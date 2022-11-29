https://crimea.ria.ru/20221129/chlen-opg-poluchil-srok-za-khischenie-zhilya-pensionerov-v-sevastopole-1125598011.html

Член ОПГ получил срок за хищение жилья пенсионеров в Севастополе

Член ОПГ получил срок за хищение жилья пенсионеров в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.11.2022

Член ОПГ получил срок за хищение жилья пенсионеров в Севастополе

Главный исполнитель организованной группы "черных риелторов" признан судом виновным в махинациях с недвижимостью престарелых жителей Севастополя. Об этом... РИА Новости Крым, 29.11.2022

2022-11-29T13:52

2022-11-29T13:52

2022-11-29T13:52

ск рф (следственный комитет российской федерации)

севастополь

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Главный исполнитель организованной группы "черных риелторов" признан судом виновным в махинациях с недвижимостью престарелых жителей Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, с июня 2018 года действующие на тот момент участковый уполномоченный полиции и инспектор ППС создали ОПГ для хищения квартир одиноких пожилых севастопольцев. В нее привлекли знакомого гражданского, имеющего опыт совершения сделок с недвижимостью. При этом роли в организованной группе были четко распределены. Полицейские собирали информацию об одиноких людях, которые в силу возраста или психического состояния не могли понимать суть происходящего, и передавали ее подсудимому.Жительница Севастополя отдала почти 600 тысяч рублей за фейковую квартиру >>"На основании документов, полученных обманным путем, он изготавливал на себя доверенность для дальнейшей перерегистрации имущества. Также в преступную схему была вовлечена тетя одного из сотрудников полиции, на которую оформлялась недвижимость для ее последующей перепродажи", - говорится в сообщении ведомства.Всех фигурантов дела задержали в августе 2021 года.Суд по результатам рассмотрения дела признал главного исполнителя группы виновным и приговорил к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Судебное рассмотрение уголовных дел в отношении других участников преступного сообщества продолжается.Кроме того, в суд направлены два исковых заявления о признании недействительными договоров купли-продажи квартир и земельного участка, которые в настоящее время находятся на рассмотрении, уточнили в прокуратуре Севастополя.

https://crimea.ria.ru/20220825/priznaki-problemnoy-kvartiry-kak-ne-popastsya-na-obman-1124294810.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), севастополь, закон и право