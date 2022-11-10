https://crimea.ria.ru/20221110/doroga-k-domu-v-feodosii-pensionerku-vyzvolili-iz-stroitelnogo-plena-1125308101.html
Дорога к дому: в Феодосии пенсионерку вызволили из строительного плена
Дорога к дому: в Феодосии пенсионерку вызволили из строительного плена - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Дорога к дому: в Феодосии пенсионерку вызволили из строительного плена
Феодосийская пенсионерка Анна Георгиевна Гусева получила долгожданный проход к собственному дому, который в течение нескольких лет оставался практически... РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T19:18
2022-11-10T19:18
2022-11-10T19:18
феодосия
общество
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Феодосийская пенсионерка Анна Георгиевна Гусева получила долгожданный проход к собственному дому, который в течение нескольких лет оставался практически полностью перекрытым из-за сомнительной стройки частного особняка.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал о том, что все подходы к дому пенсионерки оказались перекрыты - почти вплотную к ее забору на общей придомовой территории вырос трехэтажный дом в 300 квадратов, отрезав возможность получить любую помощь экстренных служб, а заодно доступ к коммуникациям. В течение нескольких лет пенсионерка вынуждена была протискиваться в 28-сантиметровую щель между заборами, чтобы попасть к себе домой."Хочу рассказать приятную новость, что возле моего дома появился проход. Вы сами видите, какой величины. Благодаря моим соседям и благодаря РИА Новости Крым. Очень тронута вниманием, что есть люди внимательные, и болеют за чужое горе", - делится Анна Георгиевна свой радостью.Напомним, роскошный особняк вырос на общей придомовой территории, предназначенной для обслуживания многоквартирных одноэтажных домов, в одном из которых расположена квартира Анны Георгиевны. Вопрос о законности выделения земли и законности самой стройки женщина пытается решить в судебном порядке уже много лет. Свою борьбу за освобождение общей придомовой территории пенсионерка собирается продолжить."Территория общего пользования. Мы будем дальше судиться. В кассацию будем подавать. О сносе незаконного строительства", - говорит Анна Гусева.РИА Новости Крым продолжает следить за развитием этой истории.
https://crimea.ria.ru/20221018/babushka-v-zalozhnikakh-v-krymu-pensionerku-otrezali-ot-vneshnego-mira-1124930585.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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феодосия, общество, закон и право
Дорога к дому: в Феодосии пенсионерку вызволили из строительного плена
Феодосийская пенсионерка Анна Гусева получила долгожданный проход к дому
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Феодосийская пенсионерка Анна Георгиевна Гусева получила долгожданный проход к собственному дому, который в течение нескольких лет оставался практически полностью перекрытым из-за сомнительной стройки частного особняка.
Ранее сайт
РИА Новости Крым сообщал
о том, что все подходы к дому пенсионерки оказались перекрыты - почти вплотную к ее забору на общей придомовой территории вырос трехэтажный дом в 300 квадратов, отрезав возможность получить любую помощь экстренных служб, а заодно доступ к коммуникациям. В течение нескольких лет пенсионерка вынуждена была протискиваться в 28-сантиметровую щель между заборами, чтобы попасть к себе домой.
"Хочу рассказать приятную новость, что возле моего дома появился проход. Вы сами видите, какой величины. Благодаря моим соседям и благодаря РИА Новости Крым. Очень тронута вниманием, что есть люди внимательные, и болеют за чужое горе", - делится Анна Георгиевна свой радостью.
По словам пенсионерки, застройщик к организации прохода отношения не имеет. Устроить дорожку получилось благодаря согласию других соседей сдвинуть свои заборы вглубь дворов. Работы организовала администрация города за счет привлеченных средств. Дорожку не только расширили, но и замостили плиткой. Вопрос с выносом коммуникаций из-под новой застройки также решен, однако доступ к гаражу по-прежнему остается закрыт.
Напомним, роскошный особняк вырос на общей придомовой территории, предназначенной для обслуживания многоквартирных одноэтажных домов, в одном из которых расположена квартира Анны Георгиевны. Вопрос о законности выделения земли и законности самой стройки женщина пытается решить в судебном порядке уже много лет. Свою борьбу за освобождение общей придомовой территории пенсионерка собирается продолжить.
"Территория общего пользования. Мы будем дальше судиться. В кассацию будем подавать. О сносе незаконного строительства", - говорит Анна Гусева.
РИА Новости Крым продолжает следить за развитием этой истории.