https://crimea.ria.ru/20220818/biznesmeny-iz-sevastopolya-obmanuli-klienta-dolschika-na-dva-milliona-1124206079.html

"Бизнесмены" из Севастополя обманули клиента-дольщика на два миллиона

"Бизнесмены" из Севастополя обманули клиента-дольщика на два миллиона - РИА Новости Крым, 18.08.2022

"Бизнесмены" из Севастополя обманули клиента-дольщика на два миллиона

В Севастополе местного жителя подозревают в заключении фиктивного договора на участие в долевом строительстве и хищении более 2 миллионов рублей у... РИА Новости Крым, 18.08.2022

2022-08-18T12:13

2022-08-18T12:13

2022-08-18T12:13

севастополь

происшествия

прокуратура города севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе местного жителя подозревают в заключении фиктивного договора на участие в долевом строительстве и хищении более 2 миллионов рублей у клиента-дольщика. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.Установлено, что севастополец предложил местной жительнице поучаствовать в долевом строительстве и купить двухуровневую квартиру с жилой мансардой в одном из строящихся в Севастополе домов. Подозреваемый заключил с женщиной предварительный договор купли-продажи и получил от нее оплату в размере 2 миллионов 350 тысяч рублей, часть суммы потерпевшая "оплатила" автомобилем.Кроме того, в прокуратуре уточнили, что по завершению строительства, объект недвижимости супруги подозреваемого был зарегистрирован с другими данными – как трехэтажный индивидуальный жилой дом, хотя фактически здание имеет 4 этажа и разделено на изолированные квартиры.По результатам проверки следственным отделом ОМВД России по Нахимовскому району Севастополя возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.Ранее сообщалось, что 42-летнему жителю Севастополя предъявлено обвинение в мошенничестве и хищении более 8,5 миллионов рублей при строительстве жилых домов.

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, прокуратура города севастополя