Рейтинг@Mail.ru
"Заколдованный" городок: как у жителей Феодосии отняли дворы и скверы - РИА Новости Крым, 30.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230130/zakoldovannyy-gorodok-kak-u-zhiteley-feodosii-otnyali-dvory-i-skvery-1126624507.html
"Заколдованный" городок: как у жителей Феодосии отняли дворы и скверы
"Заколдованный" городок: как у жителей Феодосии отняли дворы и скверы - РИА Новости Крым, 30.01.2023
"Заколдованный" городок: как у жителей Феодосии отняли дворы и скверы
Очередной земельный скандал разразился в Феодосии на территории бывшего военного городка, где в украинский период в частную собственность передали придомовую... РИА Новости Крым, 30.01.2023
2023-01-30T03:07
2023-01-30T03:07
эксклюзивы риа новости крым
феодосия
застроенный крым: проблема и поиск решений
общество
закон и право
владимир попенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1d/1126654783_76:0:1125:590_1920x0_80_0_0_689a21e6a0fa9c8dbd47919aef10c9de.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Очередной земельный скандал разразился в Феодосии на территории бывшего военного городка, где в украинский период в частную собственность передали придомовую территорию, разделив ее на несколько участков. Один из них до сих пор оставался неосвоенным, однако теперь владелец бывшей общей территории решил поставить забор, который отрежет единственный подъезд к домам двух десятков семей.Что говорят стороны конфликта и почему феодосийцам до сих пор "аукается" бесконтрольная раздача земли в лихие "нулевые" - в материале РИА Новости Крым.Единственный проездМестная жительница Оксана Заковоротняя вместе с соседями стоит в центре бывшего общего двора, окруженного старенькими одноэтажками, каждая из которых разделена на четыре квартиры - раньше здесь расселяли семьи военнослужащих. После развала Союза квартиры приватизировали, придомовая территория оказалась в собственности города, но местные ребятишки по-прежнему играли на здешней детской площадке, хозяйки продолжали сушить белье, пользоваться уличной колонкой и сараями.О том, что центральная часть земли тоже продана, старожилы узнали случайно несколько лет назад. "Сначала он (владелец земли - ред.) обещал не трогать проезд. А вот теперь говорит нам, что он тут хозяин, а мы никто. Говорит, что и ходить здесь уже нельзя, не то, что ездить, и собирается ставить забор. Но в таком случае подъехать не сможет даже скорая помощь. И если вдруг какая-то аварийная ситуация, доступа к водопроводным сетям тоже не будет", – говорит одна из соседок, Лола Субботина.Самострои и застройщикиВладелец земли Евгений Бобко защищает свою правду: "Участок мой. Я здесь хозяин. Стопроцентно на законных основаниях".На самом деле участок не один. Владельцем этой земли Евгений оказался много лет назад и разделил ее на несколько адресов. Одна из частей получила адрес Первушина, 18-а, и до сих пор оставалась незастроенной. Она-то и наложилась на единственный здешний проезд, который сейчас пытаются защитить местные жители. Уступать Бобко не собирается. Предложения организовать сервитут отвергает. Вместо этого выдвигает встречные претензии:Земельный скандал военного городкаВ лихие 90-е и не менее лихие "нулевые" Феодосийский городской совет щедрой рукой раздавал "безвозмездные" сотки."Орган местного самоуправления выделял участки из свободных земель и решением сессии городского совета безвозмездно предоставлял гражданину. Почему определено то или иное лицо, я затрудняюсь сказать. Это было в украинский период. В данном случае в 2010 и 2011 годах", – поясняет РИА Новости Крым начальник местного управления муниципального контроля Юлия Гончаренко.Так в частных руках оказались прибрежные зоны, скверы, дворы многоэтажек и даже территория средневекового кладбища прямо у стен старинного храма. Не исключение и бывшие военные городки. Этот местные жители называют заколдованным: только за последние месяцы здесь разгорается второй земельный скандал. В первом случае шикарный особняк отрезал от внешнего мира квартиру ветерана труда и инвалида второй группы Анны Георгиевны Гусевой. Добиться освобождения придомовой территории от спорного строения пенсионерка до сих пор пытается в судах, но проход к дому после публикации РИА Новости Крым все же получила - положением бабушки озаботилась местная администрация. И вот, дежавю. В соседнем квартале без проезда к дому рискуют остаться уже 18 семей.Крымское эхо украинского периода"Мы соберем все документы. Все проверим. Но, если стороны не найдут полюбовного решения, однозначно, будут суды. Моя позиция: чисто по-человечески, я бы такой участок не занимал", – так говорит мэр Феодосии Владимир Попенков.По словам Попенкова, многие собственники продолжают "прятаться в украинском кадастре", даже имея объекты капитального строительства. Так уходят от налогов на землю. В этой связи феодосийская мэрия проведет инвентаризацию застроенных, но не переоформленных территорий."Будем понуждать собственников, чтобы они перерегистрировались на российское право и получали счета за землю. Хотя часть долгов за прошлые годы, вероятно, уже придется списывать", – констатирует градоначальник.В данном конкретном случае участки в российском правовом поле оформлены, но избежать нового земельного скандала это не помогло. Местным чиновникам предстоит разбираться в вопросе правомерности выделения земли с одной стороны и выявлять возможные самозахваты - с другой.Читайте также на РИА Новости Крым:Несчастный пляж Коктебеля: почему в Крыму строят у водыЗастройке - нет: глава Феодосии пообещал вернуть городу скверНа экс-мэра Феодосии завели дело за передачу под застройку 8 соток зеленой зоны
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1d/1126654783_207:0:994:590_1920x0_80_0_0_ad442944bb70b43a84849fde6b6fca55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
феодосия, застроенный крым: проблема и поиск решений, общество, закон и право, владимир попенков
"Заколдованный" городок: как у жителей Феодосии отняли дворы и скверы

