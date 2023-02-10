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Член ОПГ осужден за махинации с землей в Бахчисарайском районе Крыма
Член ОПГ осужден за махинации с землей в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Член ОПГ осужден за махинации с землей в Бахчисарайском районе Крыма
Крымчанин приговорен к трем годам колонии за подделку документов и махинации с земельными участками. Об этом сообщает пресс-служба Бахчисарайского районного... РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T13:30
2023-02-10T13:30
2023-02-10T14:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Крымчанин приговорен к трем годам колонии за подделку документов и махинации с земельными участками. Об этом сообщает пресс-служба Бахчисарайского районного суда.По версии следствия, подсудимый с конца 2015 года состоял в организованной группе, члены которой ранее занимали должности в области землеустроительства, регистрации прав и кадастрового учета на территории республики.Во время досудебного следствия один из участников организованной преступной группы признал вину и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, предоставлял информацию о подельниках. В этой связи уголовное дело в отношении мужчины было выделено в отдельное производство.Рассмотрев дело по существу, Бахчисарайский районный суд признан его виновным по девяти эпизодам и назначил наказание в виде трех лет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил. В отношении остальных участников преступной группы проводится досудебное расследование.Ранее экс-замглавы администрации Молодежненского сельсовета попался на взятке за утверждение земельного участка на кадастровом плане поселка.Читайте также на РИА Новости Крым:"Заколдованный" городок: как у жителей Феодосии отняли дворы и скверыВ Севастополе осудили за мошенничество директора охранного предприятияУкраинские документы на землю в Крыму "обнуляют" – что делать
https://crimea.ria.ru/20230119/vzyatka-za-zemlyu-byvshemu-zamglavy-poseleniya-v-krymu-predyavili-obvinenie-1126483225.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, бахчисарайский район, бахчисарайский районный суд, происшествия, общество, новости крыма, махинации с землей
Член ОПГ осужден за махинации с землей в Бахчисарайском районе Крыма
Крымчанин приговорен к 3 годам колонии за махинации с землей в Бахчисарайском районе
13:30 10.02.2023 (обновлено: 14:25 10.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Крымчанин приговорен к трем годам колонии за подделку документов и махинации с земельными участками. Об этом сообщает пресс-служба Бахчисарайского районного суда.
По версии следствия, подсудимый с конца 2015 года состоял в организованной группе, члены которой ранее занимали должности в области землеустроительства, регистрации прав и кадастрового учета на территории республики.
"При помощи поддельных решений и архивных выписок участники группы незаконно приобретали права собственности на имущество на территории Бахчисарая и Бахчисарайского района", – говорится в сообщении.
Во время досудебного следствия один из участников организованной преступной группы признал вину и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, предоставлял информацию о подельниках. В этой связи уголовное дело в отношении мужчины было выделено в отдельное производство.
Рассмотрев дело по существу, Бахчисарайский районный суд признан его виновным по девяти эпизодам и назначил наказание в виде трех лет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил. В отношении остальных участников преступной группы проводится досудебное расследование.
Ранее экс-замглавы администрации Молодежненского сельсовета попался на взятке
за утверждение земельного участка на кадастровом плане поселка.
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