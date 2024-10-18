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Россия не допустит создания ядерного оружия на Украине – Путин - РИА Новости Крым, 18.10.2024
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Россия не допустит создания ядерного оружия на Украине – Путин
Россия не допустит создания ядерного оружия на Украине – Путин - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Россия не допустит создания ядерного оружия на Украине – Путин
Россия ни при каких обстоятельствах не допустит создания на Украине ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T17:10
2024-10-18T17:28
владимир путин (политик)
россия
украина
ядерное оружие
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Россия ни при каких обстоятельствах не допустит создания на Украине ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин.Путин напомнил, что политическое руководство сегодняшней Украины еще до начала специальной военной операции заявляло о том, что страна должна была бы иметь ядерное оружие."Это очередная провокация. Создать ядерное оружие в современном мире несложно. Я не знаю, способна ли сейчас сделать это Украина. Для Украины сегодняшнего дня это непросто. Но в целом здесь больших сложностей нет", - добавил глава государства.Отвечая на вопрос, могут ли страны НАТО передать киевскому режиму свое ядерное оружие, президент РФ отметил, что такое действие "невозможно утаить"."Мы в состоянии проследить любое движение на этом направлении", - подчеркнул он.Накануне Владимир Зеленский заявил кандидату в президенты США Дональду Трампу, что Украине нужно или членство в НАТО, или ядерное оружие. В тот же день немецкая газета Bild со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщила, что у Украины якобы есть для этого необходимые материалы и человеческие ресурсы, чтобы создать ядерную бомбу за несколько недель.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерное оружие на Украине - чем должна ответить РоссияКиев пытается создать "грязную бомбу" - МедведевПредупреждение Путина о дальнобойных ракетах: что услышали на Западе
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владимир путин (политик), россия, украина, ядерное оружие, безопасность, новости
Россия не допустит создания ядерного оружия на Украине – Путин

Путин: Россия не допустит ни при каких обстоятельствах создания ядерного оружия на Украине

17:10 18.10.2024 (обновлено: 17:28 18.10.2024)
 
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Россия ни при каких обстоятельствах не допустит создания на Украине ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин.
"Это опасная провокация, потому что любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию Российской Федерации. Могу сразу сказать: Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах", - сказал российский лидер на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС.
Путин напомнил, что политическое руководство сегодняшней Украины еще до начала специальной военной операции заявляло о том, что страна должна была бы иметь ядерное оружие.
"Это очередная провокация. Создать ядерное оружие в современном мире несложно. Я не знаю, способна ли сейчас сделать это Украина. Для Украины сегодняшнего дня это непросто. Но в целом здесь больших сложностей нет", - добавил глава государства.
Отвечая на вопрос, могут ли страны НАТО передать киевскому режиму свое ядерное оружие, президент РФ отметил, что такое действие "невозможно утаить".
"Мы в состоянии проследить любое движение на этом направлении", - подчеркнул он.
Накануне Владимир Зеленский заявил кандидату в президенты США Дональду Трампу, что Украине нужно или членство в НАТО, или ядерное оружие. В тот же день немецкая газета Bild со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщила, что у Украины якобы есть для этого необходимые материалы и человеческие ресурсы, чтобы создать ядерную бомбу за несколько недель.
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Владимир Путин (политик)РоссияУкраинаЯдерное оружиеБезопасностьНовости
 
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