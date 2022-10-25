https://crimea.ria.ru/20221025/moshenniki-zarabotali-na-doverchivosti-krymchan-5-mln-za-nedelyu-1125068811.html

Мошенники "заработали" на доверчивости крымчан 5 млн за неделю

Мошенники "заработали" на доверчивости крымчан 5 млн за неделю - РИА Новости Крым, 25.10.2022

Мошенники "заработали" на доверчивости крымчан 5 млн за неделю

Жители Крыма на прошлой неделе отдали мошенникам около пяти миллионов рублей, чаще всего аферисты действовали через интернет и по телефону, сообщает... РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T18:39

2022-10-25T18:39

2022-10-25T18:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Жители Крыма на прошлой неделе отдали мошенникам около пяти миллионов рублей, чаще всего аферисты действовали через интернет и по телефону, сообщает пресс-служба МВД по РК.По данным ведомства, за неделю в полицию республики обратились 62 жителя, попавшихся на уловки дистанционных мошенников. Максимальная единоразовая сумма ущерба, которую удалось заполучить мошенникам на минувшей неделе, составила более 700 тысяч рублей."Наибольшее количество мошенничеств – 45 фактов – связаны с использованием социальных сетей, мессенджеров и интернет-сайтов, в результате чего граждане лишились 2 миллионов 595 тысяч рублей. Преступлений с использованием телефонных звонков зарегистрировано 10 фактов. Поверив словам мошенников, люди отдали им свыше 2 миллионов рублей", – констатируют правоохранители.В семи случаях потерпевшие скачали сторонние приложения на свои мобильные устройства после перехода по ссылкам от неизвестных источников. Таким образом со счетов крымчан ушло почти 200 тысяч рублей.Уточняется, что от действий мошенников пострадали жители Ленинского и Советского районов, Керчи, Симферополя, Евпатории, Ялты и Алушты.В МВД напомнили основные правила: не переходить по ссылкам неизвестных источников; оказавшись на сайте продавца, внимательно проверить информацию в его адресной строке (отличить фишинговое сайты от настоящих бывает сложно, ввиду того, что от известного портала отличие может быть лишь в одной букве или символе); не переводить обсуждение условий сделки в различные мессенджеры; никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты банковской карты, CVC/CVV-код на обратной стороне карты, ПИН-код и одноразовые пароли.Ранее в Крыму задержали троих "джентльменов удачи" по подозрению в двух грабежах за один день.

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https://crimea.ria.ru/20221016/pensionerka-iz-sevastopolya-perevela-moshennikam-dva-milliona-rubley-1124916384.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мвд по республике крым, происшествия, общество