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О чем договорились Россия и Казахстан в первый день переговоров в Астане

О чем договорились Россия и Казахстан в первый день переговоров в Астане - РИА Новости Крым, 27.11.2024

О чем договорились Россия и Казахстан в первый день переговоров в Астане

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Астану, где встретился с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об итогах переговоров президентов... РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T21:32

2024-11-27T21:32

2024-11-27T21:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Астану, где встретился с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об итогах переговоров президентов сообщает РИА Новости.О партнерствеГлава российского государства Владимир Путин во время переговоров в узком формате заявил, что Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Казахстана. Торговый оборот по итогам прошлого года составил 28,5 млрд долларов, а российские инвестиции в экономику Казахстана составили 13 млрд долларов.Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером, союзником России в это непростое время.При встрече уже в расширенном составе лидер Казахстана сообщил, что главы государства пришли к единому мнению и дали соответствующие поручения правительствам.При общении по видеосвязи с участниками XX форума межрегионального сотрудничества, который проходит в Уфе, лидер Казахстана заявил, что прорабатываются долгосрочные поставки российского газа в Казахстан.О перспективах сотрудничестваДва десятка документов подписаны президентами России и Казахстана по итогам переговоров, в том числе – совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка и пакет соглашений по различным направлениям.По словам Владимира Путина, документы укрепят нормативную базу и будут хорошей основой для дальнейшего движения вперед.Россия и Казахстан договорились осуществлять тесные контакты по линии спецслужб в целях борьбы с терроризмом, а также изучить перспективы двустороннего взаимодействия в сфере использования атомной энергии в мирных целях.Россия и Казахстан высоко оценивают возможности коллективных действий ОДКБ по проведению миротворческих операций и реагированию на кризисы. Они продолжат поддерживать друг друга против попыток подрыва внутриполитической стабильности.Что касается энергетического сотрудничества России и Казахстана, то оно направлено на укрепление стабильности и энергетической безопасности Центральной Азии.Стороны также заинтересованы в формировании более справедливой и прозрачной международной торговой системы. Они отмечают важность работы по развитию ЕАЭС, созданию благоприятных условий для бизнеса. А для укрепления финансового суверенитета выступают за увеличение доли взаимных расчетов в нацвалютах.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Казахстану направили приглашение в БРИКС.Итоги первого дня переговоровВыступая перед журналистами по итогам первого дня переговоров, Владимир Путин особо подчеркнул, что обеим странам удалось сохранить и приумножить тесную кооперацию в области космических исследований."Продолжается эксплуатация космодрома "Байконур". Реализуется проект "Байтерек", предусматривающий создание нового ракетно-космического комплекса для запусков перспективного ракетоносителя "Союз-5". Рассчитываем, что первый пуск с Байтерека, как и запланировали, пройдет в 2025 году", – заявил лидер РФ.В России, по его словам, высоко ценят, что в Казахстане повсеместно и свободно используется русский язык и это всячески поддерживается руководством республики.И уточнил, что Россия оказывает содействие Казахстану в открытии новых русскоязычных школ и в целом повышению качества образования на русском языке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Токаев подписали заявление о стратегическом партнерствеКазахстан остается надежным союзником России – ТокаевДружба и сотрудничество: Путин оценил отношения России и Казахстана

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