https://crimea.ria.ru/20230210/chlen-opg-osuzhden-za-makhinatsii-s-zemley-v-bakhchisarayskom-rayone-kryma-1126905058.html

Член ОПГ осужден за махинации с землей в Бахчисарайском районе Крыма

Член ОПГ осужден за махинации с землей в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости Крым, 10.02.2023

Член ОПГ осужден за махинации с землей в Бахчисарайском районе Крыма

Крымчанин приговорен к трем годам колонии за подделку документов и махинации с земельными участками. Об этом сообщает пресс-служба Бахчисарайского районного... РИА Новости Крым, 10.02.2023

2023-02-10T13:30

2023-02-10T13:30

2023-02-10T14:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Крымчанин приговорен к трем годам колонии за подделку документов и махинации с земельными участками. Об этом сообщает пресс-служба Бахчисарайского районного суда.По версии следствия, подсудимый с конца 2015 года состоял в организованной группе, члены которой ранее занимали должности в области землеустроительства, регистрации прав и кадастрового учета на территории республики.Во время досудебного следствия один из участников организованной преступной группы признал вину и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, предоставлял информацию о подельниках. В этой связи уголовное дело в отношении мужчины было выделено в отдельное производство.Рассмотрев дело по существу, Бахчисарайский районный суд признан его виновным по девяти эпизодам и назначил наказание в виде трех лет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил. В отношении остальных участников преступной группы проводится досудебное расследование.Ранее экс-замглавы администрации Молодежненского сельсовета попался на взятке за утверждение земельного участка на кадастровом плане поселка.Читайте также на РИА Новости Крым:"Заколдованный" городок: как у жителей Феодосии отняли дворы и скверыВ Севастополе осудили за мошенничество директора охранного предприятияУкраинские документы на землю в Крыму "обнуляют" – что делать

https://crimea.ria.ru/20230119/vzyatka-za-zemlyu-byvshemu-zamglavy-poseleniya-v-krymu-predyavili-obvinenie-1126483225.html

https://crimea.ria.ru/20230112/zemelnye-makhinatsii-v-sakskom-rayone--rassledovanie-dela-kontroliruet-sk-1126363064.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, бахчисарайский район, бахчисарайский районный суд, происшествия, общество, новости крыма, махинации с землей