В Феодосии разразился очередной земельный скандал

03:07 30.01.2023
 
© РИА Новости КрымВладелец бывшей общей территории решил поставить забор, который отрежет единственный подъезд к домам двух десятков семей
Владелец бывшей общей территории решил поставить забор, который отрежет единственный подъезд к домам двух десятков семей - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Очередной земельный скандал разразился в Феодосии на территории бывшего военного городка, где в украинский период в частную собственность передали придомовую территорию, разделив ее на несколько участков. Один из них до сих пор оставался неосвоенным, однако теперь владелец бывшей общей территории решил поставить забор, который отрежет единственный подъезд к домам двух десятков семей.
Что говорят стороны конфликта и почему феодосийцам до сих пор "аукается" бесконтрольная раздача земли в лихие "нулевые" - в материале РИА Новости Крым.

Единственный проезд

Местная жительница Оксана Заковоротняя вместе с соседями стоит в центре бывшего общего двора, окруженного старенькими одноэтажками, каждая из которых разделена на четыре квартиры - раньше здесь расселяли семьи военнослужащих. После развала Союза квартиры приватизировали, придомовая территория оказалась в собственности города, но местные ребятишки по-прежнему играли на здешней детской площадке, хозяйки продолжали сушить белье, пользоваться уличной колонкой и сараями.
"А потом нашу территорию общего пользования продали. Сначала вырос дом справа, потом - слева. Оставался центральный кусок, где были сараи, общий туалет (до сих пор не у всех здесь есть канализация), контейнерная площадка, и главное - единственный проезд к дальней части городка, где сейчас живут восемнадцать семей", – рассказывает Заковоротняя.
О том, что центральная часть земли тоже продана, старожилы узнали случайно несколько лет назад.
"Сначала он (владелец земли - ред.) обещал не трогать проезд. А вот теперь говорит нам, что он тут хозяин, а мы никто. Говорит, что и ходить здесь уже нельзя, не то, что ездить, и собирается ставить забор. Но в таком случае подъехать не сможет даже скорая помощь. И если вдруг какая-то аварийная ситуация, доступа к водопроводным сетям тоже не будет", – говорит одна из соседок, Лола Субботина.

Самострои и застройщики

Владелец земли Евгений Бобко защищает свою правду: "Участок мой. Я здесь хозяин. Стопроцентно на законных основаниях".
На самом деле участок не один. Владельцем этой земли Евгений оказался много лет назад и разделил ее на несколько адресов. Одна из частей получила адрес Первушина, 18-а, и до сих пор оставалась незастроенной. Она-то и наложилась на единственный здешний проезд, который сейчас пытаются защитить местные жители. Уступать Бобко не собирается. Предложения организовать сервитут отвергает. Вместо этого выдвигает встречные претензии:
"Я нигде ни на сантиметр не вышел за свои границы. Если смотреть на Генплан, в объезд моей собственности остаются достаточные по ширине проезды. Да, по факту их нет, но это потому, что там соседи возвели самострои возле своих квартир и уменьшили проезды. Я в данном случае вообще не виноват. Пусть администрация разбирается с теми, кто незаконно занял муниципальную землю. Я свою получил законно".
© РИА Новости КрымВладелец бывшей общей территории решил поставить забор, который отрежет единственный подъезд к домам двух десятков семей
Владелец бывшей общей территории решил поставить забор, который отрежет единственный подъезд к домам двух десятков семей - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости Крым
Владелец бывшей общей территории решил поставить забор, который отрежет единственный подъезд к домам двух десятков семей

