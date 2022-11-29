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Член ОПГ получил срок за хищение жилья пенсионеров в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.11.2022
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Член ОПГ получил срок за хищение жилья пенсионеров в Севастополе
Член ОПГ получил срок за хищение жилья пенсионеров в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.11.2022
Член ОПГ получил срок за хищение жилья пенсионеров в Севастополе
Главный исполнитель организованной группы "черных риелторов" признан судом виновным в махинациях с недвижимостью престарелых жителей Севастополя. Об этом... РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T13:52
2022-11-29T13:52
ск рф (следственный комитет российской федерации)
севастополь
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Главный исполнитель организованной группы "черных риелторов" признан судом виновным в махинациях с недвижимостью престарелых жителей Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, с июня 2018 года действующие на тот момент участковый уполномоченный полиции и инспектор ППС создали ОПГ для хищения квартир одиноких пожилых севастопольцев. В нее привлекли знакомого гражданского, имеющего опыт совершения сделок с недвижимостью. При этом роли в организованной группе были четко распределены. Полицейские собирали информацию об одиноких людях, которые в силу возраста или психического состояния не могли понимать суть происходящего, и передавали ее подсудимому.Жительница Севастополя отдала почти 600 тысяч рублей за фейковую квартиру &gt;&gt;"На основании документов, полученных обманным путем, он изготавливал на себя доверенность для дальнейшей перерегистрации имущества. Также в преступную схему была вовлечена тетя одного из сотрудников полиции, на которую оформлялась недвижимость для ее последующей перепродажи", - говорится в сообщении ведомства.Всех фигурантов дела задержали в августе 2021 года.Суд по результатам рассмотрения дела признал главного исполнителя группы виновным и приговорил к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Судебное рассмотрение уголовных дел в отношении других участников преступного сообщества продолжается.Кроме того, в суд направлены два исковых заявления о признании недействительными договоров купли-продажи квартир и земельного участка, которые в настоящее время находятся на рассмотрении, уточнили в прокуратуре Севастополя.
https://crimea.ria.ru/20220825/priznaki-problemnoy-kvartiry-kak-ne-popastsya-na-obman-1124294810.html
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ск рф (следственный комитет российской федерации), севастополь, закон и право
Член ОПГ получил срок за хищение жилья пенсионеров в Севастополе

В Севастополе вынесли приговор исполнителю банды "черных риелторов" за обман пенсионеров

13:52 29.11.2022
 
© РИА Новости . Владимир ФедоренкоМолоток судьи. Архивное фото
Молоток судьи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Главный исполнитель организованной группы "черных риелторов" признан судом виновным в махинациях с недвижимостью престарелых жителей Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, с июня 2018 года действующие на тот момент участковый уполномоченный полиции и инспектор ППС создали ОПГ для хищения квартир одиноких пожилых севастопольцев. В нее привлекли знакомого гражданского, имеющего опыт совершения сделок с недвижимостью. При этом роли в организованной группе были четко распределены. Полицейские собирали информацию об одиноких людях, которые в силу возраста или психического состояния не могли понимать суть происходящего, и передавали ее подсудимому.
Жительница Севастополя отдала почти 600 тысяч рублей за фейковую квартиру >>
"На основании документов, полученных обманным путем, он изготавливал на себя доверенность для дальнейшей перерегистрации имущества. Также в преступную схему была вовлечена тетя одного из сотрудников полиции, на которую оформлялась недвижимость для ее последующей перепродажи", - говорится в сообщении ведомства.
Всех фигурантов дела задержали в августе 2021 года.
"Жертвами сообщников стали пять одиноких пенсионеров с различными заболеваниями. В результате преступных действий члены орггруппы завладели шестью квартирами и земельным участком на территории города Севастополя. В рамках следствия с целью дальнейшего возмещения причиненного ущерба от преступной деятельности на всю недвижимость наложен арест", - уточнили в СК.
Суд по результатам рассмотрения дела признал главного исполнителя группы виновным и приговорил к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Судебное рассмотрение уголовных дел в отношении других участников преступного сообщества продолжается.
Кроме того, в суд направлены два исковых заявления о признании недействительными договоров купли-продажи квартир и земельного участка, которые в настоящее время находятся на рассмотрении, уточнили в прокуратуре Севастополя.
Ключи
25 августа, 20:41
Признаки проблемной квартиры: как не попасться на обман
 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)СевастопольЗакон и право
 
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