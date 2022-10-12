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Украл, выпил, в тюрьму: в Крыму задержали троих "джентльменов удачи" - РИА Новости Крым, 12.10.2022
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Украл, выпил, в тюрьму: в Крыму задержали троих "джентльменов удачи"
Украл, выпил, в тюрьму: в Крыму задержали троих "джентльменов удачи" - РИА Новости Крым, 12.10.2022
Украл, выпил, в тюрьму: в Крыму задержали троих "джентльменов удачи"
Троих крымчан задержали по подозрению в двух грабежах за один день, по версии правоохранителей мужчины отобрали деньги у знакомого, с которым распивали... РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T18:38
2022-10-12T18:38
происшествия
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Троих крымчан задержали по подозрению в двух грабежах за один день, по версии правоохранителей мужчины отобрали деньги у знакомого, с которым распивали спиртное, а потом решили "взыскать" старый долг, ворвавшись с ножницами в жилище другого знакомого. Как сообщает МВД по РК, деньги мужчины потратили на выпивку.По данным пресс-службы, о первом факте в полицию сообщил 44-летний симферополец, который оказался жертвой злоумышленников:Вскоре по подозрению в преступлении полицейские задержали 31-летнего джанкойца и двух жителей крымской столицы - 31 и 33 лет. Все ранее уже привлекались к уголовной ответственности по разным статьям. Оказалось, тем же вечером мужчины решили забрать старый долг у другого своего знакомого:Теперь злоумышленникам грозят новые сроки. Уголовные дела возбуждены по статье "грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору и с применением насилия", предусматривающей до 7 лет лишения свободы. Сейчас фигуранты помещены в изолятор временного содержания.
https://crimea.ria.ru/20221012/krymchanin-popal-v-reanimatsiyu-s-nozhevymi-raneniyami-1124833019.html
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происшествия, крым
Украл, выпил, в тюрьму: в Крыму задержали троих "джентльменов удачи"

Троих крымчан задержали по подозрению в двух грабежах за один день

18:38 12.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Троих крымчан задержали по подозрению в двух грабежах за один день, по версии правоохранителей мужчины отобрали деньги у знакомого, с которым распивали спиртное, а потом решили "взыскать" старый долг, ворвавшись с ножницами в жилище другого знакомого. Как сообщает МВД по РК, деньги мужчины потратили на выпивку.
По данным пресс-службы, о первом факте в полицию сообщил 44-летний симферополец, который оказался жертвой злоумышленников:
"Заявитель рассказал прибывшим сотрудникам полиции, что он совместно со своими тремя знакомыми распивал спиртные напитки. В какой-то момент между потерпевшим и мужчинами произошел конфликт, в ходе которого они открыто похитили у него барсетку с денежными средствами и мобильным телефоном. Общая сумма ущерба составила около 18 тысяч рублей", - сказано в релизе МВД.
Вскоре по подозрению в преступлении полицейские задержали 31-летнего джанкойца и двух жителей крымской столицы - 31 и 33 лет. Все ранее уже привлекались к уголовной ответственности по разным статьям. Оказалось, тем же вечером мужчины решили забрать старый долг у другого своего знакомого:
"Подозреваемые вошли в квартиру потерпевшего и начали угрожать ему, один взял с собой ножницы для устрашения. После отказа вернуть долг, один из задержанных нанес мужчине телесные повреждения и забрал с тумбочки его мобильный телефон стоимостью 12 тысяч рублей. После чего компания отравилась в ближайший ломбард, где сдала все награбленное, а за полученные 5 тысяч рублей они купили спиртные напитки".
Теперь злоумышленникам грозят новые сроки. Уголовные дела возбуждены по статье "грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору и с применением насилия", предусматривающей до 7 лет лишения свободы. Сейчас фигуранты помещены в изолятор временного содержания.
Нож - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
10:18
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