https://crimea.ria.ru/20221018/babushka-v-zalozhnikakh-v-krymu-pensionerku-otrezali-ot-vneshnego-mira-1124930585.html

Бабушка в заложниках: в Крыму пенсионерку отрезали от внешнего мира

Бабушка в заложниках: в Крыму пенсионерку отрезали от внешнего мира - РИА Новости Крым, 18.10.2022

Бабушка в заложниках: в Крыму пенсионерку отрезали от внешнего мира

РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T13:36

2022-10-18T13:36

2022-10-18T10:12

закон и право

феодосия

общество

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Одноэтажные домики-близнецы под красной черепицей-"марселькой" - бывшая квартирно-эксплуатационная часть. Когда-то здесь квартировались танкисты: по две комнаты в каждом доме занимали офицеры, по одной - рядовые, сержанты и прапорщики с семьями. Среди последних оказался молодой военный картограф, прибывший в Феодосию в 1972 году по переводу вместе с супругой Анной и двумя малышами. Сейчас Анна Георгиевна Гусева живет здесь одна - дети разъехались, мужа давно похоронила, ветеран труда и инвалид второй группы - она давно уже привыкла управляться по дому без чьей-либо помощи. Однако теперь помощь очень нужна.Дело в том, что все подходы к дому пенсионерки оказались перекрыты - почти вплотную к ее забору на 6,5 сотках вырос трехэтажный особняк в 300 квадратов, отрезав возможность получить любую помощь экстренных служб, а заодно доступ к коммуникациям.Территория спорного пользования"Вот так теперь хожу домой - боком", - Анна Георгиевна пытается поместиться в узкий ход между заборами, который ведет в ее часть бывшего четырехквартирного дома. Теперь эти квартиры давно приватизированы, их выходы устроены по разным сторонам: у соседей - на улицу, от Анны Георгиевны - во внутреннюю часть квартала, где раньше была территория общего пользования, а теперь почти достроен красивый частный дом."Это территория общего пользования, чтобы могла подъехать скорая, пожарная, аварийная служба газа. Она была оформлена в бессрочное пользование жителей наших многоквартирных домов для их обслуживания. У нас и договоры на обслуживание этой придомовой территории были", - пенсионерка протягивает договор от 2007 года.По ее словам, раньше здесь была детская игровая площадка, над землей тянулись бельевые веревки, под землей - коммуникации. При Союзе все здешние "удобства" располагались во дворе. После развала страны, приватизировав свои доли, люди стали заказывать техусловия и подводить к квартирам воду и канализацию. Теперь часть сетей оказалась под новым строением.Два землекопа"Я бывший военнослужащий, государство предоставило субсидии, на эти деньги в 2019 году приобрел квартиру "на земле" с водопроводом, канализацией - все оформлено, есть расчетный счет в водоканале, по которому оплачивал услуги. Через год объявился непонятный сосед, он огородил общую придомовую территорию квартала, обрезал сети. Третий год сидим без воды и канализации. Все в судах - но дело не движется", - это история другого местного жителя, Александра Пильненького, чьи доступы к сетям оказались заблокироваными.И Александр, и Анна Георгиевна уже не могут сосчитать, сколько раз в их квартал высаживались чиновничьи десанты: с начала стройки в 2020 году в городе сменилось три мэра, каждый из них обещал помочь. Приезжал даже зампредседателя крымского Совмина Михаил Назаров."Посмотрел на все это безобразие, ему все это не понравилось, а вскоре пришло письмо, что администрация города совместно с водоканалом разрабатывает проект подключения нашей квартиры к воде и канализации. После этого я обращался в водоканал, мне сказали, что никаких обращений не было и никаких проектов никто не делает", - говорит Александр.В последний сентябрьский день в щель между заборами протиснулись два землекопа и принялись вручную копать траншею. Докопав до самого узкого места и вдруг осознав, что дальше не помещается даже лопата, землекопы уехали. Траншея осталась - в виде еще одного препятствия на пути к калитке Анны Георгиевны, которая теперь не только ходит домой боком, но и вот уже две недели перепрыгивает через раскоп.Что это было?"На данный момент начаты работы по прокладке сетей для восстановления нарушенного водоснабжения и водоотведения квартиры соседнего домовладения. Работы проводятся за счет привлеченных средств. Из-за невозможности применения техники, они ведутся вручную. Приостановка связана с непогодой ", - объясняет визит землекопов пресс-служба администрации Феодосии.