https://crimea.ria.ru/20241127/v-mid-rf-nazvali-suitsidalnymi-razgovory-o-peredache-kievu-yadernogo-oruzhiya-1142189475.html

В МИД РФ назвали суицидальными разговоры о передаче Киеву ядерного оружия

В МИД РФ назвали суицидальными разговоры о передаче Киеву ядерного оружия - РИА Новости Крым, 27.11.2024

В МИД РФ назвали суицидальными разговоры о передаче Киеву ядерного оружия

Нельзя исключать того, что Запад может предоставить киевскому режиму возможность обзавестись ядерным оружием, но в интересах по-настоящему ответственных... РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T17:54

2024-11-27T17:54

2024-11-27T17:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Нельзя исключать того, что Запад может предоставить киевскому режиму возможность обзавестись ядерным оружием, но в интересах по-настоящему ответственных государств – не допустить такого развития событий. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее американская газета The New York Times сообщила, что некоторые чиновники из США и Европы допускают, что президент Штатов Джо Байден мог бы передать Украине ядерное оружие, "изъятое у нее после распада Советского Союза". Передача такого оружия "была бы мгновенным и огромным сдерживающим фактором", считают собеседники газеты."Нет сомнений, что коллективный Запад вполне может предоставить Украине возможность обзавестись ядерным оружием. Наши оппоненты неоднократно доказывали, что никакие международные договоры и обязательства их не сдерживают. Не могу вам сказать, что мы располагаем какой-то фактологией, которой можем на данном этапе поделиться, но считаем, что в интересах по-настоящему ответственных государств – не допустить такого развития событий", - сказала Захарова на брифинге в среду.По ее словам, все рассуждения о передаче Киеву ядерного оружия являются "безумными" и "суицидальными". Источником этих спекуляций, по мнению дипломата, является та часть западного политикума, которая "использует киевский режим и Украину в качестве инструмента эскалации ситуации и в регионе и мире в целом".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что рассуждения о возможности размещения на Украине ядерного оружия абсолютно безответственны и относятся к крайне экстремистскому флангу сторонников эскалации.Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что угроза передачи ядерного оружия США Киеву может рассматривается как подготовка к конфликту с Россией, а фактическая передача - как акт нападения на РФ.Конгрессвумен США Марджори Тэйлор-Грин ранее назвала безумной идеей передачу ядерного оружия Украине и уличила президента Джо Байдена в возможной государственной измене.В октябре президент России Владимир Путин заявил, что Россия ни при каких обстоятельствах не допустит создания на Украине ядерного оружия. По его словам, это опасная провокация, потому что любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию Российской Федерации. Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерное оружие США в Европе может стать целью удара России – РябковКремль призвал другие страны к ответственной позиции по ядерному оружиюПутин сделал предупреждение в связи с возможной передачей урана Киеву

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новости, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, ядерное оружие, россия, украина