Земельный скандал военного городка

В лихие 90-е и не менее лихие "нулевые" Феодосийский городской совет щедрой рукой раздавал "безвозмездные" сотки.
"Орган местного самоуправления выделял участки из свободных земель и решением сессии городского совета безвозмездно предоставлял гражданину. Почему определено то или иное лицо, я затрудняюсь сказать. Это было в украинский период. В данном случае в 2010 и 2011 годах", – поясняет РИА Новости Крым начальник местного управления муниципального контроля Юлия Гончаренко.
Так в частных руках оказались прибрежные зоны, скверы, дворы многоэтажек и даже территория средневекового кладбища прямо у стен старинного храма. Не исключение и бывшие военные городки. Этот местные жители называют заколдованным: только за последние месяцы здесь разгорается второй земельный скандал.
В первом случае шикарный особняк отрезал от внешнего мира квартиру ветерана труда и инвалида второй группы Анны Георгиевны Гусевой. Добиться освобождения придомовой территории от спорного строения пенсионерка до сих пор пытается в судах, но проход к дому после публикации РИА Новости Крым все же получила - положением бабушки озаботилась местная администрация. И вот, дежавю. В соседнем квартале без проезда к дому рискуют остаться уже 18 семей.
© РИА Новости КрымПлан придомовой территории
План придомовой территории - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости Крым
План придомовой территории

Крымское эхо украинского периода

"Мы соберем все документы. Все проверим. Но, если стороны не найдут полюбовного решения, однозначно, будут суды. Моя позиция: чисто по-человечески, я бы такой участок не занимал", – так говорит мэр Феодосии Владимир Попенков.
И продолжает: "Проблемные участки могут периодически возникать. Могут всплывать участки и рядом с побережьем. Это эхо украинского периода. К сожалению, выявить всю такую землю мы не можем. Во многих случаях украинские госакты еще не переоформлены, а у нас украинских баз нет".
По словам Попенкова, многие собственники продолжают "прятаться в украинском кадастре", даже имея объекты капитального строительства. Так уходят от налогов на землю. В этой связи феодосийская мэрия проведет инвентаризацию застроенных, но не переоформленных территорий.
"Будем понуждать собственников, чтобы они перерегистрировались на российское право и получали счета за землю. Хотя часть долгов за прошлые годы, вероятно, уже придется списывать", – констатирует градоначальник.
В данном конкретном случае участки в российском правовом поле оформлены, но избежать нового земельного скандала это не помогло. Местным чиновникам предстоит разбираться в вопросе правомерности выделения земли с одной стороны и выявлять возможные самозахваты - с другой.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Несчастный пляж Коктебеля: почему в Крыму строят у воды
Застройке - нет: глава Феодосии пообещал вернуть городу сквер
На экс-мэра Феодосии завели дело за передачу под застройку 8 соток зеленой зоны
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымФеодосияЗастроенный Крым: проблема и поиск решенийОбществоЗакон и правоВладимир Попенков
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:07"Заколдованный" городок: как у жителей Феодосии отняли дворы и скверы
00:01Снежный циклон в Крыму: прогноз погоды на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 30 января
20:57Ремонтная бригада попала под обстрел ВСУ в Курской области
20:25Главные события и заявления дня: 29 января
19:54Я устал, я ухожу: о чем говорит постоянная утомляемость
19:30Главные новости Крыма: 29 января
19:01Четыре человека погибли в результате обстрела моста под Мелитополем
18:45Кто стоит за атакой оборонного объекта в Иране - мнение
18:27Как спецоперация повлияла на рынок труда в Крыму
18:09Умер создатель "Кота Леопольда" Вячеслав Назарук
17:46Как выжить в эпоху технологий и искусственного интеллекта
17:07Опасная погода: в Крыму возможны подтопления и остановка паромов
16:35ВСУ ударили из HIMARS по мосту в Мелитопольском районе: есть жертвы
16:02Землетрясение в Иране: число пострадавших приближается к тысяче
15:37В Севастополе пьющая мать оставляла маленького сына без еды
15:10Наступление армии России: противник несет потери в Угледаре и Курахово
14:42МИД России жестко ответил на удары ВСУ по больницам
14:33ВСУ обстреляли из минометов Курскую область
13:52"Гитаре есть место на фронте": крымский боец пишет песни и стихи об СВО
Лента новостейМолния