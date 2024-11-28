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Снова теплеет: прогноз погоды в Крыму на четверг
Снова теплеет: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Снова теплеет: прогноз погоды в Крыму на четверг
В четверг погоду в Крыму будет определять поле повышенного атмосферного давления. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, на дорогах гололедица. Об... РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T00:01
2024-11-28T00:01
2024-11-28T00:01
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять поле повышенного атмосферного давления. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +5...+7.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +8…+10.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от -1 до +5, днем +4...+9 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
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алушта
евпатория
судак
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симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр
Снова теплеет: прогноз погоды в Крыму на четверг
Погода в Крыму в четверг
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять поле повышенного атмосферного давления. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер 28 ноября переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градусов, днем +3...+8 тепла", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +5...+7.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +8…+10.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от -1 до +5, днем +4...+9 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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