https://crimea.ria.ru/20221029/zhitelnitsa-sevastopolya-otdala-pochti-600-tysyach-rubley-za-feykovuyu-kvartiru-1125153850.html

Жительница Севастополя отдала почти 600 тысяч рублей за фейковую квартиру

Жительница Севастополя отдала почти 600 тысяч рублей за фейковую квартиру - РИА Новости Крым, 29.10.2022

Жительница Севастополя отдала почти 600 тысяч рублей за фейковую квартиру

Жительница Севастополя стала жертвой мошенника при покупке несуществующей квартиры. В качестве аванса она перевела лжепродавцу 580 тысяч рублей, сообщает... РИА Новости Крым, 29.10.2022

2022-10-29T16:36

2022-10-29T16:36

2022-10-29T16:36

севастополь

происшествия

общество

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Жительница Севастополя стала жертвой мошенника при покупке несуществующей квартиры. В качестве аванса она перевела лжепродавцу 580 тысяч рублей, сообщает региональное УМВД."50-летняя женщина в поисках жилья по доступной цене нашла на одном из популярных интернет-ресурсов объявление о продаже подходящей квартиры. Поскольку стоимость была значительно ниже рыночной, жительница Севастополя написала продавцу в мессенджере, чтобы обсудить детали возможной покупки. Незнакомец убедил женщину внести предоплату – 580 тысяч рублей на продиктованный им банковский счет", – уточняют подробности в УМВД.После перечисления денег псевдохозяин перестал выходить на связь.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, мошенники "заработали" на доверчивости крымчан 5 млн за неделю.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, общество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)