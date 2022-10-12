https://crimea.ria.ru/20221012/ukral-vypil-v-tyurmu-v-krymu-zaderzhali-troikh-dzhentlmenov-udachi-1124841001.html

Украл, выпил, в тюрьму: в Крыму задержали троих "джентльменов удачи"

Украл, выпил, в тюрьму: в Крыму задержали троих "джентльменов удачи" - РИА Новости Крым, 12.10.2022

Украл, выпил, в тюрьму: в Крыму задержали троих "джентльменов удачи"

Троих крымчан задержали по подозрению в двух грабежах за один день, по версии правоохранителей мужчины отобрали деньги у знакомого, с которым распивали... РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T18:38

2022-10-12T18:38

2022-10-12T18:38

происшествия

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Троих крымчан задержали по подозрению в двух грабежах за один день, по версии правоохранителей мужчины отобрали деньги у знакомого, с которым распивали спиртное, а потом решили "взыскать" старый долг, ворвавшись с ножницами в жилище другого знакомого. Как сообщает МВД по РК, деньги мужчины потратили на выпивку.По данным пресс-службы, о первом факте в полицию сообщил 44-летний симферополец, который оказался жертвой злоумышленников:Вскоре по подозрению в преступлении полицейские задержали 31-летнего джанкойца и двух жителей крымской столицы - 31 и 33 лет. Все ранее уже привлекались к уголовной ответственности по разным статьям. Оказалось, тем же вечером мужчины решили забрать старый долг у другого своего знакомого:Теперь злоумышленникам грозят новые сроки. Уголовные дела возбуждены по статье "грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору и с применением насилия", предусматривающей до 7 лет лишения свободы. Сейчас фигуранты помещены в изолятор временного содержания.

https://crimea.ria.ru/20221012/krymchanin-popal-v-reanimatsiyu-s-nozhevymi-raneniyami-1124833019.html

крым

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происшествия, крым