште приговорили к двум годам общего режима за мошенничество и превышение полномочий. Об этом сообщает пресс-служба городского суда Алушты.Экс-председатель заключил с доверчивым покупателем договор ассоциированного членства, обязался предоставить земельный участок и выдал членскую книжку. Однако согласно уставу кооператива, такими полномочиями обладает исключительно общее собрание членов кооператива. Взамен злоумышленник получил от потерпевшего автомобиль, стоимостью более 700 тысяч рублей.Свою вину подсудимый не признал. Его приговорили к двум годам колонии общего режима за мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения.Ранее в Севастополе женщина потеряла два миллиона, поверив мошеннику и вложившись в недвижимость.

алушта

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алушта, происшествия