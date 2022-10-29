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Жительница Севастополя отдала почти 600 тысяч рублей за фейковую квартиру - РИА Новости Крым, 29.10.2022
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Жительница Севастополя отдала почти 600 тысяч рублей за фейковую квартиру
Жительница Севастополя отдала почти 600 тысяч рублей за фейковую квартиру - РИА Новости Крым, 29.10.2022
Жительница Севастополя отдала почти 600 тысяч рублей за фейковую квартиру
Жительница Севастополя стала жертвой мошенника при покупке несуществующей квартиры. В качестве аванса она перевела лжепродавцу 580 тысяч рублей, сообщает... РИА Новости Крым, 29.10.2022
2022-10-29T16:36
2022-10-29T16:36
севастополь
происшествия
общество
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Жительница Севастополя стала жертвой мошенника при покупке несуществующей квартиры. В качестве аванса она перевела лжепродавцу 580 тысяч рублей, сообщает региональное УМВД."50-летняя женщина в поисках жилья по доступной цене нашла на одном из популярных интернет-ресурсов объявление о продаже подходящей квартиры. Поскольку стоимость была значительно ниже рыночной, жительница Севастополя написала продавцу в мессенджере, чтобы обсудить детали возможной покупки. Незнакомец убедил женщину внести предоплату – 580 тысяч рублей на продиктованный им банковский счет", – уточняют подробности в УМВД.После перечисления денег псевдохозяин перестал выходить на связь.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, мошенники "заработали" на доверчивости крымчан 5 млн за неделю.
севастополь
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
севастополь, происшествия, общество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Жительница Севастополя отдала почти 600 тысяч рублей за фейковую квартиру

В Севастополе женщина перевела мошеннику крупный аванс за несуществующую квартиру

16:36 29.10.2022
 
© Фото: pixabay.comКлючи
Ключи
© Фото: pixabay.com
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Жительница Севастополя стала жертвой мошенника при покупке несуществующей квартиры. В качестве аванса она перевела лжепродавцу 580 тысяч рублей, сообщает региональное УМВД.
"50-летняя женщина в поисках жилья по доступной цене нашла на одном из популярных интернет-ресурсов объявление о продаже подходящей квартиры. Поскольку стоимость была значительно ниже рыночной, жительница Севастополя написала продавцу в мессенджере, чтобы обсудить детали возможной покупки. Незнакомец убедил женщину внести предоплату – 580 тысяч рублей на продиктованный им банковский счет", – уточняют подробности в УМВД.
После перечисления денег псевдохозяин перестал выходить на связь.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, мошенники "заработали" на доверчивости крымчан 5 млн за неделю.
 
СевастопольПроисшествияОбществоМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)
 
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