https://crimea.ria.ru/20241127/o-chem-dogovorilis-rossiya-i-kazakhstan-v-pervyy-den-peregovorov-v-astane-1142195167.html
О чем договорились Россия и Казахстан в первый день переговоров в Астане
О чем договорились Россия и Казахстан в первый день переговоров в Астане - РИА Новости Крым, 27.11.2024
О чем договорились Россия и Казахстан в первый день переговоров в Астане
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Астану, где встретился с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об итогах переговоров президентов... РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T21:32
2024-11-27T21:32
2024-11-27T21:32
казахстан
россия
новости
политика
в мире
владимир путин (политик)
касым-жомарт токаев
сотрудничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1b/1142194976_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_7e4e5f3e848840884ac449f4023e6f06.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Астану, где встретился с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об итогах переговоров президентов сообщает РИА Новости.О партнерствеГлава российского государства Владимир Путин во время переговоров в узком формате заявил, что Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Казахстана. Торговый оборот по итогам прошлого года составил 28,5 млрд долларов, а российские инвестиции в экономику Казахстана составили 13 млрд долларов.Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером, союзником России в это непростое время.При встрече уже в расширенном составе лидер Казахстана сообщил, что главы государства пришли к единому мнению и дали соответствующие поручения правительствам.При общении по видеосвязи с участниками XX форума межрегионального сотрудничества, который проходит в Уфе, лидер Казахстана заявил, что прорабатываются долгосрочные поставки российского газа в Казахстан.О перспективах сотрудничестваДва десятка документов подписаны президентами России и Казахстана по итогам переговоров, в том числе – совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка и пакет соглашений по различным направлениям.По словам Владимира Путина, документы укрепят нормативную базу и будут хорошей основой для дальнейшего движения вперед.Россия и Казахстан договорились осуществлять тесные контакты по линии спецслужб в целях борьбы с терроризмом, а также изучить перспективы двустороннего взаимодействия в сфере использования атомной энергии в мирных целях.Россия и Казахстан высоко оценивают возможности коллективных действий ОДКБ по проведению миротворческих операций и реагированию на кризисы. Они продолжат поддерживать друг друга против попыток подрыва внутриполитической стабильности.Что касается энергетического сотрудничества России и Казахстана, то оно направлено на укрепление стабильности и энергетической безопасности Центральной Азии.Стороны также заинтересованы в формировании более справедливой и прозрачной международной торговой системы. Они отмечают важность работы по развитию ЕАЭС, созданию благоприятных условий для бизнеса. А для укрепления финансового суверенитета выступают за увеличение доли взаимных расчетов в нацвалютах.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Казахстану направили приглашение в БРИКС.Итоги первого дня переговоровВыступая перед журналистами по итогам первого дня переговоров, Владимир Путин особо подчеркнул, что обеим странам удалось сохранить и приумножить тесную кооперацию в области космических исследований."Продолжается эксплуатация космодрома "Байконур". Реализуется проект "Байтерек", предусматривающий создание нового ракетно-космического комплекса для запусков перспективного ракетоносителя "Союз-5". Рассчитываем, что первый пуск с Байтерека, как и запланировали, пройдет в 2025 году", – заявил лидер РФ.В России, по его словам, высоко ценят, что в Казахстане повсеместно и свободно используется русский язык и это всячески поддерживается руководством республики.И уточнил, что Россия оказывает содействие Казахстану в открытии новых русскоязычных школ и в целом повышению качества образования на русском языке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Токаев подписали заявление о стратегическом партнерствеКазахстан остается надежным союзником России – ТокаевДружба и сотрудничество: Путин оценил отношения России и Казахстана
казахстан
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1b/1142194976_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_cb661d3fc7798c8db8b36849820668fe.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, россия, новости, политика, в мире, владимир путин (политик), касым-жомарт токаев, сотрудничество
О чем договорились Россия и Казахстан в первый день переговоров в Астане
Итоги первого дня переговоров лидеров России и Казахстана в Астане
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Астану, где встретился с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об итогах переговоров президентов сообщает РИА Новости.
О партнерстве
Глава российского государства Владимир Путин во время переговоров в узком формате заявил
, что Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Казахстана. Торговый оборот по итогам прошлого года составил 28,5 млрд долларов, а российские инвестиции в экономику Казахстана составили 13 млрд долларов.
"Мы и дружим, и отношения деловые поддерживаем. И все развивается действительно самым динамичным, самым лучшим образом, мы в постоянном контакте", – отметил Владимир Путин.
Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером, союзником России в это непростое время.
При встрече уже в расширенном составе лидер Казахстана сообщил, что главы государства пришли к единому мнению и дали соответствующие поручения правительствам.
"Впереди у нас очень большая работа. Я как президент, естественно, буду контролировать эту работу, поскольку уделяю первостепенное внимание развитию сотрудничества именно с Российской Федерацией", – заявил Токаев.
При общении по видеосвязи с участниками XX форума межрегионального сотрудничества, который проходит в Уфе, лидер Казахстана заявил, что прорабатываются долгосрочные поставки российского газа в Казахстан.
О перспективах сотрудничества
Два десятка документов подписаны президентами России и Казахстана по итогам переговоров, в том числе – совместное заявление
об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка и пакет соглашений по различным направлениям.
По словам Владимира Путина, документы укрепят нормативную базу и будут хорошей основой для дальнейшего движения вперед.
Россия и Казахстан договорились осуществлять тесные контакты по линии спецслужб в целях борьбы с терроризмом, а также изучить перспективы двустороннего взаимодействия в сфере использования атомной энергии в мирных целях.
Россия и Казахстан высоко оценивают возможности коллективных действий ОДКБ по проведению миротворческих операций и реагированию на кризисы. Они продолжат поддерживать друг друга против попыток подрыва внутриполитической стабильности.
Что касается энергетического сотрудничества России и Казахстана, то оно направлено на укрепление стабильности и энергетической безопасности Центральной Азии.
Стороны также заинтересованы в формировании более справедливой и прозрачной международной торговой системы. Они отмечают важность работы по развитию ЕАЭС, созданию благоприятных условий для бизнеса. А для укрепления финансового суверенитета выступают за увеличение доли взаимных расчетов в нацвалютах.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Казахстану направили приглашение в БРИКС
.
"Как вы знаете, на встрече лидеров БРИКС было принято решение об учреждении новой категории – государств-партнеров нашего объединения. Согласован список стран-кандидатов в эту категорию, и приглашение о присоединении к БРИКС в таком качестве направлено в Казахстан", – сказал Путин в ходе своего заявления по итогам переговоров с Токаевым.
Итоги первого дня переговоров
Выступая перед журналистами по итогам первого дня переговоров, Владимир Путин особо подчеркнул, что обеим странам удалось сохранить и приумножить тесную кооперацию в области космических исследований.
"Продолжается эксплуатация космодрома "Байконур". Реализуется проект "Байтерек", предусматривающий создание нового ракетно-космического комплекса для запусков перспективного ракетоносителя "Союз-5". Рассчитываем, что первый пуск с Байтерека, как и запланировали, пройдет в 2025 году", – заявил лидер РФ.
В России, по его словам, высоко ценят, что в Казахстане повсеместно и свободно используется русский язык и это всячески поддерживается руководством республики.
"Признательны президенту Казахстана за инициативу учреждения международной организации по русскому языку, деятельность которой, уверен, будет способствовать его поддержке и продвижению как средства межгосударственного и межнационального общения", – заявил Путин.
И уточнил, что Россия оказывает содействие Казахстану в открытии новых русскоязычных школ и в целом повышению качества образования на русском языке.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: