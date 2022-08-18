https://crimea.ria.ru/20220818/biznesmeny-iz-sevastopolya-obmanuli-klienta-dolschika-na-dva-milliona-1124206079.html
"Бизнесмены" из Севастополя обманули клиента-дольщика на два миллиона
"Бизнесмены" из Севастополя обманули клиента-дольщика на два миллиона - РИА Новости Крым, 18.08.2022
"Бизнесмены" из Севастополя обманули клиента-дольщика на два миллиона
В Севастополе местного жителя подозревают в заключении фиктивного договора на участие в долевом строительстве и хищении более 2 миллионов рублей у... РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T12:13
2022-08-18T12:13
2022-08-18T12:13
севастополь
происшествия
прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе местного жителя подозревают в заключении фиктивного договора на участие в долевом строительстве и хищении более 2 миллионов рублей у клиента-дольщика. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.Установлено, что севастополец предложил местной жительнице поучаствовать в долевом строительстве и купить двухуровневую квартиру с жилой мансардой в одном из строящихся в Севастополе домов. Подозреваемый заключил с женщиной предварительный договор купли-продажи и получил от нее оплату в размере 2 миллионов 350 тысяч рублей, часть суммы потерпевшая "оплатила" автомобилем.Кроме того, в прокуратуре уточнили, что по завершению строительства, объект недвижимости супруги подозреваемого был зарегистрирован с другими данными – как трехэтажный индивидуальный жилой дом, хотя фактически здание имеет 4 этажа и разделено на изолированные квартиры.По результатам проверки следственным отделом ОМВД России по Нахимовскому району Севастополя возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.Ранее сообщалось, что 42-летнему жителю Севастополя предъявлено обвинение в мошенничестве и хищении более 8,5 миллионов рублей при строительстве жилых домов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, происшествия, прокуратура города севастополя
"Бизнесмены" из Севастополя обманули клиента-дольщика на два миллиона
В Севастополе женщина потеряла два миллиона, поверив мошеннику и вложившись в недвижимость
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе местного жителя подозревают в заключении фиктивного договора на участие в долевом строительстве и хищении более 2 миллионов рублей у клиента-дольщика. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.
Установлено, что севастополец предложил местной жительнице поучаствовать в долевом строительстве и купить двухуровневую квартиру с жилой мансардой в одном из строящихся в Севастополе домов. Подозреваемый заключил с женщиной предварительный договор купли-продажи и получил от нее оплату в размере 2 миллионов 350 тысяч рублей, часть суммы потерпевшая "оплатила" автомобилем.
"В действительности здание возводилось на приусадебном участке супруги подозреваемого площадью 450 м2, где строительство многоквартирных домов запрещено. Квартира покупательнице не предоставлена, денежные средства не возвращены", – говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, в прокуратуре уточнили, что по завершению строительства, объект недвижимости супруги подозреваемого был зарегистрирован с другими данными – как трехэтажный индивидуальный жилой дом, хотя фактически здание имеет 4 этажа и разделено на изолированные квартиры.
По результатам проверки следственным отделом ОМВД России по Нахимовскому району Севастополя возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
Ранее сообщалось
, что 42-летнему жителю Севастополя предъявлено обвинение в мошенничестве и хищении более 8,5 миллионов рублей при строительстве жилых домов.