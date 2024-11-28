https://crimea.ria.ru/20241128/snova-tepleet-prognoz-pogody-v-krymu-na-chetverg-1142070235.html

Снова теплеет: прогноз погоды в Крыму на четверг

Снова теплеет: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 28.11.2024

Снова теплеет: прогноз погоды в Крыму на четверг

В четверг погоду в Крыму будет определять поле повышенного атмосферного давления. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, на дорогах гололедица. Об... РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T00:01

2024-11-28T00:01

2024-11-28T00:01

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

погода в крыму

крымская погода

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять поле повышенного атмосферного давления. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +5...+7.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +8…+10.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от -1 до +5, днем +4...+9 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр