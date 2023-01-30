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"Заколдованный" городок: как у жителей Феодосии отняли дворы и скверы

"Заколдованный" городок: как у жителей Феодосии отняли дворы и скверы - РИА Новости Крым, 30.01.2023

"Заколдованный" городок: как у жителей Феодосии отняли дворы и скверы

Очередной земельный скандал разразился в Феодосии на территории бывшего военного городка, где в украинский период в частную собственность передали придомовую... РИА Новости Крым, 30.01.2023

2023-01-30T03:07

2023-01-30T03:07

2023-01-30T03:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Очередной земельный скандал разразился в Феодосии на территории бывшего военного городка, где в украинский период в частную собственность передали придомовую территорию, разделив ее на несколько участков. Один из них до сих пор оставался неосвоенным, однако теперь владелец бывшей общей территории решил поставить забор, который отрежет единственный подъезд к домам двух десятков семей.Что говорят стороны конфликта и почему феодосийцам до сих пор "аукается" бесконтрольная раздача земли в лихие "нулевые" - в материале РИА Новости Крым.Единственный проездМестная жительница Оксана Заковоротняя вместе с соседями стоит в центре бывшего общего двора, окруженного старенькими одноэтажками, каждая из которых разделена на четыре квартиры - раньше здесь расселяли семьи военнослужащих. После развала Союза квартиры приватизировали, придомовая территория оказалась в собственности города, но местные ребятишки по-прежнему играли на здешней детской площадке, хозяйки продолжали сушить белье, пользоваться уличной колонкой и сараями.О том, что центральная часть земли тоже продана, старожилы узнали случайно несколько лет назад. "Сначала он (владелец земли - ред.) обещал не трогать проезд. А вот теперь говорит нам, что он тут хозяин, а мы никто. Говорит, что и ходить здесь уже нельзя, не то, что ездить, и собирается ставить забор. Но в таком случае подъехать не сможет даже скорая помощь. И если вдруг какая-то аварийная ситуация, доступа к водопроводным сетям тоже не будет", – говорит одна из соседок, Лола Субботина.Самострои и застройщикиВладелец земли Евгений Бобко защищает свою правду: "Участок мой. Я здесь хозяин. Стопроцентно на законных основаниях".На самом деле участок не один. Владельцем этой земли Евгений оказался много лет назад и разделил ее на несколько адресов. Одна из частей получила адрес Первушина, 18-а, и до сих пор оставалась незастроенной. Она-то и наложилась на единственный здешний проезд, который сейчас пытаются защитить местные жители. Уступать Бобко не собирается. Предложения организовать сервитут отвергает. Вместо этого выдвигает встречные претензии:Земельный скандал военного городкаВ лихие 90-е и не менее лихие "нулевые" Феодосийский городской совет щедрой рукой раздавал "безвозмездные" сотки."Орган местного самоуправления выделял участки из свободных земель и решением сессии городского совета безвозмездно предоставлял гражданину. Почему определено то или иное лицо, я затрудняюсь сказать. Это было в украинский период. В данном случае в 2010 и 2011 годах", – поясняет РИА Новости Крым начальник местного управления муниципального контроля Юлия Гончаренко.Так в частных руках оказались прибрежные зоны, скверы, дворы многоэтажек и даже территория средневекового кладбища прямо у стен старинного храма. Не исключение и бывшие военные городки. Этот местные жители называют заколдованным: только за последние месяцы здесь разгорается второй земельный скандал. В первом случае шикарный особняк отрезал от внешнего мира квартиру ветерана труда и инвалида второй группы Анны Георгиевны Гусевой. Добиться освобождения придомовой территории от спорного строения пенсионерка до сих пор пытается в судах, но проход к дому после публикации РИА Новости Крым все же получила - положением бабушки озаботилась местная администрация. И вот, дежавю. В соседнем квартале без проезда к дому рискуют остаться уже 18 семей.Крымское эхо украинского периода"Мы соберем все документы. Все проверим. Но, если стороны не найдут полюбовного решения, однозначно, будут суды. Моя позиция: чисто по-человечески, я бы такой участок не занимал", – так говорит мэр Феодосии Владимир Попенков.По словам Попенкова, многие собственники продолжают "прятаться в украинском кадастре", даже имея объекты капитального строительства. Так уходят от налогов на землю. В этой связи феодосийская мэрия проведет инвентаризацию застроенных, но не переоформленных территорий."Будем понуждать собственников, чтобы они перерегистрировались на российское право и получали счета за землю. Хотя часть долгов за прошлые годы, вероятно, уже придется списывать", – констатирует градоначальник.В данном конкретном случае участки в российском правовом поле оформлены, но избежать нового земельного скандала это не помогло. Местным чиновникам предстоит разбираться в вопросе правомерности выделения земли с одной стороны и выявлять возможные самозахваты - с другой.Читайте также на РИА Новости Крым:Несчастный пляж Коктебеля: почему в Крыму строят у водыЗастройке - нет: глава Феодосии пообещал вернуть городу скверНа экс-мэра Феодосии завели дело за передачу под застройку 8 соток зеленой зоны

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2023

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

феодосия, застроенный крым: проблема и поиск решений, общество, закон и право, владимир попенков