Сотрудники какой организации копают, и есть ли технические условия - этого в администрации не уточняют. Но очевидно, работы ведутся без участия водоканала, поскольку руководитель феодосийского филиала ГУП РК "Вода Крыма" Андрей Чимпоеш комментирует ситуацию так:"Застройщику было дано предписание на вынос сетей до начала строительства, но оно не было исполнено. Поскольку данные сети частные и не находятся на балансе предприятия - это не наш вопрос, собственнику необходимо обратиться в суд".Спустя две недели неизвестные "привлеченные копатели" вернулись. И срезали газовые опоры."Мы выезжали на место вместе с администрацией. Там необходимо перенести сети водоснабжения. Но перенести можно только в том месте, где газопровод. По забору нового дома будут устроены кронштейны, и газопровод будет лежать на них. Но допуска для эксплуатации там, конечно, нет. В случае возникновения аварийных ситуаций бригада подъехать не сможет, там невозможно пройти. Застройщику мы не можем выдать никаких предписаний. Никак законно мы повлиять не можем", - пояснила РИА Новости Крым главный инженер местного подразделения "Крымгазсетей" Татьяна Москаленко.Назад в "нулевые"В 2003 году, с принятием закона о приватизации госимущества, КЭЧ передал территорию общего пользования муниципалитету. Спустя два года решением 41-й сессии Феодосийского горсовета участок площадью 0,650 га передан бесплатно в собственность Ю.В. Костенко. В 2007-ом земля продана новой владелице - И.А. Ветвицкой. 20 ноября 2015-го появляется очередной собственник - Максим Владимирович Войтюк, в 2020-ом он получает разрешение Госстройнадзора и начинает стройку. Таковы данные феодосийской администрации, где считают, что все разногласия стороны должны решать в судебном порядке.Но вот адвокат Анны Георгиевны Гусевой Александр Якименко подчеркивает две странности: "Вот кадастровый номер (90:24:010111:526). Там идет адрес: город Феодосия, ул. Первушина, район дома №14. А второй документ, точно такой же, только спустя два года - здесь кадастровый номер уже другой (90:24:010111:2492), адрес тот же, площадь та же, чего не может быть. И еще - дома № 14 здесь нет - он расположен вообще в другом месте", - удивляется юрист.По его мнению, земля с самого начала была выделена незаконно. Этот тезис пострадавшие соседи пытаются доказать в судах. Ключевая задача - добиться сноса нового строения и вернуть территорию общего пользования. Последнее заседание состоялось 11 октября:"Пока конца судам не видно. Но отрадно, что администрация в последнем заседании впервые за все эти годы встала на нашу сторону", - рассказал Якименко.Заложники ситуацииА вот сам Максим Войтюк убежден в своей правоте: "Послушайте, я купил эту землю, много лет копил на этот дом. Все документы и разрешения есть. У меня семья, ребенок-инвалид. Я не хочу, чтобы соседи плевали нам в спину. Именно поэтому я пять лет не начинал стройку, пытался найти мирные решения, заранее предлагал Пильненькому перенести сети, но он мне ответил: "Это не мои коммуникации на твоем участке, это твой участок на моих коммуникациях". Хотя с соседями по другой меже мы нашли общий язык, я вынес их трубы, устроил по улице 8 люков, даже немного отодвинул забор себе в ущерб", - говорит застройщик."Если смотреть шире, тут вообще весь квартал давно хаотично застроен. Насколько законно - я не знаю, и не берусь заявлять. Откровенно говоря, мы все стали заложниками ситуации", - считает Войтюк.В 2019 году феодосийские власти заявили о создании рабочей группы для инвентаризации земельных участков, проданных в 90-х и "нулевых" прежним руководством города. Тогда поводом стали две резонансные стройки - на территории средневекового армянского храма и на пляже в поселке Приморский. Хотя на самом деле таких случаев в Феодосии много, и это до сих пор "аукается" жителям города стройками, возникающими в самых неожиданных местах. На вопрос об итогах работы этой группы в администрации разводят руками: "Рабочая группа по выявлению спорных земельных участков, выделенных еще в 1990-х-начале 2000-х годов, не создавалась".P.S: Уже после подготовки материала Анна Георгиевна позвонила в редакцию и рассказала о визите некоего мужчины, который не показал никаких документов, но устно представился депутатом Кировского районного совета и казачьим атаманом, а еще отцом Максима Войтюка. По словам пенсионерки, визитер был весьма возмущен тем, что Анна Георгиевна пытается отстоять свои интересы, и настоятельно рекомендовал оставить эти попытки.

https://crimea.ria.ru/20191205/Stroyka-na-kostyakh-v-Feodosii-unichtozhayut-srednevekovoe-kladbische-1117716098.html

феодосия

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закон и право, феодосия, общество