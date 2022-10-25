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Мошенники "заработали" на доверчивости крымчан 5 млн за неделю - РИА Новости Крым, 25.10.2022
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Мошенники "заработали" на доверчивости крымчан 5 млн за неделю
Мошенники "заработали" на доверчивости крымчан 5 млн за неделю - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Мошенники "заработали" на доверчивости крымчан 5 млн за неделю
Жители Крыма на прошлой неделе отдали мошенникам около пяти миллионов рублей, чаще всего аферисты действовали через интернет и по телефону, сообщает... РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T18:39
2022-10-25T18:39
крым
мвд по республике крым
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Жители Крыма на прошлой неделе отдали мошенникам около пяти миллионов рублей, чаще всего аферисты действовали через интернет и по телефону, сообщает пресс-служба МВД по РК.По данным ведомства, за неделю в полицию республики обратились 62 жителя, попавшихся на уловки дистанционных мошенников. Максимальная единоразовая сумма ущерба, которую удалось заполучить мошенникам на минувшей неделе, составила более 700 тысяч рублей."Наибольшее количество мошенничеств – 45 фактов – связаны с использованием социальных сетей, мессенджеров и интернет-сайтов, в результате чего граждане лишились 2 миллионов 595 тысяч рублей. Преступлений с использованием телефонных звонков зарегистрировано 10 фактов. Поверив словам мошенников, люди отдали им свыше 2 миллионов рублей", – констатируют правоохранители.В семи случаях потерпевшие скачали сторонние приложения на свои мобильные устройства после перехода по ссылкам от неизвестных источников. Таким образом со счетов крымчан ушло почти 200 тысяч рублей.Уточняется, что от действий мошенников пострадали жители Ленинского и Советского районов, Керчи, Симферополя, Евпатории, Ялты и Алушты.В МВД напомнили основные правила: не переходить по ссылкам неизвестных источников; оказавшись на сайте продавца, внимательно проверить информацию в его адресной строке (отличить фишинговое сайты от настоящих бывает сложно, ввиду того, что от известного портала отличие может быть лишь в одной букве или символе); не переводить обсуждение условий сделки в различные мессенджеры; никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты банковской карты, CVC/CVV-код на обратной стороне карты, ПИН-код и одноразовые пароли.Ранее в Крыму задержали троих "джентльменов удачи" по подозрению в двух грабежах за один день.
https://crimea.ria.ru/20221020/kakie-dannye-mozhno-uznat-po-telefonnomu-nomeru---ekspert-1125004588.html
https://crimea.ria.ru/20221016/pensionerka-iz-sevastopolya-perevela-moshennikam-dva-milliona-rubley-1124916384.html
https://crimea.ria.ru/20221019/krymchanka-ustroila-rolevye-igry-i-ukrala-u-pensionerov-24-mln-rubley-1124982181.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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крым, мвд по республике крым, происшествия, общество
Мошенники "заработали" на доверчивости крымчан 5 млн за неделю

МВД по РК: жители Крыма на прошлой неделе отдали аферистам более 5 млн рублей

18:39 25.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Жители Крыма на прошлой неделе отдали мошенникам около пяти миллионов рублей, чаще всего аферисты действовали через интернет и по телефону, сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным ведомства, за неделю в полицию республики обратились 62 жителя, попавшихся на уловки дистанционных мошенников. Максимальная единоразовая сумма ущерба, которую удалось заполучить мошенникам на минувшей неделе, составила более 700 тысяч рублей.
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"Наибольшее количество мошенничеств – 45 фактов – связаны с использованием социальных сетей, мессенджеров и интернет-сайтов, в результате чего граждане лишились 2 миллионов 595 тысяч рублей. Преступлений с использованием телефонных звонков зарегистрировано 10 фактов. Поверив словам мошенников, люди отдали им свыше 2 миллионов рублей", – констатируют правоохранители.
В семи случаях потерпевшие скачали сторонние приложения на свои мобильные устройства после перехода по ссылкам от неизвестных источников. Таким образом со счетов крымчан ушло почти 200 тысяч рублей.
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16 октября, 17:29
Пенсионерка из Севастополя перевела мошенникам два миллиона рублей
Уточняется, что от действий мошенников пострадали жители Ленинского и Советского районов, Керчи, Симферополя, Евпатории, Ялты и Алушты.
"Кроме того, на территории полуострова сотрудниками полиции зафиксированы факты новой схемы мошенничества. В социальных сетях мошенники обманывают граждан, приглашая их поучаствовать в розыгрышах призов, проводимых якобы одним из банков Крыма", - предупредили в МВД и добавили, что на такую уловку попали уже три жителя республики в возрасте от 36 до 75 лет. Общая сумма ущерба составила почти 25 тысяч рублей.
В МВД напомнили основные правила: не переходить по ссылкам неизвестных источников; оказавшись на сайте продавца, внимательно проверить информацию в его адресной строке (отличить фишинговое сайты от настоящих бывает сложно, ввиду того, что от известного портала отличие может быть лишь в одной букве или символе); не переводить обсуждение условий сделки в различные мессенджеры; никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты банковской карты, CVC/CVV-код на обратной стороне карты, ПИН-код и одноразовые пароли.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 16:28
Крымчанка устроила "ролевые игры" и украла у пенсионеров 2,4 млн рублей
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