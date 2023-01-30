"Заколдованный" городок: как у жителей Феодосии отняли дворы и скверы
В Феодосии разразился очередной земельный скандал
© РИА Новости КрымВладелец бывшей общей территории решил поставить забор, который отрежет единственный подъезд к домам двух десятков семей
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Очередной земельный скандал разразился в Феодосии на территории бывшего военного городка, где в украинский период в частную собственность передали придомовую территорию, разделив ее на несколько участков. Один из них до сих пор оставался неосвоенным, однако теперь владелец бывшей общей территории решил поставить забор, который отрежет единственный подъезд к домам двух десятков семей.
Что говорят стороны конфликта и почему феодосийцам до сих пор "аукается" бесконтрольная раздача земли в лихие "нулевые" - в материале РИА Новости Крым.
Единственный проезд
Местная жительница Оксана Заковоротняя вместе с соседями стоит в центре бывшего общего двора, окруженного старенькими одноэтажками, каждая из которых разделена на четыре квартиры - раньше здесь расселяли семьи военнослужащих. После развала Союза квартиры приватизировали, придомовая территория оказалась в собственности города, но местные ребятишки по-прежнему играли на здешней детской площадке, хозяйки продолжали сушить белье, пользоваться уличной колонкой и сараями.
"А потом нашу территорию общего пользования продали. Сначала вырос дом справа, потом - слева. Оставался центральный кусок, где были сараи, общий туалет (до сих пор не у всех здесь есть канализация), контейнерная площадка, и главное - единственный проезд к дальней части городка, где сейчас живут восемнадцать семей", – рассказывает Заковоротняя.
О том, что центральная часть земли тоже продана, старожилы узнали случайно несколько лет назад.
"Сначала он (владелец земли - ред.) обещал не трогать проезд. А вот теперь говорит нам, что он тут хозяин, а мы никто. Говорит, что и ходить здесь уже нельзя, не то, что ездить, и собирается ставить забор. Но в таком случае подъехать не сможет даже скорая помощь. И если вдруг какая-то аварийная ситуация, доступа к водопроводным сетям тоже не будет", – говорит одна из соседок, Лола Субботина.
Самострои и застройщики
Владелец земли Евгений Бобко защищает свою правду: "Участок мой. Я здесь хозяин. Стопроцентно на законных основаниях".
На самом деле участок не один. Владельцем этой земли Евгений оказался много лет назад и разделил ее на несколько адресов. Одна из частей получила адрес Первушина, 18-а, и до сих пор оставалась незастроенной. Она-то и наложилась на единственный здешний проезд, который сейчас пытаются защитить местные жители. Уступать Бобко не собирается. Предложения организовать сервитут отвергает. Вместо этого выдвигает встречные претензии:
"Я нигде ни на сантиметр не вышел за свои границы. Если смотреть на Генплан, в объезд моей собственности остаются достаточные по ширине проезды. Да, по факту их нет, но это потому, что там соседи возвели самострои возле своих квартир и уменьшили проезды. Я в данном случае вообще не виноват. Пусть администрация разбирается с теми, кто незаконно занял муниципальную землю. Я свою получил законно".
© РИА Новости КрымВладелец бывшей общей территории решил поставить забор, который отрежет единственный подъезд к домам двух десятков семей
© РИА Новости Крым
Владелец бывшей общей территории решил поставить забор, который отрежет единственный подъезд к домам двух десятков семей
Земельный скандал военного городка
В лихие 90-е и не менее лихие "нулевые" Феодосийский городской совет щедрой рукой раздавал "безвозмездные" сотки.
"Орган местного самоуправления выделял участки из свободных земель и решением сессии городского совета безвозмездно предоставлял гражданину. Почему определено то или иное лицо, я затрудняюсь сказать. Это было в украинский период. В данном случае в 2010 и 2011 годах", – поясняет РИА Новости Крым начальник местного управления муниципального контроля Юлия Гончаренко.
Так в частных руках оказались прибрежные зоны, скверы, дворы многоэтажек и даже территория средневекового кладбища прямо у стен старинного храма. Не исключение и бывшие военные городки. Этот местные жители называют заколдованным: только за последние месяцы здесь разгорается второй земельный скандал.
В первом случае шикарный особняк отрезал от внешнего мира квартиру ветерана труда и инвалида второй группы Анны Георгиевны Гусевой. Добиться освобождения придомовой территории от спорного строения пенсионерка до сих пор пытается в судах, но проход к дому после публикации РИА Новости Крым все же получила - положением бабушки озаботилась местная администрация. И вот, дежавю. В соседнем квартале без проезда к дому рискуют остаться уже 18 семей.
© РИА Новости КрымПлан придомовой территории
© РИА Новости Крым
План придомовой территории
Крымское эхо украинского периода
"Мы соберем все документы. Все проверим. Но, если стороны не найдут полюбовного решения, однозначно, будут суды. Моя позиция: чисто по-человечески, я бы такой участок не занимал", – так говорит мэр Феодосии Владимир Попенков.
И продолжает: "Проблемные участки могут периодически возникать. Могут всплывать участки и рядом с побережьем. Это эхо украинского периода. К сожалению, выявить всю такую землю мы не можем. Во многих случаях украинские госакты еще не переоформлены, а у нас украинских баз нет".
По словам Попенкова, многие собственники продолжают "прятаться в украинском кадастре", даже имея объекты капитального строительства. Так уходят от налогов на землю. В этой связи феодосийская мэрия проведет инвентаризацию застроенных, но не переоформленных территорий.
"Будем понуждать собственников, чтобы они перерегистрировались на российское право и получали счета за землю. Хотя часть долгов за прошлые годы, вероятно, уже придется списывать", – констатирует градоначальник.
В данном конкретном случае участки в российском правовом поле оформлены, но избежать нового земельного скандала это не помогло. Местным чиновникам предстоит разбираться в вопросе правомерности выделения земли с одной стороны и выявлять возможные самозахваты - с другой.
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